വടശ്ശേരി ദാമോദരൻ സതീശൻ, വടശ്ശേരി ദാമോദര 'മേനോൻ' സതീശനായത് എങ്ങനെ?

സെക്കുലർ പാർട്ടിയായ കോണ്‍ഗ്രസിലെ പ്രമുഖ നേതാവിന് ജാതി വാല്‍ ആവശ്യമോ? പേരിലെ മേനോൻ എന്തിന്? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിനെ ചൊല്ലി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തീപ്പൊരി ചർച്ച.

DEBATE OVER VD SATHEESANS NAME വടശ്ശേരി ദാമോദരൻ സതീശൻ WHY VD SATHEESAN USING CASTE NAME VD SATHEESANS OFFICIAL NAME
VD Satheesan (Facebook@VD Satheesan)
Published : May 19, 2026 at 4:26 PM IST

'ടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ...' കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിന്‍റെ 13-ാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യവെ വിഡി സതീശൻ തന്‍റെ പേര് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. അത്രനാള്‍ പത്രക്കാരടക്കം വടശ്ശേരി ദാമോദരൻ സതീശനെന്ന് വിളിച്ചയാള്‍ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ ആയതെങ്ങനെ എന്ന സംശയത്തിലാണ് പലരും. പേരിലെ 'മേനോൻ' അഥവാ ജാതി വാലാണ് പലരുടെയും നെറ്റി ചുളിച്ചത്.

സെക്കുലർ രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടിയെന്ന് അറിയപ്പെട്ടുന്ന കോണ്‍ഗ്രസിലെ പ്രമുഖനായ നേതാവ്, പേരിനൊപ്പം എന്തിന് ജാതി വാല് ചേർത്തു പറഞ്ഞു എന്നതാണ് ചിലരുടെ സംശയം. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ തന്നെ ഈ വിഷയം പുകയുന്നുണ്ട് എന്നത് മറ്റൊരു വസ്‌തുത. അതേസമയം 'വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശ'നെ പിന്തുണച്ചും ചർച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

വിഡി സതീശന്‍റെ ജാതി ചേർത്തുള്ള പേര് പറച്ചിലിനെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഡോ. ജിന്‍റോ ജോണ്‍. ജാതി വാലുകള്‍ ഇല്ലാത്ത കോണ്‍ഗ്രസ് ആണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എന്നാണ് ജിന്‍റോയുടെ പക്ഷം. പേരിനൊപ്പം ജാതി വാല്‍ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ മതേതര ബോധ്യത്തിനേല്‍ക്കുന്ന് ഇരുട്ടടി ആകുമെന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞുവയ്‌ക്കുകയാണ് ജിന്‍റോ തന്‍റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ. ജിന്‍റോയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേർ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പോസ്റ്റിന്‍റെ പൂർണ രൂപം

തേക്കുംകാട്ടിൽ ജോൺ റോമൻ കാത്തലിക് ജിന്‍റോ എന്നല്ല. ജിന്‍റോ ജോൺ. അത് മതി. അങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടാൽ മതി. അതല്ലേ അതിന്‍റോ ഒരു ബ്യൂട്ടി. പഞ്ച് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാലും ജാതിവാലുകൾ ചുമക്കാത്ത കോൺഗ്രസ് ആകുന്നതാണ് കുറേക്കൂടി ഇൻക്ലൂസീവ്. എന്‍റെ രാഷ്ട്രീയം എന്‍റെ ബോധ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ്. ഒരല്‌പം ലെഫ്റ്റ് ആയൊരു കോൺഗ്രസ്‌ ബോധ്യം

എന്നാല്‍ വിഡി സതീശന്‍റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളില്‍ പിതാവിന്‍റെ പേര് ദാമോദര മേനോൻ എന്ന് തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും അഭിഭാഷകനുമായ ബിഎംആർ ഷരീഫ്. സത്യപ്രതിജ്ഞയില്‍ തന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ പേര് ഉറക്കെ പറഞ്ഞതാണെന്നും അതില്‍ ആരും മറ്റൊരു അർഥം കാണേണ്ട എന്നും ബിഎംആർ ഷരീഫ് ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ പങ്കിട്ട കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. പിതാവിന്‍റെ പേര് ദാമോദര മേനോൻ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന വിഡി സതീശന്‍റെ ചില ഔദ്യോഗിക രേഖകളും ഷരീഫ് പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നുണ്ട്. ഷരീഫിനെ അനുകൂലിച്ച് നിരവധി പേരാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ എത്തിയത്.

ബിഎംആർ ഷരീഫ് പങ്കുവച്ച രേഖയുടെ പകർപ്പ് (Facebook)
പോസ്റ്റിന്‍റെ പൂർണ രൂപം

വടശ്ശേരി ദാമോദരൻ സതീശൻ, വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശനായത് എങ്ങനെ എന്നതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച.

പത്രക്കാർ ശ്രീ.VD സതീശനെ വടശ്ശേരി ദാമോദരൻ സതീശണെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഫ്‌ഡവിറ്റുകളിലൊക്കെയും, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലും ഔദ്യോഗികമായി ദാമോദര മേനോൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പൂര്‍ണ്ണരൂപം.. സത്യ പ്രതിഞ്ജയില്‍ സ്വന്തം പിതാവിന്‍ പേര് ഉറക്കെ പറഞ്ഞതില്‍ ആരും മറ്റ് അര്‍ത്ഥം കാണണ്ട..

VDS നെ പരിഹസിക്കുന്ന സൈബർ സഖാക്കൾ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, നായനാർ, എന്നതൊക്കെ ജാതി പേരാണെന്നും, ആദരണീയ ഹര്‍കിഷന്‍സിംഗ് സുര്‍ജിത് മരണം വരെ ടര്‍ബന്‍ തലയില്‍ കെട്ടിയിരുന്നു എന്നതും സഖാക്കള്‍ മറക്കരുത്..

