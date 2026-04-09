ETV Bharat / state

"ദളിത് പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഷാഫി പറമ്പിലിന് വീഡിയോ കോള്‍ ചെയ്‌തു", വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ശോഭ

Sobha Suredran Responds to Media (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 9, 2026 at 10:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്: വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർഥിയായ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. രാവിലെ തന്നെ അവർ പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തി തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കാഞ്ചേരി നിയസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ പാർട്ട് നമ്പർ 73-ൽ 623-ാം നമ്പർ വോട്ടർ ആയാണ് അവർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ പണം കൊടുത്ത് വോട്ട് നേടുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിലും പാലക്കാട്ടെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെയും ശോഭ ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. 2400 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് പാലക്കാട്ട് എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നിന്നയാളാണ് താനെന്നും തോൽവി ഭയന്ന കോൺഗ്രസ് മനപ്പൂർവം കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണിതെന്നും ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഇതിന് കൂട്ടുനിന്നതായും ശോഭ ആരോപിച്ചു.

പ്രഷോഭ് എന്ന് പറയുന്ന സ്‌ത്രീ ലമ്പടനായ കാമഭ്രാന്തനായ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകൻ 22 വയസ് മാത്രമുള്ള ദളിത് പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നതും ഷാഫി പറമ്പിലിനെ വീഡിയോ കോള്‍ ചെയ്‌തെന്നുമുള്ള ഒരു വോയ്‌സ് റെക്കോര്‍ഡ് ഇന്നലെ പുറത്തുവന്നു. വീഡിയോ കോള്‍ ചെയ്‌ത് പ്രഷോഭ് ഷാഫി പറമ്പിലിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തുവെന്നത് ദളിത് പെണ്‍കുട്ടി ആരോപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്ത് കൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങള്‍ ഇത് വാര്‍ത്തയാക്കിയില്ലെന്നും ശോഭ ചോദിച്ചു. തൻ്റെ കൈയ്യില്‍ ഇതിൻ്റെ വോയ്‌സ് റെക്കോര്‍ഡ് ഉണ്ടെന്നും ഇന്നലെയാണ് ഇത് പുറത്തുവന്നതെന്നും ശോഭ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഇന്നലെ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി ഗുരുതരമായ മൊഴി നല്‍കി. അത് എന്തേ മാധ്യമങ്ങള്‍ വാര്‍ത്ത നല്‍കാത്തതെന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പിന്തുണയുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് തന്നെ കുടുക്കിയതെന്നും അവര്‍ പ്രതികരിച്ചു. എന്ന വേട്ടയാടലാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറിലേറെയായി ചിലർ തൻ്റെ വാഹനത്തെ പിന്തുടരുകയും അശ്ലീല ചേഷ്‌ടകൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് ശോഭ പറഞ്ഞു. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തപ്പോഴുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്‌ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

പണം നൽകിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. താനും ബിജെപി നേതാവ് പ്രമീള ശശീധരനും മാത്രമേ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ശോഭയുടെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ, പുതിയ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാറിൽ മൂന്നാമതൊരു സ്ത്രീ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു. പണം വാങ്ങിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വയോധിക തനിക്ക് ആരും പണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ആരോപണം പൊളിഞ്ഞുവെന്നും ശോഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വയോധികയുെട പ്രതികരണം നല്‍കാൻ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ തയ്യാറായില്ലെന്നും തന്നെ കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മണ്ഡലത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരാണെന്നും ശോഭ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നിശബ്‌ദ പ്രചാരണ ദിനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒന്നായിരുന്നു കണ്ണാടി മേഖലയിൽ ഉയർന്ന വോട്ടിന് പണം വിതരണ ആരോപണം. ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ നേരിട്ടെത്തി വോട്ടർമാർക്ക് പണം നൽകിയെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിമരുന്നിട്ടത്. തരുവക്കുറിശ്ശിയിലെ ഒരു വയോധികയുടെ വീട്ടിൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോഴാണ് പണം കൈമാറിയതെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം.

സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വനിത വയോധികയുടെ കൈയ്യിൽ പണം ചുരുട്ടി നൽകുന്നതിൻ്റെയും, പിന്നീട് വയോധിക ഈ പണം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ടു. വോട്ടിന് നോട്ടും സാരിയും വിതരണം ചെയ്‌തുവെന്നാരോപിച്ച് കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും ജില്ലാ കളക്‌ടർക്ക് പരാതിയും നൽകി.

വിവാദത്തിലെ പ്രധാന കക്ഷിയായ വയോധിക തൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പെൻഷൻ കാശാണിതെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫ്ലൈയിംഗ് സ്ക്വാഡിനോട് പറഞ്ഞത്. ആരും പണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അവരെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് വീഡിയോ എടുത്തതാണെന്നും വയോധികയുടെ മകൻ വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ, മരുന്ന് വാങ്ങാൻ 5,000 രൂപ ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നതാണെന്ന് വയോധിക പറയുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, തന്നെയും ബിജെപി പ്രവർത്തകരെയും വഴിയിൽ തടയുകയും മോശമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ശോഭ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

Also Read: 'ധ്രുവീകരണ ശ്രമങ്ങൾ വിലപ്പോവില്ല, എൽഡിഎഫിന് ചരിത്രവിജയം': വോട്ട് ചെയ്ത് പിണറായി വിജയൻ

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.