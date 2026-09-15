ചിത്രങ്ങളിൽ കരുത്തൽ സ്പർശം; കോഴിക്കോട്ട് ‘സ്നേഹവർണങ്ങൾ’ ഒരുക്കുന്ന കരുതലിൻ്റെ വർണലോകം
2013 ൽ മനസിൽ നന്മ നിറഞ്ഞ പത്ത് വീട്ടമ്മമാർ ചേർന്നാണ് സ്നേഹവർണ്ണങ്ങൾ ചിത്രപ്രദർശനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്
Published : September 15, 2026 at 8:19 PM IST
രജിത്ത് മാവൂർ
കോഴിക്കോട്: ആർട്ട് ഗ്യാലറിയുടെ ചുമരുകളിൽ നിരന്നിരിക്കുന്ന 121 ചിത്രങ്ങൾ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ചയുടെ വിരുന്നൊരുക്കുമ്പോൾ, അവയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സ്നേഹകഥയാണ്. നിറങ്ങളും വരകളും രൂപങ്ങളും ചേർന്ന് കാൻവാസിൽ വിരിയുന്നത് കലയുടെ സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല, ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കും പഠനത്തിനും താങ്ങാകുന്ന കരുതലിൻ്റെ സ്പർശം കൂടിയാണ്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ നൂറിലേറെ വനിതാ കലാകാരികൾ ഒരുക്കിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ‘സ്നേഹവർണങ്ങൾ’ എന്ന പേരിൽ കോഴിക്കോട് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കലയിലൂടെ കരുതൽ; പത്ത് വീട്ടമ്മമാരിൽ നിന്ന് നൂറിലേറെ വനിതകളിലേക്ക്
2013 ൽ കോഴിക്കോട്ടെ മനസിൽ നന്മ നിറഞ്ഞ പത്ത് വീട്ടമ്മമാർ ചേർന്നാണ് സ്നേഹവർണങ്ങൾ ചിത്രപ്രദർശനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. ‘കലയിലൂടെ കരുതൽ’ എന്ന ആശയമായിരുന്നു ഈ അമ്മമനസുകളെ ഒന്നിപ്പിച്ചത്. കലയുടെ നിറങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ വേദനകളിലേക്ക് സ്നേഹമായി പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച സംരംഭം ഇന്ന് വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയായി വളർന്നിരിക്കുകയാണ്.
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‘സ്നേഹവർണങ്ങൾ’ നാട് ഏറ്റെടുത്തതോടെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി വനിതാ കലാകാരികൾ ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, കണ്ണൂർ, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരികൾ ഈ സ്നേഹസ്പർശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. ഇതിനുപുറമെ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ദുബായിൽ നിന്നുംകലാകാരികൾ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ സ്നേഹ വർണത്തിന് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
121 ചിത്രങ്ങൾ, ലക്ഷ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചികിത്സയും വിദ്യാഭ്യാസവും
അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചിത്രപ്രദർശനത്തിൽ ആകെ 121 ചിത്രങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അക്രിലിക്, ഓയിൽ പെയിൻ്റ്, ഫാബ്രിക്, ക്രോഷെ, ലിപ്പാൻ ആർട്ട്, ഇങ്ക് പെയിൻ്റ് തുടങ്ങി വിവിധ കലാരീതികളിലാണ് ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സൃഷ്ടിയും മനോഹരമായി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് പ്രദർശനത്തിന് അവർ ഒരിക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടായിരം മുതൽ എൺപതിനായിരം രൂപ വരെ വിലയിട്ടാണ് ഓരോ ചിത്രങ്ങളും വിൽക്കുന്നത്.
നിരവധി പേരാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലെ സ്നേഹ വർണങ്ങൾ ചിത്രപ്രദർശനം കാണാനും ചിത്രങ്ങൾവാങ്ങാനും എത്തുന്നത്. അമ്മ മനസിൻ്റെ കരുതലായി സ്നേഹ സ്പർശം സ്കോളർഷിപ്പും ചികിത്സാ സഹായങ്ങളും ഓരോ തവണയും നടക്കുന്ന സ്നേഹ വർണം ചിത്രപ്രദർശനങ്ങളിലൂടെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഓരോ ചിത്രവും ഇവിടെ ഒരു കലാകാരിയുടെ ഭാവനയുടെ പ്രതിഫലനം മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പകരുന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ നിറം കൂടിയാണ്. വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നിറം മങ്ങാതെ തുടരുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചിത്രം മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റേതാണ്.
ഒരു അമ്മമനസ്സിൽ പിറന്ന ചെറിയൊരു ആശയം ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് കലാകാരികളുടെ സ്നേഹമായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു ചിത്രം സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുമരിൽ പതിയുന്നത് ഒരു കലാസൃഷ്ടി മാത്രമല്ല, ചികിത്സയും പഠനവും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് നൽകുന്ന കരുതലിൻ്റെ കൈത്താങ്ങുകൂടിയാണ്. അങ്ങനെ കലയും കാരുണ്യവും ഒരേ കാൻവാസിൽ ചേരുകയാണ് സ്നേഹവർണങ്ങളിലൂടെ... പതിക്കുകയാണ് മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ അവർ ഇവിടെ....
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