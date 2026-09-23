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ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 'പട്ടാളം വളഞ്ഞു'; പരിഭ്രാന്തിക്കൊടുവിൽ യാത്രക്കാർ കണ്ടത് അപൂർവ കാഴ്ച!

ചിലർ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് അറിയാൻ പലരോടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെയാണ് സംഭവം മനസിലായത്.

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soldiers arrived at Shornur railway station (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 8:35 PM IST

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പാലക്കാട്: പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പട്ടാളം വളഞ്ഞുവെന്നാണ് യാത്രക്കാരെല്ലാം ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത്. അപരിചിതമായ ഈ കാഴ്‌ച കണ്ട് അവർ പരസ്‌പരം നോക്കി. യാത്രക്കാരിൽ പലരും ഞെട്ടിത്തരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലുമായി 200ലധികം പട്ടാളക്കാർ തോക്കുപിടിച്ച് അണിനിരുന്നതോടെ റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ പട്ടാള ക്യാമ്പിന് സമാനമായി മാറി. ചിലർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു.

ചിലർ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് അറിയാൻ പലരോടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെയാണ് സംഭവം മനസിലായത്. ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പട്ടാളക്കാർ ട്രെയിൻ കയറാൻ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നിച്ചെത്തിയതാണെന്ന്. 250ലധികം പട്ടാളക്കാരാണ് തോക്കുമായി ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത്.

ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പട്ടാളം വളഞ്ഞു (ETV Bharat)

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മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞ് എത്തിയ 200ലധികം പട്ടാളക്കാർ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് വന്നിറങ്ങിയത്. ഇവിടെനിന്ന് ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു പട്ടാളക്കാർ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ 200ൽ അധികം തോക്കുകളാണ് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് കാണാനും പട്ടാളക്കാർക്കൊപ്പം സെൽഫിയെടുക്കാനും യാത്രക്കാർ തടിച്ചുകൂടി.

അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം പട്ടാളം വളഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ കൂടെ നിർത്തി ഫോട്ടോയെടുക്കാനും തോക്ക് തൊട്ടു നോക്കാനും ഒക്കെയായിരുന്നു ആളുകളുടെ തിരക്ക്. മിക്ക യാത്രക്കാരും തോക്ക് ഒന്ന് നന്നായി നോക്കി. സിനിമകളിലും വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രം കണ്ട പട്ടാളക്കാരേയും തോക്കുകളേയും അടുത്ത കാണാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ ആഹ്‌ളാദവും സന്തോഷവുമാണ് ആളുകൾ മറ കൂടാതെ പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്ന് സാരം. ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാരോടുള്ള ആദരവും സ്‌നേഹവും അവരുടെ പ്രവർത്തികളിൽ പ്രകടമായിരുന്നു എന്നു തന്നെ പറയാം.

ഒടുവിൽ രാവിലെ 10:30 ഓടുകൂടി കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും മംഗലാപുരത്തിലേക്കുള്ള പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ എത്തിയപ്പോൾ പട്ടാളക്കാർ അതിലേക്ക് ബാഗുകൾ എല്ലാം കയറ്റി പോവാനായി തയ്യാറെടുത്തു, പിന്നീട് അടുത്ത ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പട്ടാളക്കാർ തോക്കുമായി വണ്ടിയിലേയ്‌ക്ക് കയറി. ഒടുവിൽ കൈവീശി കാണിച്ച് പട്ടാളക്കാരെയും ആളുകൾ യാത്രയാക്കി. ആളുകൾ എത്രത്തോളം കൗതുകത്തോടെയാണ് ഓരോന്നും വീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതുമായ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നതിൻ്റേയും തെളിവാണിത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഷ്‌കളങ്കമായ പ്രവർത്തിയും ആരോധനയും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം സ്‌നേഹവും നിലനിൽക്കും.

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TAGGED:

INDIAN ARMY
INDIAN ARMY SHORNUR RAILWAY STATION
SHORNUR RAILWAY STATION
LATEST NEWS MALAYALAM
SOLDIERS SHORNUR RAILWAY STATION

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