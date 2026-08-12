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അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർഥികളെയും മുൾമുനയിൽ നിർത്തി സ്‌കൂളിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ പാമ്പ്; പിടികൂടിയതോടെ ആശ്വാസം

അരയങ്കോട് എഎൽപി സ്‌കൂളിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് പാമ്പിനെ പിടികൂടി. പാമ്പ് ഓരോ ക്ലാസ് മുറികളുടെ മുകളിലെ മേൽക്കൂരയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയതോടെ കുട്ടികളെയെല്ലാം അധ്യാപകർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറക്കി.

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Snake on school roof (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2026 at 2:02 PM IST

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കോഴിക്കോട്: രാവിലെ പതിവുപോലെ മാവൂർ കൈതൂട്ടി മുക്കിന് സമീപത്തുള്ള അരയങ്കോട് എ എൽപി സ്‌കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസിലേക്ക് ടീച്ചർ എത്തി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ കുട്ടികൾ ഒച്ചവെച്ചു. ബഹളം നിർത്താൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും കുട്ടികൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഒച്ചയിട്ടു. പന്തികേട് തോന്നിയ ടീച്ചർ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ടീച്ചറുടെ തലയ്ക്കു മുകളിൽ മേൽക്കൂരയിൽ ഒരു പാമ്പ്. അതോടെ ടീച്ചറും ഭയന്നുപോയി. ക്ലാസിലെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ബഹളം കേട്ട് മറ്റ് ക്ലാസുകളിലെ ടീച്ചർമാരും ഓടിയെത്തി.

പാമ്പിനെ കണ്ടതോടെ ഒന്നാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികളെയെല്ലാം മറ്റ് ക്ലാസുകളിലേക്ക് മാറ്റി. പാമ്പിനെ മേൽക്കൂരക്ക് മുകളിൽ നിന്നും താഴെയിറക്കാൻ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും അധ്യാപകർ നടത്തി നോക്കി. തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരെയും വിളിച്ചുവരുത്തി. എന്നാൽ പാമ്പ് ഓരോ ക്ലാസ് മുറികളുടെ മുകളിലെ മേൽക്കൂരയിലൂടെയും ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി. അതോടെ കുട്ടികളെയെല്ലാം അധ്യാപകർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറക്കി.

സ്‌കൂളിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ പാമ്പ് (ETV Bharat)

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മാവൂർ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് എസ് ഐ ബാബുരാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസും സ്ഥലത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തി. പൊലീസ് വിവരം താമരശേരി റേഞ്ച് ഓഫീസിന് കൈമാറി. പിന്നീട് വനം വകുപ്പിന് കീഴിലെ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ ആയ കബീർ കട്ടാങ്ങൾ സ്‌കൂളിലെത്തി.

അപ്പോഴേക്കും പാമ്പ് മേൽക്കൂരയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഓടിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കബീർ കോണി വെച്ച് മേൽക്കൂരക്ക് മുകളിൽ കയറി നിമിഷനേരം കൊണ്ട് പാമ്പിനെ പിടികൂടി സഞ്ചിയിലാക്കി. ഒന്നര മീറ്ററിൽ അധികം നീളത്തിലുള്ള വിഷം ഇല്ലാത്ത കാട്ടുപാമ്പ് ആയിരുന്നു സ്‌കൂളിൻ്റെ മേൽക്കൂരക്ക് മുകളിൽ എത്തിയത്. ഏതായാലും ഏറെനേരം വിദ്യാർഥികളെയും അധ്യാപകരെയും മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ പാമ്പ് പിടിയിലായതോടെ വലിയ ആശ്വാസമാണ് കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഉണ്ടായത്.

ഓട്ടോയിൽ പാമ്പ്

ഈ മാസം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പാമ്പിനെ കണ്ട വാർത്ത ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരുന്നു. ചേവാറിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ പിയൂസിൻ്റെ കയ്യിൽ പാമ്പ് ചുറ്റി ശരീരത്തിൽ ഇഴഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു. പാമ്പിനെ കണ്ടയുടൻ ഓട്ടോയിലുണ്ടായ യാത്രക്കാരും പേടിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയ പിയൂസ് ഓട്ടോ ബ്രേക്ക്‌ ചവിട്ടി നിർത്തി പാമ്പിനെ പുറത്തേക്ക്‌ എറിഞ്ഞു. നേരിയ വിഷമുള്ള കാട്ടുപാമ്പാണ് ഓട്ടോയിൽ കയറിപ്പറ്റിയത്. പുറത്തേക്ക് പാമ്പിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞെങ്കിലും വീണ്ടും ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് അടിയിലേക്ക് പാമ്പ് നുഴഞ്ഞ് കയറിയതോടെ സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ ടീമിനെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു.

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SNAKE ON ARAYANKODE SCHOOL ROOF

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