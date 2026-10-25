ചാലിയാറിൽ മീൻപിടിക്കാനിറങ്ങിയ സൈനികനെ കാണാതായി; തെരച്ചിൽ ഊർജിതം
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നാലരയോടെയാണ് മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിലെ എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗത്തിലെ ജവാനായ സുധീഷ് ചാലിയാർ പുഴയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തെരച്ചിൽ പുനഃരാരംഭിച്ചു.
Published : October 25, 2026 at 1:52 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 2:26 PM IST
കോഴിക്കോട്: ചാലിയാർ പുഴയിൽ മീൻപിടിക്കുന്നതിനിടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായ സൈനികൻ സുധീഷിന് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതമായി തുടരുന്നു. പെരുവയൽ മുണ്ടക്കൽകോപ്പാൽ തൊടികയിൽ സുധീഷിനുവേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ പുനഃരാരംഭിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നാലരയോടെയാണ് മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിലെ എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗത്തിലെ ജവാനായ സുധീഷിനെ ചാലിയാർ പുഴയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായത്.
മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് സുധീഷ് ഒരു മാസത്തെ ലീവിന് പെരുവയൽ മുണ്ടക്കലെ വീട്ടിൽ അവധിക്ക് എത്തിയത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ചാലിയാറിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. മാവൂർ ഊർക്കടവ് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേയ്ക്ക് വല വീശുന്നതിനിടെ കാല് തെന്നി പുഴയിലേക്ക് വീഴുകയും ഒഴുക്കിൽ അകപ്പെടുകയുമായിരുന്നു.
പാലത്തിനു മുകളിലൂടെ പോയ ഏതാനും വിദ്യാർഥികളാണ് ഒരാൾ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാരെ വിവരമറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ റോഡരികിൽ ഒരു സ്കൂട്ടർ നിർത്തിയിട്ടതായി കണ്ടെത്തി. ഈ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ നമ്പർ പരിശോധിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ്
സുധീഷാണ് പുഴയിൽ അകപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യക്തമായത്.
സുധീഷ് പുഴയിലേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഊർക്കടവിലെ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തിയ നിലയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുഴയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള കുത്തൊഴുക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പുഴയിൽ വീണ ഉടൻ തന്നെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ഒലിച്ചു പോയ സുധീഷിനെ കണ്ടെത്താൻ ഏറെ നേരം ശ്രമിച്ചങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ മാവൂർ ഫയർ യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.
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രാത്രി പത്ത് മണി വരെ പുഴയിൽ തെരഞ്ഞെങ്കിലും സുധീഷിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം തെരച്ചിൽ നിർത്തിവച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടരയോടെ മാവൂർ, മീഞ്ചന്ത, മുക്കം, വെള്ളിമാടുകുന്ന്, പേരാമ്പ്ര എന്നീ അഞ്ച് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും ഒൻപത് മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം തെരച്ചിൽ പുനഃരാരംഭിച്ചു. ഇപ്പോഴും തെരച്ചിൽ ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണ്.
കൂടാതെ എൻഡിആർഎഫ് സംഘവും വ്യാപകമായ തെരച്ചിലാണ് ചാലിയാർ പുഴയുട പല ഭാഗത്തായി നടത്തുന്നത്. ഇവർക്ക് പുറമെ പ്രാദേശിക തെരച്ചിൽ സംഘങ്ങളും സുധീഷിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ചാലിയാറിൽ തെരച്ചിലിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി മലയോര മേഖലയിൽ തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്നതിനാൽ ചാലിയാറിൽ വെള്ളം കലങ്ങി മറിഞ്ഞ നിലയിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുഴയിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിന് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പുഴയിൽ കാണാതായ സൈനികനെ ഉടൻ കണ്ടെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബവും ബന്ധുക്കളും.
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