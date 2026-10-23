എസ്എംഎ രോഗികൾക്ക് ജനറിക് മരുന്ന് തന്നെ നൽകും; വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ വിദേശ കമ്പനികളെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നശിപ്പിച്ച മൂന്ന് മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരുടെ ആരോപണങ്ങൾ മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒഴിയാൻ യാതൊരു ഉദ്ദേശ്യവുമില്ലെന്നും മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ.
Published : October 23, 2026 at 1:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അപൂർവ രോഗമായ സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി (എസ്എംഎ) രോഗബാധിതർക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ വില കുറഞ്ഞ മരുന്ന് തന്നെ സർക്കാർ നൽകുമെന്നും വിദേശ കമ്പനികളുടെ മരുന്നുകൾ വാങ്ങില്ലെന്നും മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. സാങ്കേതിക പരിശോധന കഴിഞ്ഞ ഗുണനിലവാരമുള്ള മരുന്ന് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയത്. ചില സ്വകാര്യ വാർത്താചാനലുകളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആശങ്ക പടർത്തിയതെന്നും മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ വിദേശ മരുന്ന് കമ്പനികളുണ്ട്. തന്നെ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയാക്കിയത് പാർട്ടിയാണ്. മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒഴിയാൻ യാതൊരു ഉദ്ദേശ്യവുമില്ല. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നശിപ്പിച്ച മൂന്ന് മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരുടെ ആരോപണങ്ങൾ മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നില്ല. മൂന്നുപേരും വനിതകളായത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. എസ്എംഎ രോഗബാധിതരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാനും സംശയമുണ്ടാകാതിരിക്കാനുമാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ എന്നെഴുതിയ മരുന്നുകൾ തിരിച്ചെടുത്തതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
കോടികളുടെ അഴിമതി
5.25 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള മരുന്ന് നൽകിയിരുന്ന റോഷെ കമ്പനിക്ക് 50 കോടി രൂപ ഇപ്പോഴും നൽകാനുണ്ട്. ജനറിക് മരുന്നുകൾ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരാണ്. ആ മരുന്നുകൾ നൽകുന്ന നാറ്റ്കോമെൻ്റ് എന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനി സിപിഎമ്മിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടായി 2023- 24ൽ ഒരു കോടി രൂപയും 2024- 25ൽ 50 ലക്ഷം രൂപയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷം മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിൽ കോടികളുടെ അഴിമതിയാണ് നടന്നത്. അതെല്ലാം വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കും. കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന് കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമായ ടോറസ് എന്ന കമ്പനി മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് പ്രത്യേകമായി അന്വേഷിക്കും. ആരാണ് കമ്പനിയുടെ എംഡിയെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സ്വന്തം പാർട്ടി പോലും കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞ മൂന്ന് മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാർ കെ. മുരളീധരനെതിരെ ഒന്നിച്ചു വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. വനിതകൾക്കെതിരെ ബഹുമാനമുള്ളതു കൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. എസ്എടി ആശുപത്രിയിലെ അണുബാധയും വ്യാപകമായി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി നടത്തിയ അഴിമതിയും നിപ മരണത്തിലെ കണക്കുകൾ കുറച്ചു കാണിച്ചതുമെല്ലാം ഈ മന്ത്രിമാരുടെ ഭരണകാലത്താണ്. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ എല്ലാ അഴിമതികളും സർക്കാർ വിശദമായി അന്വേഷിക്കും.
നാറ്റ്കോമെൻ്റ് കമ്പനി അധികൃതരെ താൻ കണ്ടെന്നത് സത്യമാണ്. എസ്എടി ആശുപത്രിയിലെ 14ാം വാർഡ് നവീകരണത്തിന് കമ്പനിയുടെ സിഎസ്ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 75 ലക്ഷം രൂപ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് 2026 മാർച്ച് 25ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്നത്തെ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ അറിവോടെ തന്നെയാണ് സൂപ്രണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിൽ 25 ലക്ഷംരൂപ ആശുപത്രി ഫണ്ടിൽ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനാണ് അവർ തന്നെ കണ്ടത്. കള്ളത്തരം കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ കൂടിക്കാഴ്ച ഫോട്ടോയെടുത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുമോ.
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എകെജി സെൻ്ററിലോ വീട്ടിലോ വച്ച് ഇത്തരം സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുൻ സിപിഎം മന്ത്രിമാർക്ക് അറിയുമായിരിക്കും. തനിക്ക് അത് വശമില്ല. അവർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 50 ലക്ഷം രൂപ കൂടി സർക്കാർ വാങ്ങും. ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ വയറ്റിനുള്ളിൽ കത്രിക സൗജന്യമായി നിക്ഷേപിച്ച് മടക്കി അയക്കുന്ന സർക്കാരല്ല ഇതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എല്ലാ സാങ്കേതിക പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ജനറിക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോ. ശങ്കർ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. മരുന്നിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല. മരുന്നിൽ ഫിസിഷ്യൻസ് സാമ്പിൾ എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഫിസിഷ്യൻസ് സാമ്പിൾ എന്നത് സുരക്ഷിതമായ മരുന്നാണ്. ആശങ്ക പരിഹരിക്കാനായി അത്തരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആറ് കുപ്പി മരുന്നുകൾ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോ. ശങ്കർ അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഷർമിള മേരി ജോസഫും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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