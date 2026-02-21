ETV Bharat / state

വൈക്കത്ത് നിന്ന് ഒരടിപൊളി യാത്ര, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സൗര ജലഗതാഗത കേന്ദ്രം, പ്രത്യേകതകള്‍ അറിയാം...

3.15 കോടി രൂപയാണ് ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ നിർമാണച്ചെലവ്. ഇന്ത്യൻ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ഷിപ്പിങ് (ഐ.ആർ.എസ്) ക്ലാസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ നിർമിച്ച ബോട്ടുകൾക്ക് 80 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി ശേഷിയുണ്ട്.

SOLAR WATER TRANSPORT VAIKOM SOLAR BOAT VAIKOM KOTTAYAM SOLAR WATER TRANSPORT STATION IRRIGATION DEPARTMENT KERALA
solar water transportation vaikom (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: രാജ്യത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ സൗരജലഗതാഗത കേന്ദ്രമായി വൈക്കം. വൈക്കത്ത് ഇനി നാല് സൗരോര്‍ജ്ജ ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്തും. 2017 മുതൽ വൈക്കത്ത് സർവീസ് നടത്തുന്ന ‘ആദിത്യ’യാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ സോളാർ യാത്രാ ബോട്ട്. ഇതിനുപുറമേ, ഇവിടെ സർവീസ് നടത്തുന്ന മൂന്ന് ഡീസൽ ബോട്ടുകൾക്ക് പകരമായി ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ നിർമിച്ച സൗരോര്‍ജ ബോട്ടുകൾ വൈക്കത്ത് എത്തി. ആദിത്യ ബോട്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടുകൾ.

ഓരോ ബോട്ടിലും 75 പേർക്ക് ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം. 3.15 കോടി രൂപയാണ് ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ നിർമാണച്ചെലവ്. ഇന്ത്യൻ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ഷിപ്പിങ് (ഐ.ആർ.എസ്) ക്ലാസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ നിർമിച്ച ബോട്ടുകൾക്ക് 80 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി ശേഷിയുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി 10.8 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഇവയ്ക്ക് 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വൈക്കത്തുനിന്ന് തവണക്കടവിലെത്താൻ കഴിയും. ശബ്‌ദ-വായു മലിനീകരണം ഇല്ലാതെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ യാത്രയാണ് ഇവ നൽകുന്നത്.

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ യാത്ര ഒരുക്കി ജലഗതാഗത വകുപ്പ് (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തവണക്കടവ്–വൈക്കം ജലപാതയിൽ സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് അനുവദിച്ച മൂന്ന് സോളാർ ബോട്ടുകളുടെ സർവീസിൻ്റേയും വൈക്കം സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസ് സൗരോർജ്ജവത്കരിക്കുന്നതിൻ്റേയും ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ഗണേഷ്‌ കുമാർ ഇന്നലെ നിർവഹിച്ചിരുന്നു. നാല് സോളാർ ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന വൈക്കം ജലഗതാഗതരംഗത്ത് രാജ്യത്തിനു തന്നെ മാതൃകയാണെന്നും സോളാർ ബോട്ടുകളിൽ സമീപഭാവിയിൽ എ.സി. സൗകര്യം കൂടി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വൈക്കം രാജ്യത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ സോളാർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റേഷനായി മാറിയെന്നും വൈക്കത്ത് ഇനി നാല് സോളാർ ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്തുമെന്നും ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ സ്‌മാരക ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി.കെ. ആശ എം.എൽ.എ. അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
വൈക്കം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ.കെ. ശശികുമാർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാരായ കെ.ജി. രാജു, എസ്. ബിജു, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം ആനന്ദ് ബാബു, സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത ഡയറക്‌ടർ ഷാജി വി. നായർ, ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ട്രാഫിക് സൂപ്രണ്ട് എം. സുജിത്ത്, നവാൾട്ട് സി.ഇ.ഒ. സന്ദിത് തണ്ടശ്ശേരി, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ പി. ശശിധരൻ, എം.ഡി. ബാബുരാജ്, ഏബ്രഹാം പഴയ കടവൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

ALSO READ: മന്ത്രധ്വനികൾക്കിടെ അപൂർവ മംഗല്യം; താലി ചാര്‍ത്തി ആര്യവേപ്പിനെ സ്വന്തമാക്കി അരയാൽ

TAGGED:

SOLAR WATER TRANSPORT VAIKOM
SOLAR BOAT VAIKOM KOTTAYAM
SOLAR WATER TRANSPORT STATION
IRRIGATION DEPARTMENT KERALA
SOLAR WATER TRANSPORT VAIKOM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.