ETV Bharat / state

YEAR ENDER 2025 കണ്‍വിൻസിങ് സ്റ്റാറും മൊണാലിസയും പിന്നെ കുലസ്‌ത്രീയും; പോയ വർഷം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ 'തൂക്കിയ വൈറല്‍ പീസുകള്‍....'

എടാ ഹെല്‍ത്തി കുട്ടാ... കേരള സാർ, ഹണ്‍ഡ്രഡ് പേഴ്‌സെന്‍റ് ലിറ്ററസി സാർ... 2025ല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കത്തിക്കയറിയത് എത്ര പേരാണ്, എത്രയെത്ര ഡയലോഗുകളാണ്. പാട്ടുകളും കുറവൊന്നുമായിരുന്നില്ല. 2025ല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായവ ഇവയൊക്കെ...

VIRAL VIDEOS 2025 VIRAL REELS IN INSTAGRAM 2025 VIRAL DIALOGUES SOCIAL MEDIA 2025 YEAR ENDER SOCIAL MEDIA VIRALS
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 23, 2025 at 12:51 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

'നീ പൊലീസിനോട് പറ ക്രിസ്റ്റി, ഞാൻ വക്കീലുമായി വരാം...' പോയവർഷം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ കണ്ടവരാരും കണ്‍വിൻസിങ് സ്റ്റാറിനെയും അയാളുടെ ഈ ഡയലോഗും മറക്കാൻ വഴിയില്ല. അതാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ പവർ. ഇത്തത്തില്‍ പോയ വർഷം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കയറിയങ്ങ് കത്തിയത് ചില്ലറ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമല്ല. കണ്‍വിൻസിങ് സ്റ്റാറും കുംഭമേളയിലെത്തിയ മൊണാലിസയും ഡാൻസിങ് ഹസ്‌കിയും തിരുവനന്തപുരം സബ്‌ കലക്‌ടർ ആല്‍ഫ്രഡും കേരളത്തെ ചൊറിഞ്ഞ തന്‍റെ ഒരൊറ്റ ഡയലോഗിലൂടെ ട്രോളായ ട്രോളത്രയും വാരിക്കൂട്ടിയ കൊമേഡിയൻ ജസ്‌പ്രീത് സിങ്ങും തുടങ്ങി ചിറാപൂഞ്ചീ മഴയും ഷുക്കുമണിയും, ലബൂബുവും മസ്‌കാ ബണ്ണും, ഡാം ഉൻ ഗിറും ജെമിനി എഫക്‌ടും അടക്കം 2025ല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അടക്കി വാണത് പലവിധമാണ്.

പിന്നാലെ ഒറിജിനലിനെക്കാള്‍ വെല്ലുന്ന റീമേക്കുകളും വന്നു. കയ്യടിച്ചും കമന്‍റ് ഇട്ടും ഷെയർ ചെയ്‌തും അവയെല്ലാം വൈറലായി. നിത്യജീവിതത്തിലെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മള്‍ പോലും അറിയാതെ ഈ പാട്ടുകളും ഡയലോഗുകളും നാവിലേക്ക് ചാടിക്കയറി വന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ 2025ല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായ ചില വ്യക്തികളും പാട്ടുകളും ഡയലോഗുകളും റെസിപ്പികളും നോക്കാം...

കണ്‍വിൻസിങ് സ്റ്റാർ...

ക്രിസ്റ്റ്യൻ ബ്രദേഴ്‌സ് എന്ന സിനിമയിലെ സുരേഷ്‌ കൃഷ്‌ണയുടെ കഥാപാത്രത്തിനാണ് പോയ വർഷം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ കണ്‍വിൻസിങ് സ്റ്റാർ പട്ടം നല്‍കിയത്. 2011ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ ജോർജ് കുട്ടി വൈറലാകാൻ വർഷങ്ങള്‍ എടുത്തു. 'നീ പൊലീസിനോട് പറ ക്രിസ്റ്റി, ഞാൻ വക്കീലുമായി വരാം' എന്ന ഡയലോഗാണ് ജോർജ് കുട്ടിയെ കണ്‍വിൻസിങ് സ്റ്റാർ ആക്കിയത്. പിന്നീട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളില്‍ കണ്‍വിൻസ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ കണ്‍വിൻസിങ് സ്റ്റാർ ആയിട്ടാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയും നമ്മളും ട്രോളിയത്.

