പാമ്പ് പിടിക്കാന്‍ മാത്രമല്ല, വാര്‍ഡ് പിടിക്കാനും ജുവല്‍ ജൂഡി; ഇത് അനീതിയ്‌ക്കെതിരെ ശബ്‌ദമുയർത്തുന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി

വനാതിർത്തി മേഖലയിലെ മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന വന്യമൃഗ പ്രശ്‌നമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിർ ജുവൽ ജൂഡി മുന്നോട്ട് വയ്‌ക്കുന്ന പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം. മാലിന്യ പ്രശ്‌നവും ജുവലിന്‍റെ ലിസ്റ്റില്‍ ഉണ്ട്.

Election candidate Jewel Judy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 25, 2025 at 4:24 PM IST

3 Min Read
എറണാകുളം: കാട്ടാനയ്ക്കും‌ രാജവെമ്പാലയ്ക്കും‌ തകർക്കാനാവാത്ത മനക്കരുത്തുമായി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വനാതിർത്തി മേഖലയായ കോട്ടപ്പടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡിലാണ് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനായ ജുവൽ ജൂഡി മത്സരിക്കുന്നത്.

വനാതിർത്തി മേഖലയിലെ മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവൽ പ്രശ്‌നമായ മനുഷ്യ മൃഗ സംഘർഷത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയാണ് ജുവൽ ജൂഡി മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ വാർഡ് പിടിക്കുമോയെന്നാണ് കോട്ടപ്പടിക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്. മൂന്നാം വാർഡായ വടക്കുംഭാഗത്തെ ജനങ്ങളുമായി അഭേദ്യ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന, ഏതൊരാവശ്യത്തിനും വിളിപ്പുറത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജുവൽ.

ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം വോട്ടായി മാറിയാൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ ഈ വാർഡ് കൈപിടിയിലൊതുക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വീടുകയറി വോട്ടഭ്യർഥിക്കുന്നതിനിടയിൽ പാമ്പ് പിടിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫോൺ വിളിയെത്തിയാൽ, പ്രചരണത്തിന് അല്‌പനേരം അവധി നൽകി തൻ്റെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതാണ് ഈ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയുടെ പതിവ്.

കോട്ടപ്പടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രചരണത്തിനിടയിൽ (ETV Bharat)

പാമ്പ് പിടുത്തം ഹരമായ ജുവൽ രാജവെമ്പാല അടക്കമുള്ള നിരവധി പാമ്പുകളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനം വകുപ്പിൻ്റെ സർപ്പ വളണ്ടിയറായ സ്ഥാനാർഥി വോട്ടഭ്യർഥിച്ച് ഇറങ്ങിയ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടയിൽ മൂന്ന് പാമ്പിനെ പിടികൂടി. പ്രചരണത്തിനിടയിലും മനുഷ്യ ജീവന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കൊണ്ട് പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന തിരക്കിലാണിപ്പോൾ ജുവൽ. സ്നേക് റെസ്ക്യുയെന്നത് ഒരു പാഷനായെടുത്താണ് ജുവൽ ജൂഡിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

വന്യമൃഗ ശല്യത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും യാതൊരു പരിഗണനയും നൽകാതെയാണ് രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനമെന്നാണ് ജുവൽ ജൂഡിയുടെ ആരോപണം. " ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച് നാടിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം" എന്ന് ജുവൽ ജൂഡി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

പാമ്പ് പിടിക്കാന്‍ മാത്രമല്ല വാര്‍ഡ് പിടിക്കാനും ജുവല്‍ ജൂഡി (ETV Bharat)

ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ജുവൽ ഇടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വടക്കും ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റബ്ബർ ലാറ്റക്‌സ് കമ്പനിക്കെതിരെയും ജുവൽ ശബ്‌ദമുയർത്തുന്നു. ഈ വ്യവസായ സ്ഥാപനം തോട്ടിലൂടെ മലിന ജലം ഒഴുക്കുന്നതായും കുടിവെളള സ്രോതസുകളെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. വന്യമൃഗ ശല്യത്തോടൊപ്പം ഈ പ്രശ്‌നവും പ്രചാരണ വിഷയമാക്കുമെന്ന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി വ്യക്തമാക്കി.

സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂവിലേക്ക്

വനാതിർത്തിയായതിനാൽ പാമ്പ് ശല്യം കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിലെ വടക്കുംഭാഗത്ത് ഏറെയായിരുന്നു. പലവീടുകളിലും പാമ്പ് കയറിയാൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് ജുവൽ ജൂഡിയായിരുന്നു. ഈ സാമൂഹിക സേവന താത്‌പര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂർ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വനംവകുപ്പിൻ്റെ സർപ്പ വളണ്ടിയർ അംഗീകാരം നേടിയ ജുവൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിലേറെയായി സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂർ ആയി സേവനം ചെയ്യുകയാണ്.

ജുവൽ ജൂഡി പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന ദൃശ്യം (ETV Bharat)

കാലിൽ കയറിയ രാജവെമ്പാല

സർപ്പ ആപ്പ് നിലവിൽ വന്നശേഷം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടിയത് ജുവൽ ജൂഡിയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ രാജവെമ്പാലയുടെ മുന്നിൽ പെടുകയും, രാജ വെമ്പാല കാലിൽ കയറിയിറങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. ആ സംഭവം ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ശ്വാസം പിടിച്ചിരുന്ന ആ നിമിഷം ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിനുമിടയിലുള്ള ഞാണിൻമേൽ കളിയായിരുന്നു. ചെറുതായൊന്ന് കടിച്ചാൽ പോലും മരണം ഉറപ്പായിരുന്നു. മരണം മുന്നിൽകണ്ട ആ നിമിഷം ഓർമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നും ഞെട്ടലാണെന്ന് ജുവൽ പറയുന്നു.

കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ട നിമഷം

രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ കോട്ടപ്പടി കവലയിലേക് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ പോകുന്നതിനിടെ കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ടു. ആന റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ആന കാട്ടിലേയ്‌ക്ക് പോയെന്ന് കരുതി മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ആനയുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ടത്.

ആന അടുത്തേയ്‌ക്ക് ഓടിയെത്തി. അതോടെ രക്ഷയില്ലെന്ന് കണ്ട് ബൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി. സമീപത്തെ താഴ്‌ചയുള്ള റബർ തോട്ടത്തിലേക്ക് ചാടിയാണ് അന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇതേ തുടർന്ന് കാലിൽ സാരമായി മുറിവേറ്റിരുന്നു. മൂന്ന് മാസത്തോളം ബെഡ് റെസ്റ്റിൽ കഴിയേണ്ടിയും വന്നു. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ഈ സംഭവം നടന്നത്. എന്നാൽ ചികിത്സയ്ക്കായി അന്ന് ഒരു രൂപ പോലും കിട്ടിയിരുന്നില്ലെന്നും ജുവൽ പറഞ്ഞു.

Snake (ETV Bharat)

നാട്ടുകാരുടെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഓടിയെത്തുന്ന ജുവൽ തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണമെന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ആവശ്യം. കൊറോണ വേളയിൽ എല്ലാവരും ഭയന്നിരിക്കുമ്പോൾ ജുവലായിരുന്നു മുന്നിട്ടിറങ്ങി വീടുകളിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് മരുന്ന് എത്തിച്ച് നൽകിയതെന്ന് സുഹൃത്ത് പ്രദീപ് ഓർമിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ഏതൊരു പ്രശ്‌നവും പരിഹരിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നയാൾ ജനപ്രതിനിധിയാകണമെന്നാണ് ജുവലിനെ അറിയുകയും പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാരുടെയും അഭിപ്രായം.

Also Read: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടില്‍ കോഴിക്കോട്ടെ "കുടുംബപ്പോര്", ഇത്തവണ രണ്ടും കല്‍പ്പിച്ച് സഹോദരങ്ങള്‍

