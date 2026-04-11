പാലക്കാട് വോട്ടര്‍മാർക്ക് പണം: പിന്നിൽ ആലപ്പുഴയിലെ ബിന്ദുവെന്ന് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ, വെറും ആരോപണമെന്ന് ബിന്ദു

പാലക്കാട്ടെ വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് പണം നല്‍കിയെന്ന കേസില്‍ ആലപ്പുഴയിലെ ബിന്ദു വിനയകുമാറിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്‍. താന്‍ ആരെയും പണം നല്‍കാന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ബിന്ദു. നിജസ്ഥിതി അറിയാന്‍ പരാതി നല്‍കിയെന്നും വിശദീകരണം.

Bindu Vinayakumar& Sobha Surendran (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 11, 2026 at 1:14 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടര്‍മാർക്ക് പണം നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ ആരോപണവുമായി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. പണം വിതരണം ചെയ്‌തതിന് പിന്നിൽ ബിജെപി ആലപ്പുഴ നോർത്ത് ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ബിന്ദു വിനയകുമാറാണെന്ന് പറയുന്ന ഓഡിയോ പുറത്തുവന്നു. ബിന്ദുവും ശോഭയും തമ്മിൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഓഡിയോയാണ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്.

അതേസമയം ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിന്‍റെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് താൻ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിന്ദു വിനയകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ചാനലുകളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഓഡിയോയെപ്പറ്റി തനിക്കറിയില്ലെന്നും പത്രസമ്മേളനം നടത്തി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുമെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രനും ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ നിശബ്‌ദ പ്രചാരണം പുരോഗമിക്കവേ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടർമാർക്ക് ബിജെപി പണം നൽകിയെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായാണ് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് വന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തിലെ തരുവാക്കുറിശിയിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഒരു വോട്ടർക്ക് പണം നൽകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പണം വിതരണമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്‍റെ ആരോപണം. കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തിലെ തരുവാക്കുറിശ്ശിയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ വയോധികയ്‌ക്ക് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പണം നൽകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.

പ്രദേശത്തെ ഒരു മരണവീട് സന്ദർശിക്കാനാണ് സ്ഥാനാർഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും സംഘവും എത്തിയത്. മരണ വീട്ടിലെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെത്തിയ സംഘം അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വയോധികയുമായി സംസാരിക്കുകയും തുടർന്ന് കൈവശം കരുതിയിരുന്ന പണം നൽകുകയുമായിരുന്നു. ഈ സമയം സ്ഥാനാർഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പുറത്ത് കാറിലുണ്ടായിരുന്നു.

പണം നൽകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയത് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായി. ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി പ്രവർത്തകരുമായി വാഗ്‌വാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. 'അടിച്ചു കരണക്കുറ്റി പൊട്ടിക്കും' എന്ന് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പ്രവർത്തകരോട് പറയുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

എന്നാൽ നിലവിൽ ബിന്ദു ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ബിന്ദുവിനെ അടിച്ച് ശരിയാക്കുമെന്നും ഇനി ബിജെപിയിൽ അവരുണ്ടാവില്ലെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട്. പാലക്കാട് പണം നൽകിയവരെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ബിന്ദു ഇറക്കിയതല്ലേ എന്ന ചോദ്യവും ശോഭ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്ക് വച്ച കുറിപ്പ് പിൻവലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ കോടതിയിൽ കയറ്റുമെന്നും ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ബിന്ദു നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പാലക്കാട് മത്സരിച്ച ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി തന്നെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പാർട്ടി നേതാവിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം ബിജെപിക്കുള്ളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയിൽ വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുവെന്നതിന്‍റെ തെളിവായി ശോഭയും ബിന്ദുവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

'താൻ പാലക്കാട് പോയിട്ടില്ല': ബിന്ദു വിനയകുമാർ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ പാലക്കാട് പോയിട്ടില്ലെന്നും അവിടെ പണം വിതരണം ചെയ്യാൻ ആരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും ബിന്ദു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയിൽ പണ്ട് തൊട്ടെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനമുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അവർ അവരുടെ ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് തടയിടും. ആലപ്പുഴയിൽ പാർട്ടിയിൽ പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്ന ശോഭയുടെ ആളുകളെ മാറ്റണമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള പ്രഭാരി ശോഭയുടെ ആളാണെന്നും അദ്ദേഹം മറ്റ് ചിലരെ മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നും ബിന്ദു പറയുന്നു.