കുംഭമേളയിലെ നക്ഷത്ര കണ്ണുകാരി

കുംഭമേളയില്‍ രുദ്രാക്ഷം വില്‍ക്കാനെത്തിയ ഒരു സാധാരണ പെണ്‍കുട്ടി, മൊണാലിസ ഭോസ്‌ലേ. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ മൊണാലിസ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി. ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളാണ് മൊണാലിസയെ ഇന്‍റർനെറ്റില്‍ തെരഞ്ഞെത്. നടിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മൊണാലിസയുടെ ജീവിതം പിന്നീട് ഫെയറി ടെയില്‍സ് പോലെയാകുകയായിരുന്നു. ആരാധക ശല്യത്തില്‍ ഒടുക്കം പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും മൊണാലിസ പാടുപെട്ടു.

സമാധി വിവാദത്തിനിടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പൊക്കിയ 'ചുള്ളൻ കളക്‌ടർ'

കേരളം ഒന്നടങ്കം ചർച്ച ചെയ്‌ത നെയ്യാറ്റിൻകര ഗോപൻ സ്വാമിയുടെ സമാധി വിഷയം. പക്ഷേ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ കണ്ണുടക്കിയത് സ്ഥലത്തെത്തിയ സബ്‌ കളക്‌ടറില്‍. തിരുവനന്തപുരം സബ്‌ കളക്‌ടറായ ആൽഫ്രഡ് ഒവി ഔദ്യോഗിക ജോലിയുടെ ഭാഗമായാണ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയത്. കേസിന്‍റെ നടപടികള്‍ പക്വതയോടെ കളക്‌ടർ കൈകാര്യം ചെയ്‌തു. പിന്നാലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി. നിരവധി പേർ കളക്‌ടറെ തെരഞ്ഞു. നീണ്ടൊരു ആരാധക നിര തന്നെ കളക്‌ടർക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉണ്ടായി.

'കേരള സാർ, ഹണ്‍ഡ്രഡ് പേഴ്‌സെന്‍റ് ലിറ്ററസി സാർ'

ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിക്കിടെ കൊമേഡിയൻ ജസ്‌പ്രീത് സിങ്ങിന് നാവൊന്ന് പിഴച്ചു. കേരളത്തെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് താരം നടത്തിയ ഈ പരാമർശം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കയറിയങ്ങ് കത്തി. മലയാളികള്‍ക്ക് പുറമെ കേരളത്തെ മനസിലാക്കിയ പലരും ജസ്‌പ്രീതിന്‍റെ വീഡിയോയ്‌ക്ക് റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയുമായെത്തി. കേരളത്തിന്‍റെ പിന്നീടുള്ള ഓരോ നേട്ടവും 'കേരള സാർ, ഹണ്‍ഡ്രഡ് പേഴ്‌സെന്‍റ് ലിറ്ററസി സാർ' എന്ന ടാഗ്‌ലൈനോടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തനിക്ക് ഇത്രയ്‌ക്കങ്ങ് പണികിട്ടുമെന്ന് ജസ്‌പ്രീത് വിചാരിച്ചു കാണില്ല, ഒടുക്കം താരം കേരളത്തോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തടിതപ്പുകയായിരുന്നു.

അനത പാട് ചയേ..

പോയവർഷം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇളക്കി മറിച്ച ഒരു മലേഷ്യൻ ഗാനമായിരുന്നു അനത പാട് ചയേ. അർഥം അറിഞ്ഞല്ലെങ്കിലും ഈ പാട്ട് ഭൂരിഭാഗം പേരും മൂളിയിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബില്‍ അടക്കം പലരും ഈ പാട്ട് തെരഞ്ഞു. 10 വർഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത പാട്ടാണ് 2025ല്‍ വൈറലായത്. നികേൻ സലിൻഡ്രി എന്നാണ് ഗായികയുടെ പേര്.

ചിറാപുഞ്ചീ മഴയത്ത്...

സുഹൈല്‍ കോയയുടെ മനോഹരമായ വരികള്‍ നിഹാല്‍ സാദിഖ്, ഹനാൻ ഷാ എന്നിവരുടെ ശബ്‌ദത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉണ്ടായ ഓളം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു. സ്വന്തം ശബ്‌ദത്തില്‍ ഈ പാട്ട് പാടിയവരും, പാട്ട് ബാക്ക്‌ഗ്രൗണ്ടിട്ട് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചവരും കുറവല്ല.

