മണ്ണറിയാൻ ആളില്ല, ജോലിഭാരം താങ്ങാനാവുന്നില്ല! ലാബുകളിൽ നട്ടംതിരിഞ്ഞ് സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റുമാർ
മതിയായ ജീവനക്കാരില്ലാതെ കൃഷിവകുപ്പിൻ്റെ ലാബുകളിൽ മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയത് കാര്യക്ഷമതയും കൃത്യതയും കുറയ്ക്കുന്നുവെന്ന പരാതി
Published : September 24, 2026 at 8:42 PM IST
ഹേമന്ദ് ചന്ദ്രന് പി.
കണ്ണൂർ: മതിയായ ജീവനക്കാരില്ലാതെ കൃഷിവകുപ്പിൻ്റെ ലാബുകളിൽ മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയത് കാര്യക്ഷമതയും കൃത്യതയും കുറയ്ക്കുന്നുവെന്ന പരാതി വ്യാപകമാകുന്നു. കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ മണ്ണ് പരിശോധനാ ലാബുകളിലൂടെ 228000 മണ്ണ് സാമ്പുകളാണ് പ്രതിവർഷം പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുന്നത്. ഒരു സയൻറിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റിന് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് 4000 സാമ്പിൾ.
പ്രതിവർഷം ഒരു സയൻറിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് 2400 സാമ്പിൾ പരിശോധനയാണ് ഇതേവരെ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇത് രണ്ടുവർഷം മുൻപാണ് 4000 ആക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ലാബുകളിലും ആയി 57 സയൻറിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് മാരാണ് ഉള്ളത്.
ഒരു സയൻറിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് 50 താഴെ സാമ്പിളുകളാണ് ഒരു ദിവസം പരിശോധിക്കുക. അധികസമയം എടുത്താണ് ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ച പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും നിശ്ചയിച്ച സാമ്പിൾ പരിശോധനയുടെ നിശ്ചിത എണ്ണമുണ്ട്.
|ജില്ല
|സാമ്പിൾ പരിശോധനയുടെ എണ്ണം
|തിരുവനന്തപുരം
|20000
|പത്തനംതിട്ട
|40000
|ആലപ്പുഴ
|16000
|കോട്ടയം
|24000
|ഇടുക്കി
|16000
|എറണാകുളം
|16000
|തൃശൂർ
|20000
|പാലക്കാട്
|16000
|മലപ്പുറം
|20,000
|വയനാട്
|16000
|കോഴിക്കോട്
|20000
|കണ്ണൂർ
|16000
|കാസർഗോഡ്
|40000
മണ്ണിൻ്റെ പരിശോധനാഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ്
50 വർഷത്തിലേറെയായി കൃഷിവകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലെ ലാബുകളിൽ മണ്ണു പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലാതല ലാബും മൊബൈൽ ലാബുമാണുള്ളത്. കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് മണ്ണ് സാമ്പിൾ കൊണ്ടു വന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയും ഉണ്ട്. 2014 മുതൽ നടക്കുന്ന കേന്ദ്ര പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പരിശോധനയും ചേർത്താണ് ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും പരിശോധനയുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചത്. കേന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയുടെ എണ്ണം കുറച്ചെങ്കിലും സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല.
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സയൻറിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്മാർ പരിശോധന നടത്തി ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷി ഓഫീസറും അസിസ്റ്റൻറ് സോയിൽ കെമിസ്റ്റും ചേർന്നാണ് സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡുകൾ തയ്യാറാക്കി കർഷകർക്ക് നൽകുന്നത്. ഇതിൽ മണ്ണിലുള്ള മൂല്യ മൂലകങ്ങളുടെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും.കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമുള്ള വിളകൾക്ക് ആവശ്യമായ മൂലകങ്ങൾ എത്രയാണെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വെവ്വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഓരോ വർഷവും മണ്ണ് സാമ്പിൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത്.പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് അവിടെനിന്ന് നിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തിയാൽ മാത്രമേ മണ്ണിൽ ക്രമേണ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം പഠിക്കാനാവുകയുള്ളൂ. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാരണം മണ്ണിൽ അതിവേഗമാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അതിനാൽ നിലവിലെ രീതിക്കൊപ്പം ഒരു പ്രദേശത്ത് നിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് വരുന്ന മാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
'ഒരു വർഷം വരെ റിപ്പോർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കണം'; കർഷകർക്ക് പ്രതിസന്ധി
കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മണ്ണ് പരിശോധന എന്നാണ് വർഷങ്ങളായി കൃഷി രംഗത്തുള്ള ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്വദേശിനി ജയലക്ഷ്മി പ്രകാശ് പറയുന്നത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആറുമാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തിയാൽ മാത്രമേ കർഷകർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ മണ്ണിനുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കു.
ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് ഉള്ളതൊന്നും ഏതൊക്കെയാണ് കൂടുതലുള്ളതെന്നും മണ്ണിൻ്റെ പിഎച്ച് മൂല്യം എത്ര എന്നുമൊക്കെ ഇതിലൂടെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക.എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മതിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പല ലാബുകളിലും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ്.
ഒരു വർഷം എടുക്കും ഒരു മണ്ണ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ തന്നെ. ശരിക്കും ഇത് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കർഷകരെ പോലെ തന്നെ കൃഷിവകുപ്പിൻ്റെ കൂടിയാണ് മണ്ണ് പരിശോധനയെന്നും കൃഷി ഓഫീസർമാർ പലപ്പോഴും കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഇതിലൂടെ പല കർഷകർക്കും വലിയ നഷ്ടമാണുണ്ടാവുന്നതെന്നും ജയലക്ഷ്മി പറയുന്നു.
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