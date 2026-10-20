ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതിന് പിന്നാലെ തര്ക്കം; പിതാവിന്റെ മര്ദനമേറ്റ് മകന് മരിച്ചു, പിതാവിനും പരിക്ക്
മീഞ്ചന്ത ബേപ്പൂർ റോഡിൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന മിസ്ഹാബ് (31) ആണ് മരിച്ചത്.
Published : October 20, 2026 at 1:35 PM IST
കോഴിക്കോട്: മീഞ്ചന്തയിൽ പിതാവിൻ്റെ മർദനമേറ്റ് മകൻ മരിച്ചു. മീഞ്ചന്ത ബേപ്പൂർ റോഡിൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന മിസ്ഹാബ് (31) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. മകൻ മർദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പിതാവായ ഉമ്മർ കോയയ്ക്കും പരിക്കേറ്റു. ഇദ്ദേഹത്തെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
സ്ഥിരമായി ലഹരി ഉപയോഗിക്കുകയും നാട്ടുകാരുമായും വീട്ടുകാരുമായും നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാളാണ് മിസ്ഹാബ് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ഇന്ന് രാവിലെയും പതിവുപോലെ വീട്ടിലെത്തി ബഹളമുണ്ടാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പിതാവായ ഉമ്മർ കോയയുമായി വാക്കുതർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു. പിന്നീട് തർക്കം കൈയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് മർദനമേറ്റ മിസ്ഹാബ് നിലത്തുവീണത്. സാരമായി പരിക്കേറ്റ മിസ്ഹാബിനെ സഹോദരങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിനിടെ പിതാവായ ഉമ്മർ കോയയ്ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ലഹരി ഉപയോഗത്തെച്ചൊല്ലി നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ
ഏറെക്കാലമായി മിസ്ഹാബ് ലഹരി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഇയാളെക്കുറിച്ച് നിരവധി പരാതികളും ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇന്ന് രാവിലെയും സമാനമായ രീതിയിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് അതിദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. വിവരമറിഞ്ഞ് പന്നിയങ്കര പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
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