വാട്ടർ ഗ്ലാസ് മാജിക്

കുട്ടികളെ ഇളക്കി മറിച്ച ട്രെൻഡിങ് വീഡിയോ. വാട്ടർ ഗ്ലാസ് മാജിക്, മഞ്ഞപ്പൊടി ട്രെൻഡ്, വാട്ടർ കളർ ട്രെൻഡ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇത് അറിയപ്പെട്ടത്. ഒരു ചില്ല് ഗ്ലാസില്‍ വെള്ളമെടുത്ത് അതിന് താഴെ മൊബൈല്‍ ടോർച്ച് ഓണ്‍ ചെയ്‌ത് വച്ച്, ഗ്ലാസിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മഞ്ഞള്‍പൊടി തൂവുന്നതാണ് സംഭവം. അപ്പോള്‍ വരുന്ന ലൈറ്റിങ് മാജിക്കാണ് കയ്യടി നേടിയത്. ഇതിനൊപ്പം ഓം ശാന്തി ഓം എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലെ മേ അഗക കഹൂ എന്ന ഗാനത്തിന്‍റെ മ്യൂസിക് കൂടി ചേർന്നപ്പോള്‍ വലിയ ഓളം തീർക്കാൻ ഈ ട്രെൻഡിനായി.

ഡാം ഉൻ ഗിർ...

നിരവധി പേർ റീല്‍ ചെയ്‌ത് വൈറലാക്കിയ ഒന്നാണ് ഡാം ഉൻ ഗിർ. പല തരത്തിലായിരുന്നു ഈ പാട്ടിന് റീല്‍ വന്നത്. എന്നാല്‍ അധികം പേരും ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്‌റ്റർ മേക്കപ്പ് ആണ് ഈ പാട്ടിന് റീലായി ചെയ്‌തത്.

ഷുക്കുമണി, എന്‍റെ ഷുണ്ടാപ്പി

ഷുട്ടുമണി, ഷുക്കുമണി എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ആരാധകവലയം സൃഷ്‌ടിച്ച റീല്‍. പൂച്ചയെ കൊഞ്ചിക്കുന്നൊരു വീഡിയോയായാണ് ഇറങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ഇത് പങ്കാളികള്‍ക്കും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും കുട്ടികല്‍ക്കും ഒപ്പം പലരും റീല്‍ ചെയ്‌തു. ക്യാപ്‌ കട്ട് ആപ്പില്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്‌ത ശബ്‌ദമാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഹൈലറ്റ്.

നമ്മള്‍ അനാഥരാണ് ഗുണ്ടകളല്ല...

നടൻ മാധവ് സുരേഷിന് വലിയൊരു ഓളം നല്‍കിയ ഡയലോഗ്. ആദ്യ ചിത്രമായ കുമ്മാട്ടിക്കളിയിലേതായിരുന്നു ഇത്. എന്തിനാടാ കൊന്നിട്ട്, നമ്മള്‍ അനാഥരാണ് ഗുണ്ടകളല്ല... എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ഡയലോഗ്. ചിത്രം ഇറങ്ങിയതുമുതല്‍ ട്രോള്‍ പെരുമഴയായിരുന്നു മാധവിന്‍റെ ഡയലോഗിന്. പലരും റീല്‍ ചെയ്‌തു. ഈ ഡയലോഗ് വച്ച് പാട്ടുവരെ ഇറക്കി. ഒടുക്കം മാധവ് തന്നെ തന്‍റെ ഡയലോഗിന് ട്രോള്‍ റീലുമായി വന്നിരുന്നു.

ജെമിനി എഫക്‌ടും ഏയ്‌ ബനാനെയും

ഇടക്കാലത്ത് ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു ജെമിനി നാനോ ചിത്രങ്ങള്‍. ജെമിനിയിലേക്ക് നല്‍കുന്ന പ്രോംപ്‌റ്റിന് അനുസരിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പലരും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കിട്ടു. റെട്രോ സാരി ഫോട്ടോ, ഹഗ് മൈ യങ്ങർ സെല്‍ഫ് എന്നിവയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വൈറലായ ജെമിനി ചിത്രങ്ങള്‍. ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഏയ്‌ ബനാനെ ഒരു പൂ തരാമോ എന്ന ഗാനവും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പലരും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കിട്ടത്.

