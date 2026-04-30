മേശവലിപ്പ് തുറന്ന വീട്ടമ്മ ഞെട്ടി; ഉള്ളിൽ സ്വർണമോതിരം അണിഞ്ഞ നിലയിൽ പാമ്പ് കൊത്താനൊരുങ്ങി

ബാങ്കിൽ നൽകേണ്ട പ്രധാന രേഖകൾ എടുക്കുന്നതിനായാണ് ശൈലജ പഴയ മേശയുടെ വലിപ്പ് തുറന്നത്. ഇത് രണ്ടാഴ്ചയായി പൂർണമായും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 30, 2026 at 12:39 PM IST

കാസർകോട്: രണ്ടാഴ്ചയായി അടഞ്ഞുകിടന്ന മേശവലിപ്പ് തുറന്ന വീട്ടമ്മ പെട്ടെന്നൊന്ന് നടുങ്ങി. സ്വർണമോതിരം അണിഞ്ഞ നിലയിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്ന വലിയൊരു പാമ്പ്. പഴയ കടലാസുകൾക്കിടയിൽ ഈ അപൂർവ കാഴ്ച കണ്ടതിൻ്റെ പരിഭ്രാന്തിയിലാണ് കാസർകോട്ടെ ഒരു കുടുംബം. വനംവകുപ്പിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് നാടകീയമായ ഈ സംഭവത്തിൽ വലിയൊരു രക്ഷയായത്.

മേശവലിപ്പിലെ ഞെട്ടൽ
അഡൂർ പതിക്കാലിലെ രവിയുടെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. വളരെ സമാധാനമായി തുടങ്ങിയ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു ഈ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യം വീട്ടുകാർ കണ്ടത്. ഇവരുടെ പഴയ വീട് പൂർണമായും പൊളിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു. കെട്ടിട നിർമാണം നടക്കുന്നതിനാൽ വീട്ടുസാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ പുതിയ വീടിൻ്റെ പണി അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നു.

വീടിനടുത്ത് തന്നെ താൽക്കാലികമായി നിർമിച്ച വലിയൊരു ഷെഡിലാണ് സാധനങ്ങളെല്ലാം തൽക്കാലം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. രാവിലെ ബാങ്കിലേക്ക് പോകേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനായാണ് രവിയുടെ ഭാര്യ ശൈലജ ഷെഡിലേക്ക് കയറിയത്. രവി ഈ സമയം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി പുറത്തു പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബാങ്കിൽ നൽകേണ്ട പ്രധാന രേഖകൾ എടുക്കുന്നതിനായാണ് ശൈലജ പഴയ മേശയുടെ വലിപ്പ് തുറന്നത്. ഇത് രണ്ടാഴ്ചയായി പൂർണമായും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു. കാര്യമായ ശ്രദ്ധയില്ലാതെയാണ് അവർ വലിപ്പ് നേരിയ തോതിൽ വലിച്ചുതുറന്നത്.

തുറന്നയുടനെ പാമ്പിൻ്റെ വാൽ
വലിപ്പ് തുറന്നയുടനെ ശൈലജ കണ്ടത് നീണ്ട ഒരു പാമ്പിൻ്റെ വാലാണ്. ഭയന്നുപോയ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ മേശവലിപ്പ് തിരിച്ചടച്ചു. ഭയത്തോടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ചേരയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. എങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

അപ്രതീക്ഷിതമായി പാമ്പിനെ കണ്ടതോടെ വീട്ടുകാർ ശരിക്കും പരിഭ്രാന്തരായി. അതിനാൽ കടുത്ത ആശങ്കയിലായിരുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും. അബദ്ധത്തിൽ കടിയേറ്റാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ ഓർത്തു. സ്വന്തമായി ഒരു സാഹസത്തിന് മുതിരാൻ വീട്ടുകാർ തയാറായില്ല. ഉടൻ തന്നെ ശൈലജ വനംവകുപ്പ് അധികൃതരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചു.

രക്ഷകരായി വൊളൻ്റിയർമാർ
വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ വനംവകുപ്പിൻ്റെ സർപ്പ വൊളൻ്റിയർമാർ വീട്ടിലെത്തി. ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മേശ ഒന്നുകൂടി തുറന്ന് പരിശോധിച്ചു. വലിപ്പിലെ പഴയ കടലാസുകൾക്കിടയിൽ പാമ്പ് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇതിനെ വളരെ വിദഗ്ധമായി പുറത്തെടുത്തു.

ലക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പാമ്പിന് എന്തോ ആരോഗ്യപ്രശ്നമുള്ളതായി വൊളൻ്റിയർമാർക്ക് തോന്നി. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ആ കാഴ്ച കണ്ട് ശരിക്കും ഞെട്ടിയത്. ചേരയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി തിളങ്ങുന്ന ഒരു സ്വർണമോതിരം ഇറുകി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഏകദേശം നാലടിയോളം നീളമുള്ള വലിയൊരു ചേരയായിരുന്നു അത്.

സ്വർണമോതിരം ശരീരത്തിൽ നന്നായി കുടുങ്ങിയതിനാൽ പാമ്പ് അവശനിലയിലായിരുന്നു. വൊളൻ്റിയർമാർ പാമ്പിനെ സുരക്ഷിതമായി പിടിച്ചുമാറ്റി. ശേഷം ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ആ മോതിരം പതിയെ മുറിച്ചെടുത്തു. യാതൊരു പരിക്കുമേൽപ്പിക്കാതെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ചേരയെ അവർ സ്വതന്ത്രനാക്കി. പിന്നീട് ഇതിനെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു കാട്ടുപ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റി വിട്ടു.

ചുരുളഴിയാതെ അഡൂരിലെ ദുരൂഹത
രവിയുടെ അച്ഛൻ വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് പാമ്പിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഈ സ്വർണമോതിരം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ഇത് വളരെ സുരക്ഷിതമായാണ് വീട്ടുകാർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അടച്ചിട്ട മേശയുടെ വലിപ്പിൽ ആരുമെടുക്കാതെ ഭദ്രമായി വച്ചിരുന്ന പഴയ മോതിരമാണിത്.

ഭക്ഷണം തേടി ഇഴഞ്ഞെത്തിയ പാമ്പിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അബദ്ധത്തിൽ കുടുങ്ങിയതാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമികമായി കരുതുന്നത്. എന്നാൽ അടച്ചുറപ്പുള്ള ഈ മേശവലിപ്പിലേക്ക് പാമ്പ് എങ്ങനെ കയറിപ്പറ്റി എന്നത് ഇപ്പോഴും വലിയൊരു സംശയമായി തുടരുകയാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് പാമ്പ് ഇവിടേക്ക് വന്നതെന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല. എന്തായാലും പാമ്പിൻ്റെ കടിയേൽക്കാതെ തലനാരിഴയ്ക്ക് താൻ രക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ വൻ ആശ്വാസത്തിലാണ് നിലവിൽ ശൈലജ.

