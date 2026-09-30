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റേഷൻ വാങ്ങാത്തവരുടെ കാർഡുകൾ മരവിപ്പിക്കും, സുപ്രധാന അറിയിപ്പ്

'സ്മാർട്ട് പിഡിഎസ്' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നടപടി. സംസ്ഥാനത്ത് അനർഹമായി റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നവരെയും, വ്യാജ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രമക്കേട് നടത്തുന്നവരെയും കണ്ടെത്തുകയാണ് പുതിയ സ്മാർട്ട് പിഡിഎസ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം

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Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 12:14 PM IST

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സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കായി പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് സുപ്രധാന അറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. പൊതുവിതരണ സംവിധാനം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും വ്യാജ-ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാർഡുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന 'സ്മാർട്ട് പിഡിഎസ്' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നടപടി. തുടർച്ചയായി 6 മാസം റേഷൻ വിഹിതം കൈപ്പറ്റാത്ത കാർഡുകൾ 'സൈലൻ്റ്‌ റേഷൻ കാർഡുകൾ' ആയി കണക്കാക്കി ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.

എന്താണ് പുതിയ മാറ്റത്തിന് കാരണം?
സംസ്ഥാനത്ത് അനർഹമായി റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നവരെയും, വ്യാജ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രമക്കേട് നടത്തുന്നവരെയും കണ്ടെത്തുകയാണ് പുതിയ സ്മാർട്ട് പിഡിഎസ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. റേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലമായി വാങ്ങിപ്പറ്റാത്തവരോ ആയ ആളുകളുടെ കാർഡുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കുന്നതിലൂടെ അർഹരായ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരിലേക്ക് കൃത്യമായി റേഷൻ വിഹിതം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാർഡ് ഉടമകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം

എല്ലാ മാസവും 21-ാം തീയതി പരിശോധന

ഓരോ മാസവും 21-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ റേഷൻ വാങ്ങാത്ത കാർഡുകൾ നിരീക്ഷിച്ചാണ് പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് 'സൈലൻ്റ്‌ റേഷൻ കാർഡുകൾ' കണ്ടെത്തുന്നത്. തുടർച്ചയായി 6 മാസം ഇത്തരത്തിൽ റേഷൻ വാങ്ങാതിരുന്നാൽ ആ കാർഡുകൾ തരംതിരിക്കപ്പെടും.

അടുത്ത മാസം 1 മുതൽ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും

ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന കാർഡുകൾ അടുത്ത മാസം 1-ാം തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഡീആക്ടിവേറ്റ് (പ്രവർത്തനരഹിതം) ചെയ്യും. ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാർഡുകൾക്ക് പിന്നീട് റേഷൻ വിഹിതം ലഭിക്കുന്നതല്ല.

കാർഡ് തിരികെ സജീവമാക്കാൻ 3 മാസം സമയം

ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട റേഷൻ കാർഡുകൾ വീണ്ടും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി കാർഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും 3 മാസത്തിനകം ഇ-കെവൈസി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഇ-കെവൈസി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ കാർഡ് വീണ്ടും സജീവമാകും.

ഒന്നിലധികം കാർഡുകളിൽ പേരുള്ളവർക്ക് പണി കിട്ടും

ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് ഒന്നിലധികം റേഷൻ കാർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ, അത്തരം കാർഡുകൾ ഉടൻ തന്നെ റദ്ദാക്കുന്നതായിരിക്കും. ആധാർ അധിഷ്ഠിത പരിശോധനയിലൂടെ ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും.

സമയപരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യും

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന 3 മാസത്തെ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഇ-കെവൈസി (e-KYC) പൂർത്തിയാക്കാത്ത കാർഡുകൾ പൂർണ്ണമായും അസാധുവാക്കും. ഇത്തരം കാർഡുകൾ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും എന്നെന്നേക്കുമായി നീക്കം ചെയ്യും.

അർഹരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൃത്യമായി റേഷൻ വിഹിതം ഉറപ്പാക്കാനും കൃത്രിമത്വങ്ങൾ തടയാനുമാണ് ഈ കടുത്ത നടപടികൾ. അതിനാൽ റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ കാർഡ് ഉടമകളും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക.

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