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തൃശൂരില്‍ മകന്‍ അമ്മയെ വെട്ടിക്കൊന്നു; പ്രതി കസ്റ്റഡിയിൽ

മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം ഉള്ളതായി പറയപ്പെടുന്ന പ്രതി ബെൻഹർ (46) അമ്മയെ വെട്ടുകത്തി കൊണ്ട് തലയ്ക്ക് വെട്ടുകയായിരുന്നു.

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പ്രതി ബെൻഹർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 1:32 PM IST

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തൃശൂർ: പാവറട്ടിയിൽ മകൻ്റെ വെട്ടേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അമ്മ മരിച്ചു. തകരൻ (കോഴിപ്പറമ്പിൽ) വീട്ടിൽ പരേതനായ ചെറിയാൻ്റെ ഭാര്യ ഡോളി (70) യാണ് മരിച്ചത്. വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയ മകൻ ബെൻഹർ (46)നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പാവറട്ടി പൊലീസ് പിടികൂടി. തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെ പത്തോടെയാണ് സംഭവം.

തൃശൂരില്‍ മകന്‍ അമ്മയെ വെട്ടിക്കൊന്നു (ETV Bharat)

മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം ഉള്ളതായി പറയപ്പെടുന്ന മകന്‍ ഡോളിയെ യാതൊരു പ്രകോപനവും കൂടാതെയാണ് ആക്രമിച്ചത്. വീട്ടിലെ തോട്ടം ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഡോളിയെ മകൻ ബെൻഹർ പിറകിൽ നിന്ന് കെട്ടി പിടിച്ച ശേഷം കത്തി കൊണ്ട് കഴുത്ത് അറുക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് അകത്ത് പോയി വെട്ടുകത്തി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തിട്ട് തലയ്ക്ക് ആഴത്തിൽ വെട്ടി.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഡോളിയെ ആദ്യം പാവറട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കും മാറ്റി. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ 11.30 ഓടെ മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ പറമ്പിലെ ജോലിയ്ക്കായി വന്ന സമീപവാസിയായ അറയ്ക്കൽ ഡേവിസ് സംഭവം കണ്ട് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇയാളുടെ കത്തികൊണ്ട് ഡേവിസിൻ്റെ കയ്യിനും പരിക്കേറ്റു.

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മകനും അമ്മയും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്ക് വഴക്കുകൾ നടക്കാറുണ്ടെന്നും മകൻ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം നേരിടുന്ന ആളാണെന്നും പഞ്ചായത്തംഗം വർഗീസ് പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ സംഭവം തീർത്തും യാദൃശ്ചികമായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടത് രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുന്ന ഡോളിയെയാണെന്നും വർഗീസ് പറഞ്ഞു. ആദ്യം ബെംഗളൂരിവിലാണ് അവര്‍ താമസിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് കോയമ്പത്തൂരിലും താമസിച്ചിരുന്നുവെന്ന വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് മാനേജരായ അച്‌ഛന്‍ ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് മരിച്ചത്. പാവറട്ടി സെൻ്ററിൽ നിന്ന് 50 മീറ്റർ ദൂരമാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ളതെന്നും വർഗീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവത്തിൽ പാവറട്ടി പൊലീസ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.

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