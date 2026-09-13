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പാവപ്പെട്ടവരെയും സ്ത്രീകളെയും വേട്ടയാടരുത്; സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ജിജോ ജോൺ പുത്തേഴത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിന് പിന്നാലെ ഉയർന്നുവന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ അധിക്ഷേപങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി അപലപിച്ചു.

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കേരള ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമിയും നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീ​ഗൽ സ്റ്റഡീസും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ത്രിദിന സെമിനാർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു (Facebook @ Vd satheesan)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2026 at 8:40 AM IST

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തൃശൂർ/എറണാകുളം: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യാജവും വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നതുമായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വലിയ ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും ഇത് അതീവ ഗുരുതരമായ വിഷയമാണെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ. എ.ഐ.സി.സി സെക്രട്ടറി ടി.എൻ. പ്രതാപൻ രചിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ജിജോ ജോൺ പുത്തേഴത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിന് പിന്നാലെ ഉയർന്നുവന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ അധിക്ഷേപങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി അപലപിച്ചു.

"മൃതദേഹം കിടക്കുമ്പോൾ പോലും ആ മാധ്യമപ്രവർത്തകനെയും ഭാര്യയെയും കുടുംബത്തെയും കുറിച്ച് വ്യാജമായ പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ക്രൂരമാണ്. എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഇവർ? ഇത്രയും താഴ്ന്ന തലത്തിലേക്ക് താഴാൻ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു?" -വി.ഡി. സതീശൻ ചോദിച്ചു.

സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിക്രമങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ സ്ത്രീകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കളെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയെയോ മന്ത്രിമാരെയോ വിമർശിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. അത്തരം വിമർശനങ്ങളെ നേരിടാൻ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് അറിയാം. എന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ വഴിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരെയും സ്ത്രീകളെയും ലക്ഷ്യമിടുമ്പോഴാണ് ഇത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമായി മാറുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ചില രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ പരോക്ഷ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹിക വിരുദ്ധരാണ് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട് എല്ലാം തകർക്കാമെന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് തെറ്റുപറ്റി. അടുത്തിടെ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇതിന് തെളിവാണ്. ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടല്ല ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി വിലയിരുത്താനുള്ള വിവേകം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു

സിനിമയിലെ വ്യാജനും എഐ ഭീഷണിക്കും പൂട്ടുവീഴും

സിനിമയിലെ വ്യാജപതിപ്പുകൾക്കും (പൈറസി), ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) ഉയർത്തുന്ന പുതിയ വെല്ലുവിളികൾക്കും തടയിടാൻ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിൽ അടിയന്തര ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. വ്യാജപതിപ്പുകൾ സിനിമാ വ്യവസായത്തെ തകർക്കുകയാണെന്നും, കോടികളുടെ നിക്ഷേപവും അനേകം കലാകാരന്മാരുടെ അധ്വാനവും സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ നിയമസംരക്ഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കൊച്ചിയിൽ കേരള ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമിയും നുവാൽസും (NUALS) ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച 'സംഗീതം, സിനിമ, നിയമം' എന്ന ത്രിദിന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

എഐയും ഡീപ്പ്ഫേക്കും: പുതിയ കാലത്തെ കെണികൾ

സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയോടെ രൂപപ്പെട്ട പുതിയ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ സംഗീതവും ദൃശ്യങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നത് വർധിച്ചുവരുന്നു. പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ വ്യാജ ദൃശ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ്.

ഇത്തരം സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാകേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായെങ്കിലും മനുഷ്യന് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും പകരുന്നത് കലയും കലാകാരന്മാരുമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കലയും നിയമവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

ചടങ്ങിൽ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിരുന്ന സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹൻ, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ. ബിന്ദു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. നിയമവും സിനിമയും സംഗീതവും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും അവ മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളുമായി ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമെൻ സെൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കല മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നിയമം അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 13 വരെയാണ് കൊച്ചിയിൽ ഈ സെമിനാർ നടക്കുന്നത്.

പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയത്

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TAGGED:

VD SATHEESAN
AI MISUSE
LAW
CYBER ATTACK
SOCIAL MEDIA ABUSE

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