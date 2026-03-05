ETV Bharat / state

മരച്ചില്ല വഴി എസിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക്; ബെഡ്‌റൂമിലെ എസിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അഞ്ച് പാമ്പുകളെ

ശ്രീകാര്യത്ത് എസിക്കുള്ളിൽ കയറിയ അഞ്ച് പാമ്പുകളെ വനംവകുപ്പ് പിടികൂടി. ചൂടിൽ നിന്നു രക്ഷതേടി മരച്ചില്ലകൾ വഴി എത്തിയ ഇവയെ സുരക്ഷിതമായി കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടു

SNAKES FOUND INSIDE BEDROOM AC
എസിയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ പാമ്പ് (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 5, 2026 at 4:59 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: വീടിനുള്ളിലെ തണുപ്പിൽ വിശ്രമിക്കാനെത്തിയ അഞ്ച് 'അതിഥികളെ' കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രീകാര്യം ചെറുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിയായ മാധവ് ജെ പണിക്കരും കുടുംബവും. തൻ്റെ കിടപ്പുമുറിയിലെ എസിക്കുള്ളിൽ നിന്നുമാണ് അഞ്ച് പാമ്പുകളെ വനംവകുപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പിടികൂടിയത്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ 'സർപ്പ' ആപ്പിലെ സ്‌നേക്ക് ക്യാച്ചർ ഗൗതം മുരളിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പാമ്പുകളെ പിടികൂടി കാട്ടിലേക്ക് വിട്ടു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓഫിസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ മാധവ് ബെഡ്‌റൂം തുറന്നപ്പോൾ എസിയുടെ താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു വാൽ മറയുന്നത് കണ്ടു. സംശയം തോന്നി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എസിക്കുള്ളിൽ ചെറിയ ശബ്ദം കേട്ടു. പാമ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടി കണ്ടതോടെ വനം വകുപ്പിലെ സ്‌നേക്ക് റസ്‌ക്യൂ ഓഫീസർ ജി എസ് രോഷിനിയെ ബന്ധപ്പെട്ടു. രോഷിനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 'സർപ്പ'യിലെ സ്‌നേക്ക് ക്യാച്ചർ ഗൗതം മുരളി സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി. എസി ഇളക്കാതെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതിനാൽ ടെക്‌നീഷ്യനെ വിളിച്ച് തുറന്നപ്പോൾ അഞ്ച് പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ കോമൺ ബ്രോൺസ്ബാക്ക് (കൊമ്പേറി) ഇനത്തിലുള്ള പാമ്പുകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ബെഡ്‌റൂമിലെ എസിയിൽ നിന്ന് പാമ്പുകളെ പിടികൂടുന്നു (Special Arrangement)
കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന മരച്ചില്ലകൾ വഴിയാണ് പാമ്പുകൾ എസിയുടെ പുറംഭാഗത്ത് എത്തിയത്. എസിയുടെ വാട്ടർ പൈപ്പിനായി ചുമരിൽ ഇട്ടിരുന്ന ദ്വാരത്തിലൂടെ ഇവ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നര മണിക്കൂർ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ നാലെണ്ണത്തിനെ പിടികൂടി. ഒരെണ്ണം ഔട്ടർ പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ടെറസ്സിൽ മരച്ചില്ലകൾ താഴ്ന്ന് കിടന്നതു കൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് എസിക്കുള്ളിൽ കയറാൻ കഴിഞ്ഞത്. പിടികൂടിയ പാമ്പുകളെ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടു. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പാമ്പുകളിൽ ഒന്നിന് ഏകദേശം ഒരുമീറ്ററോളം നീളമുണ്ടായിരുന്നു.


കുടുംബം മൂർഖൻ പാമ്പായിരിക്കാമെന്നാണ് സംശയിച്ചതെന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അവ വിഷമില്ലാത്ത ബ്രോൺസ്ബാക്ക് പാമ്പുകളാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതായും സ്‌നേക്ക് ക്യാച്ചർ ഗൗതം മുരളി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇത് പാമ്പുകളുടെ ഇണചേരൽ കാലമാണ്, അതിനാലാണ് അവ എസി യൂണിറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗൗതം കഴിഞ്ഞ എട്ടുവർഷമായി പാമ്പുകളെ രക്ഷിക്കുന്നു, അഞ്ച് വർഷമായി വനം വകുപ്പിൻ്റെ പാമ്പുപിടുത്ത സഹായ വിഭാഗമായ സർപ്പയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സാധാരണയായി എസിയിൽ കയറുന്നത് വിഷമില്ലാത്ത തരം പാമ്പുകളാണ്. ഇര തേടാനോ (പല്ലി, ഷഡ്പദങ്ങൾ) തണുപ്പുകാലത്ത് ചൂടിനു വേണ്ടിയോ ആണ് പാമ്പുകൾ എസിക്കുള്ളിൽ കയറുന്നത്. ചൂടുകാലമായതിനാൽ പാമ്പുകൾ തണുപ്പു തേടിയെത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

പാമ്പ്
എസിക്കുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയ പാമ്പ്
AIR CONDITIONER
SNAKE
SNAKES FOUND INSIDE BEDROOM AC

