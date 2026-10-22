എസ്എംഎ രോഗികളിൽ മരുന്ന് പരീക്ഷണമോ? ജനറിക് മരുന്ന് വിതരണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വൻ വിവാദം
മരുന്നു പരീക്ഷണത്തിന് സർക്കാർ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നും കമ്പനി ഉടമകളും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തിയെന്നുമുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്ത്
Published : October 22, 2026 at 11:17 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: അപൂർവ രോഗമായ സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി (എസ്എംഎ) ബാധിതരായവർക്ക് ജനറിക് മരുന്ന് നൽകാനുള്ള തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്ത് കത്തിപ്പടരുന്നു. വിഷയം വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ബോധവത്കരണം നടത്താൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം. രോഗബാധിതരായ ആറ് കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ എന്നെഴുതിയ മരുന്നു കുപ്പികൾ നൽകിയതാണ് വിവാദത്തിനു കാരണമായത്.
മരുന്നു പരീക്ഷണത്തിന് സർക്കാർ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നും കമ്പനി ഉടമകളും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തിയെന്നുമുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്ത്. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മരുന്ന് നൽകാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ.
എസ്എംഎ രോഗബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് സർക്കാർ സൗജന്യ മരുന്ന് നൽകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം എസ്എടി ആശുപത്രിയിലും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലുമാണ്. അതിൽ എസ്എടി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും നൽകിയ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ എന്നെഴുതി നൽകിയ മരുന്നുകൾ ആശുപത്രിയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മരുന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തുന്നില്ലെന്നും കമ്പനിയിൽ നിന്നും നൽകിയ മരുന്നുകളിൽ അബദ്ധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാകാമെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വിശദീകരിക്കുന്നു.
തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ എന്നെഴുതാത്ത മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യും. സ്വിസ് കമ്പനിയായ റോചെയുടെ 5.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ റിസ്ഡിപ്ലാം മരുന്നാണ് എസ്എംഎ രോഗബാധിതർക്ക് സർക്കാർ നൽകി വന്നിരുന്നത്. അതിനു പകരം ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ നാറ്റ്കോമെൻ്റ് 8,500 രൂപ വിലയുള്ള ജനറിക് മരുന്നുകൾ നൽകാനുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമാകുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ കെആറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരുന്നുകൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് പണം നൽകി മരുന്ന് വാങ്ങാം. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ 107 രോഗബാധിതരായ കുട്ടികൾ സർക്കാർ സഹായത്തിൽ സൗജന്യമായി മരുന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ നിർമിത മരുന്ന് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് വിദഗ്ധസമിതിയെ രൂപീകരിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ നിർമിത മരുന്ന് വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നില്ല. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈ അഞ്ചാം തീയതി ഇന്ത്യൻ നിർമിത മരുന്നു വാങ്ങാനുള്ള കരാറിൽ എത്തി.
ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരത്തോടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ പരാതികൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് മടിയില്ലെന്നായിരുന്നു ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ്റെ പ്രതികരണം. ഈ മാസം മുതലാണ് ഇന്ത്യൻ നിർമിത മരുന്നുകൾ എസ്എംഎ ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിത്തുടങ്ങിയത്.
എസ്എംഎ രോഗികൾക്ക് ജനറിക് മരുന്നുകൾ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങളിൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനായ ഡോ ബി ഇക്ബാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എസ്എംഎ രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി നാറ്റ്കോ എന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള ജനറിക് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് തികച്ചും സ്വാഗതാർഹവും മാതൃകാപരവുമായ നടപടിയാണ്.
എന്നാൽ, ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് ചില മാധ്യമങ്ങളും തത്പരകക്ഷികളും പ്രചരിപ്പിച്ചുവരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദീർഘകാലം ഇടതുപക്ഷം പോരാടിയിരുന്ന പേറ്റൻ്റ് യുദ്ധത്തിൽ ബഹുരാഷ്ട്ര പേറ്റൻ്റ് കുത്തകക്കാർക്കെതിരെ വിജയങ്ങൾ കണ്ട, വൻ തോതിൽ പുത്തൻ കാൻസർ മരുന്നുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ, ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയെ താറടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അനാവശ്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനായ ഡോ കെ പി അരവിന്ദൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
എന്താണ് എസ്എംഎ
ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി (എസ്എംഎ). സ്പൈനൽ കോഡിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീനിൻ്റെ (എസ്എംഎൻ1) കുറവാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം. ചലനത്തിനു സഹായിക്കുന്ന മോട്ടർ നെർവുകളെയാണ് ഇതു ബാധിക്കുന്നത്. ഇതുകാരണം പേശികൾ ദുർബലമാവുകയും നടക്കാനും നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ടൈപ്പ് വൺ മുതൽ ഫോർ വരെ എസ്എംഎയ്ക്ക് നാല് വകഭേദങ്ങളുണ്ട്. ടൈപ്പ് വൺ ആണ് ഏറ്റവും മാരകം.
ചില എസ്എംഎ വാഹകർക്ക് രോഗമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ, എസ്എംഎ വാഹകർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ച ശേഷമുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് രോഗമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എസ്എംഎ ഒരു കുട്ടിക്ക് വന്നാൽ അടുത്ത കുട്ടിക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത 25 ശതമാനമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരം കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായാൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാകണം. ഗർഭം ധരിച്ച് ആദ്യത്തെ 12 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ എസ്എംഎ ഉണ്ടോയെന്ന് കണ്ടേക്കാം.
ചികിത്സയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ
എസ്എംഎയ്ക്ക് മൂന്ന് തരം മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ്. റെസ്ഡീംപ്ലാം എന്ന മരുന്നാണ് ഒന്നാമത്തേത്. ജീൻ തെറപ്പിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചികിത്സ. ഇതിനാണ് 18 കോടി രൂപ വരെ വിലയുള്ള മരുന്ന് വേണ്ടിവരുന്നത്. യുഎസിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സോഡൻഗ്ലൈസ്മ എന്ന ബ്രാൻഡിലുള്ള മരുന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. 2019 ഡിസംബറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചത്. സ്പാൻ്റാസ സ്പൈനൽ ഇൻജക്ഷൻ എന്നതാണ് എസ്എംഎയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള മൂന്നാമത്തെ മരുന്ന്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ജീൻ തെറപ്പി മാത്രമാണ് ഒറ്റത്തവണ നടത്താവുന്ന ചികിത്സ. മറ്റെല്ലാം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീളുന്ന ചികിത്സയാണ്. നിലവിൽ രണ്ട് വയസിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ജീൻ തെറപ്പി നടത്താൻ അനുമതിയുള്ളൂ.
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