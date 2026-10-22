എസ്എംഎ രോഗികൾക്കുള്ള ജനറിക് മരുന്ന് വിവാദം; സർക്കാർ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാർ
മരുന്നു കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടെടുത്ത ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന് സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്നും പി. കെ. ശ്രീമതി
Published : October 22, 2026 at 6:46 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സ്പൈനൽ മസ്കുലാർ അട്രോഫി (എസ്എംഎ) രോഗബാധിതർക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിനുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകിയ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ പി. കെ. ശ്രീമതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മരുന്നു കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടെടുത്ത ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന് സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്നും പി. കെ. ശ്രീമതി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിനുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകിയെന്ന പരാതിയിൽ രോഗബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരായ കെ. കെ. ശൈലജയും വീണ ജോർജും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മരുന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹൈദരാബാദിലെ കമ്പനി മേധാവികൾ എസ്എടി സൂപ്രണ്ടുമായി നേരിട്ടെത്തി ആരോഗ്യ മന്ത്രിയെ കാണുകയായിരുന്നു. മരുന്ന് വാങ്ങുന്ന നടപടിയിൽ മന്ത്രിക്ക് അങ്ങനെ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല. ടെണ്ടർ ചെയ്യാനും മറ്റു നടപടികൾക്കും ഇവിടെ സംവിധാനമുണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് വിധേയത്വം പുലർത്തുന്ന നിലപാടാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടേത്. പിന്നെന്തിനാണ് ഇവിടെ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യം. വായ്ക്ക് തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ടെന്ന നിലപാടാണിത്. ഇതെല്ലാം ഗൗരവമായി കാണേണ്ട വിഷയമാണ്.
എസ്എംഎ രോഗബാധിതർക്ക് സൗജന്യ മരുന്ന് നൽകുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് 2022ലാണ്. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷം മരുന്നുക്ഷാമമെന്ന പരാതി ഉയർന്നിട്ടില്ല. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ പരിഹാസമായി കാണാതെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുകയാണ് ഇടതു മന്ത്രിമാർ ചെയ്തത്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് രാജ്യശ്രദ്ധ നേടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ചു. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ പരിചയ സമ്പന്നനായ കെ. മുരളീധരൻ നെഞ്ചു വിരിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തത്. ഇതൊക്കെ നിസാരമെന്ന ചിന്തയിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ മുരളീധരന് നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നു. ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം കാതലായ വിമർശനങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നു. പലയിടത്തും ഡോക്ടർമാരില്ല. മരുന്നുക്ഷാമം രൂക്ഷമാണെന്നും പി. കെ. ശ്രീമതി ആരോപിച്ചു.
കേരളത്തിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗം തകരുമോയെന്ന ആശങ്കയാണുള്ളതെന്ന് സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗമായ കെ. കെ. ശൈലജ പറഞ്ഞു. എസ്എംഎ രോഗബാധിതർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ, മരുന്ന് കമ്പനികളുമായി മന്ത്രി ചർച്ച നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല. ജനറിക് മരുന്നിൻ്റെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തണം. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിനുള്ള മരുന്നുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത് ശരിയല്ല. രക്ഷിതാക്കളുടെ ആശങ്ക മാറ്റണം. പൊതുജനാരോഗ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചത് ശരിയായില്ല. പൊതുജനാരോഗ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പിപിപി മോഡൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്.
സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കടന്നുവരാനാണ് സർക്കാർ കളമൊരുക്കുന്നത്. അഴിമതിയാരോപണ വിധേയനായ ഒരാളാണ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും കെ. കെ. ശൈലജ ആരോപിച്ചു. മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരാണ് ജനറിക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ഭരണാനുമതി നൽകിയതെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗമായ വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു. മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കണം. മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ലേബലിന് പകരം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലെന്ന ലേബലാണ് കുപ്പിയിലുള്ളത്. രക്ഷിതാക്കളുടെ ഈ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും വീണ ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.