'യുവതീപ്രവേശത്തെ അനുകൂലിക്കരുത്, സത്യവാങ്മൂലം സർക്കാർ തീരുമാനിക്കട്ടെ'; ശബരിമല കേസിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി
സമാന ഹർജികൾ നിലവിലുള്ളതിനാൽ കേസിൽ എസ്എൻഡിപി പ്രത്യേകം കക്ഷിചേരില്ല. പഴയ നിലപാട് മാറ്റി എൻഎസ്എസിന്റേതിന് സമാനമായ അഭിപ്രായമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
Published : February 16, 2026 at 12:53 PM IST
ആലപ്പുഴ: ശബരിമല കേസിൽ കോടതിയിൽ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഉചിതമായി തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ എന്ന് എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. യുവതീപ്രവേശ വിഷയത്തിൽ കോടതി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെയെന്നും, യുവതീപ്രവേശത്തെ അനുകൂലിക്കരുതെന്നാണ് എസ്എൻഡിപിയുടെ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ശബരിമല യുവതീപ്രവേശ വിധി തികച്ചും നിരാശാജനകവും ദുഃഖകരവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിധി വന്ന അന്ന് തന്നെ താൻ ഈ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ്. പരമ്പരാഗതമായി ഇല്ലാത്ത ഒരു ആചാരം ശബരിമലയിൽ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. വിധി നടപ്പാക്കാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ സ്ത്രീകൾ അതിന് തയാറാകില്ല.
ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം ആകാമെങ്കിലും യുവതികൾ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകരുതെന്നാണ് തൻ്റെ അപേക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സുപ്രീം കോടതി വിധി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും അയ്യപ്പ ഭക്തർക്കും ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല. ഇതിനെതിരെയുള്ള വലിയ പ്രതിഷേധം കേരളത്തിലുടനീളം അണപൊട്ടിയൊഴുകിയത് നാം കണ്ടതാണ്. വിധി വന്ന സമയത്ത് അതിനെ അനുകൂലിച്ച പലരും പിന്നീട് നിലപാട് മാറ്റിയെന്ന യാഥാർഥ്യം എല്ലാവരും ഓർക്കണം.
കേസിൽ കക്ഷി ചേരില്ല
സമാന ആശയങ്ങൾ മുൻനിർത്തി നിരവധിപ്പേർ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ എസ്എൻഡിപി യോഗം പ്രത്യേകം കക്ഷി ചേരേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. കോടതിയിൽ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ. അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ കോടതി അവസരം നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ വിഷയം പരിശോധിച്ച് കോടതി തന്നെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
സ്ത്രീപ്രവേശം അനുവദിക്കാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ച് ഭക്തരെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർഥിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുവതീപ്രവേശത്തെ അനുകൂലിക്കരുത് എന്നത് തന്നെയാണ് എസ്എൻഡിപിയുടെ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം. എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്കുമുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സർക്കാർ നിലപാട് തിരുത്തണം
സർക്കാരിൻ്റെ മുൻ നിലപാടുകൾ തിരുത്തേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്തേണ്ടവർ തന്നെ ചെയ്യണം. വിധി വന്നതിനുശേഷം ഉയർന്ന ശക്തമായ ജനവികാരം കണ്ടാണ് വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്നീട് പിന്നോട്ട് പോയത്. വിധി നടപ്പാക്കാൻ മുൻപത്തെപ്പോലെ വലിയ താത്പര്യമോ സമ്മർദമോ പിന്നീട് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായില്ല. ജനങ്ങളുടെ വികാരം മനസിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ശബരിമല സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ എടുത്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണെന്നും അതിൽ താൻ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം
നവോത്ഥാന സമിതി രൂപീകരിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശബരിമല വിഷയത്തെ നവോത്ഥാനവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. അനാവശ്യമായ ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കാൻ താത്പര്യമില്ല. വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. കാലാനുസൃതമായി ചില ആചാരങ്ങളിൽ മാറ്റം വരാമെന്നും ദുരാചാരങ്ങൾ ഇല്ലാതാകണമെന്നും സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശബരിമലയിലെ നിലവിലുള്ള ആചാരവും കീഴ്വഴക്കവും മാറ്റപ്പെടേണ്ടതല്ലെന്നും അത് അപ്പടി തുടരണമെന്നുമാണ് സംഘടനയുടെ നിലപാട്.
സാമ്പത്തിക തർക്കങ്ങൾ കോടതി തീർപ്പാക്കട്ടെ
അയ്യപ്പ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക കണക്കുകളിലെ തർക്കങ്ങൾ അവർ തമ്മിലുള്ള വിഷയമാണ്. ഇതിലെ തെറ്റും ശരിയും കോടതി കണ്ടെത്തട്ടെ. ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇതൊരു ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിസാരവത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആളുകളുണ്ടല്ലോ. ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ കൊള്ളയെക്കുറിച്ചോ തനിക്ക് അറിവില്ലെന്നും അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് താൻ സാക്ഷിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.വനിത മതിലും നിലപാട് മാറ്റവും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നവോത്ഥാന വനിത മതിലുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ അതിനെ പിന്തുണച്ച വ്യക്തിയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെങ്കിലും നിലവിൽ ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശത്തെ പൂർണമായും എതിർക്കുന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്.
