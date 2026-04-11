വോട്ടിന് പണമെന്ന പരാതി; ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്‍റെ മൊഴിയെടുത്തു

വോട്ടര്‍ക്ക് പണം നല്‍കിയെന്ന കേസില്‍ ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്‍റെ മൊഴിയെടുത്ത് വരണാധികാരി. സംഭവത്തില്‍ ഇന്ന് കലക്‌ടര്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കും. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവന്‍ കാര്യങ്ങളും വരണാധികാരിയോട് വിശദീകരിച്ചെന്ന് ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്‍.

Sobha Surendran. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 11, 2026 at 11:51 AM IST

പാലക്കാട്: വോട്ടർക്ക് പണം നൽകിയെന്ന പരാതികളിൽ പാലക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍റെ മൊഴിയെടുത്ത് വരണാധികാരി. കേസില്‍ ഇന്ന് ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കും. കലക്‌ടർ റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷം മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്ക് വിശദ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും തുടർ നടപടികൾ. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ ഏജന്‍റും ഡിസിസി സെക്രട്ടറിയുമായ സി.ബാലന്‍റെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. ബാലന്‍റെയും പാലക്കാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഭാഗം ഫ്ലെയിങ് സ്ക്വാഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെയും മൊഴിയും വരണാധികാരി ആർഡിഒ പി.അൻവർ സാദത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തിൽ സിപിഎമ്മും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിശബ്‌ദ പ്രചാരണ ദിനമായ 8ന് കണ്ണാടി തരുവക്കുറിശിയിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിക്കായി 5,000 രൂപ നൽകിയെന്നാണ് പരാതി. വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ജില്ലാ കലക്‌ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫ്ലയിങ് സ്ക്വാഡ് സ്‌ഥലത്തെത്തി വോട്ടറുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഫ്ലയിങ് സ്ക്വാഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കാൻ ജില്ലാ കലക്‌ടർ വരണാധികാരിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് മൊഴിയെടുത്തത്. പരാതി നൽകിയ സിപിഎം പ്രതിനിധിയുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

Also Read: കണ്ണീരോടെ വിട; ശ്രീനന്ദയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചു

