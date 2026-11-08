കാസര്കോട് തോക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ 17കാരന് അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റു; പിതാവിനെതിരെ കേസ്
സംഭവത്തിൽ ബേക്കൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു
By PTI
Published : November 8, 2026 at 7:32 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 7:39 PM IST
കാസർകോട്: വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പിതാവിൻ്റെ തോക്കിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റ് 17കാരനായ മകന് പരിക്കേറ്റു. കാസർകോട് പൂച്ചക്കാടാണ് സംഭവം. വയറിനാണ് കുട്ടിക്ക് വെടിയേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ 17കാരനെ കാസർകോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.
വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പിതാവിൻ്റെ തോക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം. കിടപ്പു മുറിയിലെ തലയിണക്കുള്ളിൽ ആയിരുന്നു തോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തോക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ വെടിപൊട്ടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കുട്ടി പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. സംഭവത്തിൽ ബേക്കൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
തോക്ക് അലക്ഷ്യമായി സൂക്ഷിച്ചതിനാണ് പിതാവിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ തോക്ക് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാത്തതും അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
സംഭവത്തിൻ്റെ യഥാർഥ സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തോക്കിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റതാണോ, സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിക്കും.
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