മദ്യപിക്കാൻ പണം നൽകിയില്ല; അമ്മയെ മകൻ ചവിട്ടിക്കൊന്നു, സംഭവം എറണാകുളത്ത്
മദ്യപിക്കാൻ പണം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് അമ്മയുമായി തർക്കത്തിലാവുകയും, തുടർന്ന് അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു പൊലീസ്
By PTI
Published : November 1, 2026 at 10:51 AM IST
എറണാകുളം: മദ്യപിക്കാൻ പണം നൽകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് 78 വയസുകാരിയായ അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മകനെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെ്യ്തു. ശനിയാഴ്ച്ചയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത്. ഫോർട്ട് കൊച്ചി അമരാവതി സ്വദേശി ലക്ഷ്മി ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതിയായ കണ്ണനെ (52) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെ്യ്തു.
കണ്ണൻ കള്ളുകുടിച്ച് വീട്ടിൽ ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. മദ്യപിക്കാൻ കണ്ണൻ പണം ചോദിച്ചപ്പോള് അമ്മ നൽകിയിരുന്നില്ല. ഇതിനെ തുടര്ന്ന്, കണ്ണൻ അമ്മയുമായി വഴക്കിടുകയും ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിലാണ് കണ്ണൻ അമ്മയെ ചവിട്ടി കൊല്ലുന്നത്.
"ശനിയാഴ്ച രാത്രി അമരാവതിയിലെ വിശാലാക്ഷി ലെയിനിലുള്ള വീട്ടിൽ വച്ച് മദ്യപിക്കാൻ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പണം നൽകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് അമ്മയുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കിയ പ്രതി അവരെ മർദ്ദിക്കുകയും ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതിനെത്തുടർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്" എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ കണ്ണനെ ഫോര്ട്ട് കൊച്ചി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ലക്ഷ്മിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ചികിത്സ നല്കിയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
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വീട്ടിലെ പാചകവാതക സിലിണ്ടർ സഹോദരന് നൽകിയതിലുള്ള അതൃപ്തിയും പ്രതിക്ക് അമ്മയോടുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ബന്ധുക്കളും അയൽവാസികളും വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഫോർട്ട് കൊച്ചി പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയും പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്ന് പ്രതിയായ കണ്ണനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത 2023-ലെ സെക്ഷൻ 103(1) പ്രകാരം കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തു. റിമാൻഡ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി കണ്ണനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രതിയ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരുകയാണ്. പ്രതിക്കെതിരെ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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