വാ വാ പക്കം വാ... പക്കം വര വെക്കമാ

തങ്കമകൻ എന്ന തമിഴ്‌ ചിത്രത്തിലെ ഒരടിപൊളി ഗാനം. ഇളയരാജയുടെ സംഗീതത്തില്‍ ഇറങ്ങിയതാണ് ഈ പാട്ട്. പൂർണിമ ഭാഗ്യരാജും രജനികാന്തും ഗാനരംഗത്ത് ചുവടുവയ്‌ക്കുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിപ്പുറം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി. പലരും ഈ പാട്ടിന് ചുവടുവച്ചു.

ചേലക്കുറിമാനം പതക്കം നീലാ...ചേലില്‍ അണിഞ്ഞിവള്‍ മറിയും ഹാലാ...

പഴയൊരു കല്ല്യാണപ്പാട്ട്. കാലങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സെലിബ്രിറ്റികളക്കം നിരവധി പേരാണ് ഈ പാട്ടിന് ചുവട് വച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിനിടെ കണ്ണൂർ ആന്തൂർ നഗരസഭയിലെ വനിതാ സ്ഥാനാർഥികള്‍ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ പാട്ടിന് ചുവടുവച്ചതോടെ പാട്ടിന്‍റെ മൈലേജ് വീണ്ടും കൂടി.

ഹസ്‌കി ഡാൻസ്

അടുത്തിടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തൂക്കിയ ഐറ്റമായിരുന്നു ഹസ്‌കി നായയുടെ ഡാൻസിങ് വീഡിയോ. എഐ ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്‌ത ഹസ്‌കിയുടെ ഡാൻസ് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി. മില്‍മ ഉള്‍പ്പെടെ പല ബ്രാൻഡുകളും ഈ ട്രെൻഡ് ഏറ്റെടുത്തു എന്നത് മറ്റൊരു വാസ്‌തവും. തഇച്ച് ഇച്ച് എന്ന തമിഴ് ഗാനത്തിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് വീഡിയോയില്‍ ഉള്ളത്.

മക്കത്തെ മംഗല്യ രാവ്

ഒമ്പത് വർഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി പ്രതീഷ് രചിച്ച ഗാനം. മുഹമ്മദ് നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പാട്ടിന്‍റെ ഇതിവൃത്തം. അടുത്തിടെ എടവിലങ്ങില്‍ നടന്ന അയ്യപ്പൻ വിളക്കില്‍ അനന്തജ്യോതി എന്ന കൊച്ചുമിടുക്കി ഈ പാട്ട് പാടിയതോടെ പാട്ടിന്‍റെ റേഞ്ച് മാറി. പലരും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്‌തു. കേരളത്തിന്‍റെ മതസൗഹാർദം വീണ്ടും പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു. നിരവധി പേരാണ് ഈ പാട്ട് പാടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.

Also Read: 2025ലും ചോരപ്പാടുകൾ പേറിയ കേരളം, മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങള്‍...

ലവ് വിത്ത് കുലസ്‌ത്രീ...

കുലസ്‌ത്രീ എന്ന മ്യൂസിക്കല്‍ വീഡിയോ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കത്തിക്കയറിയത്. റാപ്പർ തിരുമാലിയുടേതാണ് കുലസ്‌ത്രീ. റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്‌തു കൊണ്ട് പലരും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചു.

ബണ്‍ മസ്‌ക വിത്ത് ഇറാനി ചായ

അടുത്തിടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ തുറന്നാല്‍ ബണ്‍ മസ്‌ക്കയെ തടഞ്ഞിട്ട് നടക്കാൻ വയ്യെന്നായിരുന്നു. ആവി പാറുന്ന സ്‌ട്രോങ് ചായയ്‌ക്കൊപ്പം നല്ല വെണ്ണ പുരട്ടിയ സോഫ്‌റ്റ് ബണ്‍. കേരളത്തില്‍ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ബണ്‍ മസ്‌ക ട്രെൻഡിങ് ആയത്.

