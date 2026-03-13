ETV Bharat / state

പ്രിയപ്പെട്ട ബുള്ളറ്റ് തിരിച്ചെത്തിയത് 40 വർഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം. ആഘോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് കുടുംബം. ബുള്ളറ്റ് കണ്ടെത്തിയത് പരിവാഹന്‍ ആപ്പിലൂടെ. നിലവിലെ ഉടമയില്‍ നിന്ന് തിരികെ വാങ്ങുന്നത് അത്ര സിമ്പിളായിരുന്നില്ലെന്ന് മകന്‍ പറഞ്ഞു. വൈകാരിക കഥയിലേക്ക്...

1958 ROYAL ENFIELD ROYAL ENFIELD BULLET റോയല്‍ എന്‍ഫില്‍ഡ് ബുള്ളറ്റ് പാലക്കാട്
son recovers fathers 1958 royal Enfield bullet after 40 years (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 13, 2026 at 4:58 PM IST

പാലക്കാട്: ഓടിച്ച് കൊതി തീരും മുമ്പ് കൈവിട്ട് പോയ റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡ് ബൈക്ക് തിരക്കി നടന്നത് നീണ്ട 40 വര്‍ഷങ്ങള്‍. "ആശിച്ച് മോഹിച്ച് വാങ്ങിയ ബൈക്ക് കൈവിട്ട് പോയി. എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. തിരയാന്‍ ഇനി സ്ഥലങ്ങള്‍ ബാക്കിയില്ല" സന്തതസഹചാരിയായിരുന്ന 1958 മോഡൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റിനെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ ഇടയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന വാക്കുകളാണിത്.

അച്ഛൻ്റെ വിന്‍ഡേജ് ബൈക്കിൻ്റെ കഥ ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയായ സായ്‌ കിരണിന് അത്ര പെട്ടനൊന്നും മറക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. അച്ഛന്‍ മരിച്ചെങ്കിലും ബൈക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നു സായിയുടെ ആഗ്രഹം. റോഡിൽ പഴയ കറുത്ത മോഡൽ ബുള്ളറ്റ് കണ്ടാൽ സായിയുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് തിരിയും. 'കെ.എൽ. ജി-8153' എന്ന നമ്പറാണോയെന്ന് നോക്കും.

1958 മോഡൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ കഥ (ETV Bharat)

വര്‍ഷങ്ങളോളമുള്ള തിരച്ചില്‍ വെറുതെ ആയില്ല. വിറ്റ് 40 വർഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ച് ബുള്ളറ്റിനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിച്ചു. ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിലെ കൗൺസിലർ കൂടിയായ പത്തൊൻപതാം മൈൽ പത്തൂർ വളപ്പിൽ സായ് കിരണാണ് ബുള്ളറ്റ് വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. ആഘോഷമായാണ് കുടുംബം ബുള്ളറ്റിനെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത്.

1958 മോഡൽ ഇംഗ്ലണ്ട് മെയ്‌ഡ് ബുള്ളറ്റ് സായി കിരണിൻ്റെ അച്ഛൻ പിവി ഗംഗാധരൻ വാങ്ങുന്നത് 1972-ലാണ്. അന്ന് ഒറ്റപ്പാലത്ത് രണ്ടുപേർക്കേ ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഇടയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രയാസം നേരിട്ടപ്പോൾ 1985 ൽ വെറും 9,300 രൂപയ്ക്ക് ഗംഗാധരൻ ബുളറ്റ് ബൈക്ക് വിറ്റു. രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് 1987 ൽ ഗംഗാധരൻ മരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

"പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പലയിടത്തും കോയമ്പത്തൂരും അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല, പൊളിച്ചുപോയിക്കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ആഗ്രഹം മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. നാലുമാസം മുൻപാണ് ബന്ധു അശ്വിൻ സായി പരിവാഹനിൽ നമ്പർ തിരഞ്ഞ് കണ്ടു പിടിക്കുന്നത്.ഇതോടെ വാഹനം തിരികെ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ വന്നുവെന്ന്" സായ് കിരണ്‍ പറഞ്ഞു.

അങ്ങനെ വാഹനം കണ്ണൂരിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനൊടു
വിൽ കണ്ണൂർ കാപ്പാട് പെരിങ്ങലാളായി ആലക്കാട്ട് വീട്ടിൽ അമലിൻ്റെ വിൻ്റേജ് വാഹനശേഖരത്തിൽ ഈ ബുള്ളറ്റുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അമലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിയതെന്ന് മറുപടിയെത്തി.

''മുൻപ് സായി കിരണും സഹോദരങ്ങളായ സായി ലക്ഷ്‌മി, സായി പ്രസന്ന, സായി കൃഷ്‌ണൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാവരും ഈ ബുള്ളറ്റിന് സമീപം നിൽക്കുന്ന പഴയ ഫോട്ടോ അമലിന് അയച്ചുകൊടുത്തു. ഇത് കണ്ട് മനസലിഞ്ഞ് ബുള്ളറ്റ് അമൽ സായ് കിരണിന് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകി. അച്ഛൻ്റെ സാമീപ്യം ഇവിടുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു. ഇനി ഒറ്റപ്പാലത്തുകൂടി ഇതൊന്നോടിക്കണം'' സായി കിരൺ പറഞ്ഞു.

പഴയ രൂപത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് വണ്ടി വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നത്. അതുവരെ ഈ വിവരങ്ങളറിയാതിരുന്ന അമ്മ ചന്ദ്രികയ്ക്ക് ബുള്ളറ്റ് കണ്ട് കണ്ണുനിറഞ്ഞു. വീട്ടുകാരെല്ലാവരും ആഘോഷത്തോടെ യാണ് ബുള്ളറ്റിനെ വരവേറ്റത്.

