കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയ മുറിയിൽ ശംഖുവരയൻ; കോഴിക്കോട് അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് 5 പാമ്പുകളെ

Snake caught from home
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 27, 2026 at 1:12 PM IST

കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ പാമ്പ് ശല്യം അതിരൂക്ഷമാകുന്നു. ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടു പേർക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു. കുറ്റ്യാടിക്കടുത്ത് അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം കൊടുംവിഷമുള്ള അഞ്ച് പാമ്പുകളെയാണ് പിടികൂടിയത്. ഇതിനുപുറമെ കാരശ്ശേരി മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂർഖനെയും വനംവകുപ്പ് പിടികൂടി.

ജനങ്ങൾ കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും വീടിൻ്റെ വാതിലുകളിലെയും ജനലുകളിലെയും വിടവുകൾ പൂർണമായും അടച്ചുറപ്പാക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വേനൽ കടുത്തതോടെയാണ് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇഴജന്തുക്കൾ കൂട്ടമായി എത്തുന്നത്.

കുറ്റ്യാടിക്കടുത്ത് മണ്ടക്കുറ്റിയിൽ രമേശൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഉഗ്രവിഷമുള്ള അഞ്ച് ശംഖുവരയൻ പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയ മുറിയിൽ തലവച്ചു കിടന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പാമ്പിനെ കണ്ടത്. തുടർന്ന് പരിഭ്രാന്തരായ വീട്ടുകാർ മുറി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി രണ്ടു പാമ്പുകളെ കൂടി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇത് വീട്ടുകാരെ ഒന്നടങ്കം ഭീതിയിലാഴ്ത്തി. പിന്നീട് രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ വീടിൻ്റെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാമ്പിനെ കൂടി കണ്ടെത്തി.

വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ നാട്ടുകാർ നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് വീടിനകത്ത് നിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ പാമ്പിനെയും കണ്ടെത്തിയത്. പിടികൂടിയവയെല്ലാം ഉഗ്രവിഷമുള്ള വെള്ളിക്കെട്ടൻ അഥവാ ശംഖുവരയൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പുകളാണെന്ന് രമേശൻ വ്യക്തമാക്കി. പിന്നീട് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് പാമ്പുകളെ സുരക്ഷിതമായി കൊണ്ടുപോയത്.

വനപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് രമേശൻ്റെ വീടുള്ളത്. പൂർണമായും അടച്ചുറപ്പുള്ളതും തറയിൽ ടൈൽ പാകിയതുമായ കോൺക്രീറ്റ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഇത്രയധികം പാമ്പുകളെത്തി എന്നതിൽ നാട്ടുകാർക്കും വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. വലിയൊരു ജനവാസ മേഖലയായ ഇവിടെ സമീപകാലത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം പാമ്പുകളെ ഒന്നിച്ചു കാണുന്നതെന്ന് പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച നാട്ടുകാർ വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ടു പേർക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു
ജില്ലയിൽ പേരാമ്പ്ര, പൂനൂർ സ്വദേശികൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാമ്പുകടിയേറ്റത്. പേരാമ്പ്ര സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിയാറുകാരി അഞ്ജലിക്ക് ശംഖുവരയൻ്റെ കടിയേൽക്കുകയായിരുന്നു. രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് പാമ്പുകടിയേറ്റത്. രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ കിടക്കയിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷം നില വഷളാകാതിരിക്കാൻ യുവതിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അടിയന്തരമായി മാറ്റി.

പൂനൂർ സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരൻ മുഹമ്മദ് അൻസാറിനാണ് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റത്. പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. കിടക്കയിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടയുടനെ വീട്ടുകാർ ചേർന്ന് യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അൻസാറിനെയും കടിച്ചതും ഉഗ്രവിഷമുള്ള ശംഖുവരയനാണ്. ഇതിനുപുറമെ മുക്കത്തിനടുത്ത് കാരശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ഭീതി പരത്തി ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടികൂടി. വീടിൻ്റെ പിൻവശത്ത് നിന്നാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി മൂർഖനെ പിടികൂടിയത്.

ജാഗ്രതാ നിർദേശം
പാമ്പ് ശല്യം നിത്യസംഭവമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശനമായി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് വനംവകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. വീടിൻ്റെ വാതിലുകൾക്കും ജനലുകൾക്കും താഴെയുള്ള ചെറിയ വിടവുകൾ പോലും അടയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയരുത്. വീട്ടിനുള്ളിലോ പരിസരത്തോ പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ സ്വയം പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കാതെ വനംവകുപ്പിൻ്റെ സർപ്പ വളൻ്റിയർമാരെ ഉടൻ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സർപ്പ വൊളൻ്റിയർമാരുടെ അടിയന്തര സേവനം തേടാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ എന്ന വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ 9946702114 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