വൈറല്‍ മീൻ ഫ്രൈ

ഒരുകാലത്ത് ഈ റെസിപ്പിയായിരുന്നു സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഭരിച്ചത്. പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞള്‍പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കി, പിന്നീട് ഫ്ലെയിം ഓണ്‍ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റെസിപ്പിയുടെ രീതി. മീൻ ഫ്രൈ പ്രേമികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായി ഇത്.

എടാ ഹെല്‍ത്തി കുട്ടാ...

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ താരമായ ആഷിറും സംഘവും ഇറക്കിയ വീഡിയോ. പിന്നാലെ കത്തിക്കയറി. ജ്യൂസ് കടയിലെത്തി ജ്യൂസുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും ജ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും മധുരമിടാത്ത പപ്പായ ജ്യൂസിന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതും കടക്കാരൻ എടാ ഹെല്‍ത്തി കുട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതുമാണ് വീഡിയോയില്‍. ഈ ഹെല്‍ത്തി കുട്ടൻ വിളിയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തത്. പലരും റീലുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കാക്കും വടിവേല്‍...

വന്ന മയില്‍ ഏറും... എൻ തങ്കവടിവേലോ... കന്തൻ ഉന്നൈ കാണാ... ദിനം ഓടിവരുവേനോ... മനോഹരമായൊരു ഗാനം. നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് വൈറലായത്. പലരും പല രീതിയില്‍ ഈ പാട്ടിന് ചുവടുവച്ച് വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത്രേ ഉള്ളൂ... ബാബു സ്വാമി...

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വൈറല്‍ താരം നാഗസൈരന്ധ്രിയുടെ അടുത്ത കാലത്ത് ഹിറ്റായ ഒരൈറ്റമാണ് ബാബു സ്വാമി. ഒരു വേദിയില്‍ നാഗ ബാബു സ്വാമിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഒറിജിനല്‍ വീഡിയോ. എന്നാല്‍ പലരും ഇതെടുത്ത് റീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്‌തു. എന്തിനധികം നാഗയുടെ ബാബു സ്വാമി റാപ്പ് സോങ് ആയി വരെ ഇറങ്ങി. വമ്പൻ ഹിറ്റാണ് ഇന്ന് ബാബു സ്വാമി.

കിഴക്ക് സൂര്യനുദിച്ചല്ലോ...

എംഎല്‍എ ആയ ദലീമ വർഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നേ പാടിയ ഒരു പാട്ടാണിത്. പ്രശസ്‌ത മലയാളി റാപ്പർ ഫെജോ അല്‍പ സ്വല്‍പം മിനുക്ക് പണിയൊക്കെ നടത്തി ഈ പാട്ടൊരു വമ്പൻ ഹിറ്റാക്കി. നിലവില്‍ വീഡിയോയ്‌ക്കും ഫോട്ടോസിനും ബാക്ക്‌ഗ്രൗണ്ട് സോങ്ങായി ഈ പാട്ടാണ് വരുന്നത്.

കുട്ടു മ കുട്ടു സൂപ്പറിദാനാ...

ദൂയ് റുപയാൻ എന്ന നേപ്പാളി കോമഡി ആക്ഷൻ ചിത്രത്തിലെ ഗാനമാണ് കുട്ടുമ കുട്ടു സൂപ്പറിദാന എന്നത്. 2017ല്‍ ഇറങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ ഈ പാട്ട് അടുത്തിടെയാണ് വൈറലായത്. അശോക് ദർജി എന്ന കൊച്ചുമിടുക്കൻ മുമ്പ് പാടിയ ഈ പാട്ടാണ് വൈറലായത്. അതിന്‍റെ യഥാർഥ വേർഷൻ പലരും തെരഞ്ഞു. അടുത്തിടെയാണ് യഥാർഥ ഗാന രംഗം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെത്തിയത്. പലരും ഇതിന് റീക്രിയേഷൻ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

Also Read: YEAR ENDER 2025 അഭിമാനം വാനോളം: 'സ്‌പേഡെക്‌സ്' മുതൽ 'ഗഗൻയാൻ' മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വരെ, കുതിപ്പ് തുടർന്ന് ഐഎസ്‌ആർഒ; 2025ലെ സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ

TAGGED:

VIRAL VIDEOS 2025
VIRAL REELS IN INSTAGRAM 2025
VIRAL DIALOGUES SOCIAL MEDIA 2025
YEAR ENDER SOCIAL MEDIA VIRALS
SOCIAL MEDIA VIRAL VIDEOS 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.