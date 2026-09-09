പവര് കട്ട് കടക്ക് പുറത്ത്, സോളാറിലേക്ക് മാറിയാലോ? സര്ക്കാര് സബ്സിഡികളെ കുറിച്ച് അറിയാം
മാസംതോറും കെ.എസ്.ഇ.ബി നൽകുന്ന വമ്പൻ കറൻ്റ് ബില്ലുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാനും, പവർ കട്ട് സമയത്ത് വീട് ഇരുട്ടിലാകാതിരിക്കാനും ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു റൂഫ്ടോപ്പ് സോളാർ പ്ലാൻ്റ് സ്ഥാപിക്കാം
Published : September 9, 2026 at 2:59 PM IST
പവര് കട്ടാണല്ലോ കേരളത്തില് ഇപ്പോള് ചര്ച്ചാ വിഷയം. മണ്സൂണ് വിടവാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ കത്തിപ്പടരുന്ന വേനലും അപ്രഖ്യാപിത പവർ കട്ടും കാരണം ജനം വലയുകയാണ്. മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച പവർ കട്ടുകളും, അറിയിപ്പില്ലാതെ എത്തുന്ന ലോഡ്ഷെഡിങ്ങും കാരണം സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം പൂർണമായും താളംതെറ്റിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമായി സൗരോർജ്ജവും സര്ക്കാര് സബ്സിഡിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലോ?
മാസംതോറും കെ.എസ്.ഇ.ബി നൽകുന്ന വമ്പൻ കറൻ്റ് ബില്ലുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാനും, പവർ കട്ട് സമയത്ത് വീട് ഇരുട്ടിലാകാതിരിക്കാനും ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു റൂഫ്ടോപ്പ് സോളാർ പ്ലാൻ്റ് സ്ഥാപിക്കാം. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വൻ സബ്സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങളോടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ സോളാർ സ്ഥാപിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാം.
കറൻ്റ് ബില്ല് പൂജ്യമാക്കാം, വീട്ടിൽ വെളിച്ചം നിറയ്ക്കാം; അറിയാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ 'പി.എം സൂര്യ ഘർ മുഫ്ത് ബിജിലി യോജന'
വർധിച്ചുവരുന്ന കറൻ്റ് ബില്ലും അപ്രഖ്യാപിത പവർ കട്ടുകളും കാരണം വലയുന്നവര്ക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് പ്രധാൻ മന്ത്രി സൂര്യ ഘർ മുഫ്ത് ബിജിലി യോജന. രാജ്യത്തെ ഒരു കോടി വീടുകളിൽ റൂഫ്ടോപ്പ് സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ച്, പ്രതിമാസം 300 യൂണിറ്റ് വരെ സൗജന്യ വൈദ്യുതി ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
1 കിലോവാട്ട് (1 kW) സിസ്റ്റത്തിന്: 30,000 രൂപ നേരിട്ട് സബ്സിഡി ലഭിക്കും.
2 കിലോവാട്ട് (2 kW) സിസ്റ്റത്തിന്: 60,000 രൂപ നേരിട്ട് സബ്സിഡി ലഭിക്കും.
3 കിലോവാട്ടോ അതിനു മുകളിലോ (3 kW+): പരമാവധി 78,000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് (ലൈറ്റുകൾ, ഫാനുകൾ, ടിവി, ഫ്രിഡ്ജ്, ഇൻവെർട്ടർ എന്നിവയ്ക്ക്) 2 kW മുതൽ 3 kW വരെയുള്ള പ്ലാൻ്റുകൾ തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്.
വീട്ടിൽ സോളാർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ആവശ്യാനുസരണം മൂന്ന് രീതിയിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കാം.
ഓൺ-ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം
പകൽ സമയത്ത് സോളാറിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ബാക്കി വരുന്നത് കെ.എസ്.ഇ.ബി ഗ്രിഡിലേക്ക് നൽകുന്ന രീതിയാണിത്. ഇതിൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല. കറന്റ് ബില്ല് പൂജ്യമാക്കാൻ ഇത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്.
ഓഫ്-ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം
സോളാർ പാനലുകൾക്കൊപ്പം ഇൻവെർട്ടറും ബാറ്ററിയും ഘടിപ്പിക്കുന്ന രീതി. പകൽ സമയത്ത് ബാറ്ററി ചാർജ്ജ് ചെയ്യപ്പെടുകയും, പവർ കട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ രാത്രിയിലോ ഈ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വീട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. പവർ കട്ടിനെ നേരിടാൻ ഇതാണ് മികച്ചത്.
ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം
ഓൺ-ഗ്രിഡ്, ഓഫ്-ഗ്രിഡ് സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രിതരൂപം. ഇത് കറന്റ് ബില്ല് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം പവർ കട്ട് സമയത്ത് കൃത്യമായ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
ആദ്യം pmsuryaghar.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
ഹോം പേജിലുള്ള "Apply for Rooftop Solar" എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകി രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക:
- State: Keralam (കേരളം)
- Electricity Distribution Company: KSEB (കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്)
- Consumer Account Number: നിങ്ങളുടെ കറന്റ് ബില്ലിലുള്ള കൺസ്യൂമർ നമ്പർ.
- Mobile Number & Email: ഒടിപി വെരിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ സജീവമായ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിലും നൽകുക.
ഘട്ടം 2: ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക
- രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പറും മൊബൈൽ നമ്പറും ഉപയോഗിച്ച് പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
- അവിടെ കാണുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വിലാസം, മേൽക്കൂരയുടെ വിസ്തീർണ്ണം, എത്ര കിലോവാട്ട് (kW) ശേഷിയുള്ള സോളാറാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക.
- നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കെ.എസ്.ഇ.ബി കറൻ്റ് ബില്ലിൻ്റെ കോപ്പി (PDF അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് രൂപത്തിൽ) അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
ഘട്ടം 3: കെ.എസ്.ഇ.ബി അനുമതി
നിങ്ങൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് കെ.എസ്.ഇ.ബി അധികൃതരുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി പോകും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കാൻ സാങ്കേതികമായി തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം അവർ 'ഫീസിബിലിറ്റി അപ്രൂവൽ' നൽകും. ഇതിൻ്റെ അറിയിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എസ്എംഎസ് വഴിയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ ലഭിക്കും.
ഘട്ടം 4: സോളാർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ
- അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം, പി.എം സൂര്യ ഘർ പോർട്ടലിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനെർട്ട് അംഗീകൃത വെണ്ടർമാരിൽ ഒരാളെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ഈ വെണ്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്ലാൻ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിലെത്തുകയും അവർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സോളാർ പാനലുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
ഘട്ടം 5: നെറ്റ് മീറ്ററിംഗും കമ്മീഷനിംഗും
- ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പൂർത്തിയായ ശേഷം, പ്ലാൻ്റിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ വെണ്ടർമാർ പോർട്ടലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും.
- തുടർന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പരിശോധന നടത്തുകയും, ഗ്രിഡിലേക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുന്നതിനായുള്ള നെറ്റ്-മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.
- മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം അവർ പ്ലാന്റ് വിജയകരമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് 'കമ്മീഷനിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്' പോർട്ടൽ വഴി അനുവദിക്കും.
ഘട്ടം 6: സബ്സിഡി തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക്
- കമ്മീഷനിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും കാൻസൽ ചെയ്ത ഒരു ചെക്കിൻ്റെ ചിത്രവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.
- അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന സബ്സിഡി തുക (പരമാവധി 78,000 രൂപ വരെ) നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.
സൗരോർജ്ജ വിപ്ലവത്തിൽ തിളങ്ങി കേരളം! പി.എം സൂര്യഘർ പദ്ധതിയിൽ രാജ്യത്ത് നാലാം സ്ഥാനം
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുരപ്പുറ സൗരോർജ പദ്ധതിയായ 'പി.എം സൂര്യഘർ മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജന' നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വൻ മുന്നേറ്റവുമായി കേരളം. പദ്ധതി പ്രകാരം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗരോർജ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളം നാലാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്.
കേരളത്തിൻ്റെ സോളാർ നേട്ടങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ (2026 ഓഗസ്റ്റ് 5 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ):
- ആകെ അപേക്ഷകൾ: 4,26,486
- സ്ഥാപിച്ച സോളാർ പ്ലാൻ്റുകൾ: 3,15,129
- പ്രയോജനം ലഭിച്ച വീടുകൾ: 3,22,052
- ആകെ സോളാർ ഉത്പാദന ശേഷി: 1,220.83 മെഗാവാട്ട് (MW)
- അനുവദിച്ച കേന്ദ്ര സബ്സിഡി: 2,098.35 കോടി രൂപ
ഗ്രീൻ എനർജിയിലേക്ക് അതിവേഗം ചുവടുവെക്കുന്ന കേരളത്തിന് ഊർജ്ജ സ്വയംപര്യാപ്തതയിലേക്കുള്ള വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാവുകയാണ് ഈ നേട്ടം. അർഹമായ സബ്സിഡിയോടെ സ്വന്തം വീട്ടിലും സൗരോർജ്ജ പ്ലാൻ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.