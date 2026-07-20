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2030ഓടെ പാമ്പുകടി മരണങ്ങൾ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കും; പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന പാമ്പുകടി പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ കർമ്മ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം, ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങള്‍ മൂന്ന് ലെവലില്‍ ലഭ്യമാകും. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ വരെ ആൻ്റി സ്‌നേക്ക് വെനം ലഭ്യമാകും.

Snakebite Deaths kerala KSAPSE Anti Snake Venom centers kerala snake byte action plan in kerala
snake byte action plan ksapse (ksapse)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 7:54 PM IST

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അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റുള്ള മരണങ്ങളും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങളും 2030ഓടെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള 'കേരള സംസ്ഥാന പാമ്പുകടി പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ കർമ്മപദ്ധതി'ക്ക് (KSAPSE) സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകി. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി.

പാമ്പുകടിയെ നിർബന്ധമായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട രോഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊണ്ടുള്ള (Notifiable Disease) ചരിത്രപരമായ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ കർമ്മപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങളും ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്‌ടർ, സെൻ്റർ ഫോർ വൺ ഹെൽത്ത് - കേരള എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

SNAKEBITE DEATHS KERALA KSAPSE ANTI SNAKE VENOM CENTERS KERALA SNAKE BYTE ACTION PLAN IN KERALA
കേരള സംസ്ഥാന പാമ്പുകടി പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ കർമ്മപദ്ധതി (ETV Bharat)

വൺ ഹെൽത്ത് (One Health) സമീപനം

മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യവും മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും പരിസ്ഥിതിയുമായി പരസ്‌പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് 'വൺ ഹെൽത്ത്' ചട്ടക്കൂടിൽ ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യം, വനം-വന്യജീവി, കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, തദ്ദേശസ്വയംഭരണം, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, ഗോത്രക്ഷേമം, തൊഴിൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.

ആവാസവ്യവസ്ഥയും വെല്ലുവിളികളും

പശ്ചിമഘട്ടത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഭൂപ്രകൃതി, ഉയർന്ന മഴ, മനുഷ്യരും വന്യജീവികളും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം എന്നിവ കാരണം കേരളത്തിൽ പാമ്പുകടി നിരക്ക് കൂടുതലാണ്. പ്രതിവർഷം 8,000ത്തിലധികം പാമ്പുകടി കേസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ഗ്രാമീണ, ആദിവാസി, കാർഷിക മേഖലകളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

SNAKEBITE DEATHS KERALA KSAPSE ANTI SNAKE VENOM CENTERS KERALA SNAKE BYTE ACTION PLAN IN KERALA
കേരള സംസ്ഥാന പാമ്പുകടി പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ കർമ്മപദ്ധതി (ETV Bharat)

ആൻ്റി സ്‌നേക്ക് വെനം (ASV) ലഭ്യത

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ (PHC) മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ വരെയുള്ള എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഗുണനിലവാരമുള്ള എഎസ്‌വി (ASV) തടസമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കും. മരുന്നുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ സംഭരണത്തിനായി കോൾഡ് ചെയിൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചർ ശക്തമാക്കും. ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളെ മൂന്ന് തലങ്ങളായി (ലെവർ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3) തിരിക്കും. പ്രാഥമിക പരിചരണത്തിനുള്ള ലെവൽ 1 കേന്ദ്രങ്ങൾ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ദൂരത്തിൽ ലഭ്യമാക്കും.

ഐസിയു സൗകര്യമുള്ള ലെവൽ 2 കേന്ദ്രങ്ങളും വെൻ്റിലേറ്റർ, ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ലെവൽ 3 കേന്ദ്രങ്ങളും ഈ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും. പാമ്പുകടി കേസുകളും മരണങ്ങളും തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാൻ (e-Health, IDSP-IHIP) പോർട്ടലുകൾ ഉപയോഗിക്കും. പാമ്പുകളെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടുന്നതിനും ജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനുമായി വനംവകുപ്പിൻ്റെ 'സർപ്പ' (SARPA) മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കും.

Snakebite Deaths kerala KSAPSE Anti Snake Venom centers kerala snake byte action plan in kerala
snake byte action plan ksapse (ksapse)

24x7 ഹെൽപ്പ് ലൈൻ

പൊതുജനങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും സംശയനിവാരണത്തിനും ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കുമായി 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സംവിധാനം നിലവിൽ വരും. കേരളത്തിലെ പാമ്പുകളുടെ വിഷത്തെക്കുറിച്ചും (പ്രത്യേകിച്ച് അണലി വർഗങ്ങളായ HNPV, MPV എന്നിവ) അവയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക ചികിത്സകളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പ്രതിവിഷ റിസർറ്റ് സെൻ്ററുകൾ- വെനം റിസർച്ച് സെൻ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കും.

Snakebite Deaths kerala KSAPSE Anti Snake Venom centers kerala snake byte action plan in kerala
snake byte action plan ksapse (ksapse)

സ്‌കൂൾ-അംഗൻവാടി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

സ്‌കൂളുകളിലും അംഗൻവാടികളിലും പാമ്പുകടി തടയുന്നതിനായി പ്രത്യേക കർശന മാർഗനിർദേശങ്ങളാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കൃത്യമായ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റിങ് നടത്തണം. സ്‌കൂൾ പരിസരത്തെ കാടുകളും കുറ്റിച്ചെടികളും വർഷത്തിൽ നാല് തവണയെങ്കിലും (പ്രത്യേകിച്ച് വർഷകാലത്തിന് മുമ്പും സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പും) വൃത്തിയാക്കണം. വനം വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി 'സർപ്പ പാഠം' ബോധവത്‌ക്കരണ പരിപാടികളും സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് 'സർപ്പ രക്ഷക്' പരിശോധനകളും നടത്തും. പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ബോർഡുകൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സ്‌കൂളുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കും.

മൃഗസംരക്ഷണ-കാർഷിക മേഖല

മനുഷ്യരെപ്പോലെ തന്നെ കന്നുകാലികൾക്കും പാമ്പുകടി വലിയൊരു ഭീഷണിയാണ്. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വെറ്ററിനറി ആശുപത്രികളിലും മൊബൈൽ വെറ്ററിനറി യൂണിറ്റുകളിലും (MVU) മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള എഎസ്‌വി ലഭ്യമാക്കും. കന്നുകാലി തൊഴുത്തുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും കർഷകർക്ക് ഗംബൂട്ട്, ടോർച്ച് തുടങ്ങിയ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ (PPE) വിതരണം ചെയ്യാനും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്‌കരിക്കും.

Snakebite Deaths kerala KSAPSE Anti Snake Venom centers kerala snake byte action plan in kerala
snake byte action plan ksapse (ksapse)

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഡ് തല സമിതികൾ വഴി താഴെത്തട്ടിൽ ബോധവത്‌ക്കരണം ശക്തമാക്കാനും, വ്യാജ ചികിത്സകൾക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ഈ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പൂർണമായ ഫീൽഡ് തല ഏകോപനത്തിലൂടെ കേരളത്തെ പാമ്പുകടി പ്രതിരോധത്തിൽ ഒരു ആഗോള മാതൃകയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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TAGGED:

SNAKEBITE DEATHS KERALA
KSAPSE
ANTI SNAKE VENOM CENTERS KERALA
SNAKE BYTE ACTION PLAN IN KERALA
SNAKE BYTE ACTION PLAN KSAPSE

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