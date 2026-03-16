പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുൻപേ സജീവമായി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ; പാലക്കാട് പിടിക്കാൻ കച്ചമുറുക്കി ബിജെപി
നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ പാലക്കാട് വനിതാ സ്ഥാനാർഥിയെ പരിഗണിക്കണമെന്ന സംഘപരിവാർ നിർദേശം പാർട്ടി മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാനാണ് സാധ്യത.
Published : March 16, 2026 at 4:29 PM IST
പാലക്കാട്: ബിജെപിയുടെ എ പ്ലസ് മണ്ഡലമായ പാലക്കാട് പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുൻപേ പ്രചരണത്തില് സജീവമായി സംസ്ഥാന നേതാവ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നാലുടൻ വൻ റാലിയോടെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാനാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ്റെ നീക്കം.
പാലക്കാട്ടെ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും പാർട്ടി ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രശാന്ത് ശിവനുമായിരുന്നു. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ പാലക്കാട് വനിതാ സ്ഥാനാർഥിയെ പരിഗണിക്കണമെന്ന സംഘപരിവാർ നിർദേശം പാർട്ടി മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാനാണ് സാധ്യത. പ്രശാന്ത് ശിവനെ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച ആലത്തൂരിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 2016ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട് ശോഭ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇ ശ്രീധരൻ നടത്തിയ മുന്നേറ്റം ഇക്കുറിയും ആവർത്തിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പാലക്കാട്ടെ ബിജെപി ക്യാമ്പ്. 2021ൽ ഇ. ശ്രീധരനിലൂടെ ബിജെപി രണ്ടാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ആയിരുന്നു മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്.
2016ൽ കോൺഗ്രസിലെ ഷാഫി പറമ്പിലായിരുന്നു ശോഭയുടെ എതിരാളി. 17,483 വോട്ടിനാണ് ഷാഫി ജയിച്ചത്. അന്ന് 57559 വോട്ടുകള് ഷാഫി നേടിപ്പോൾ ശോഭ 40,076 വോട്ടുകൾ നേടി. എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എൻഎൻ കൃഷ്ണദാസിന് 38675 വോട്ടുകളാണ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. 2006 വരെ ഇടതുകോട്ടയായിരുന്ന പാലക്കാട്ട് കോൾഗ്രസ് തേരോട്ടം ആരംഭിച്ചത് ഷാഫി പറമ്പിലാണ്. 2011 മുതല് 2024 വരെ മണ്ഡലത്തില് എംഎല്എ ആയിരുന്ന ഷാഫി 2024 ലോകസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ വടകരയില് വിജയിച്ചതോടെയാണ് പാലക്കാട് വിടുന്നത്.
2021ൽ ഇ. ശ്രീധരൻ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഷാഫിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം 3859 ആയി കുറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് 2024 ല് ഷാഫി ലോക്സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് കോൺഗ്രസ് ഭൂരിപക്ഷം 18840 ആയി ഉയർത്തിയിരുന്നു.
മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുന്ന പാലക്കാട് നഗരസഭാ ഭരണം ബിജെപിക്കാണ്. മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലായി പത്തിലധികം വാർഡുകൾ ബിജെപിക്ക് ഉണ്ട്. പാർട്ടി വോട്ടുകൾക്ക് പുറമെ നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകളും, സ്ത്രീ വോട്ടുകളും ശോഭാസുരേന്ദ്രനിലൂടെ നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം.
