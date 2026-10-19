അഞ്ചേകാൽ ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള മരുന്ന് 8,500 രൂപയ്ക്ക് നൽകാൻ സർക്കാർ: എസ്എംഎ രോഗികൾക്ക് വന് ആശ്വാസം
സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം, അഞ്ചേകാൽ ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള മരുന്ന് 8,500 രൂപയ്ക്ക് നൽകാൻ സർക്കാർ, രാജ്യ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി
Published : October 19, 2026 at 5:14 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: അപൂർവ രോഗമായ സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി (എസ്എംഎ) രോഗബാധിതർക്ക് ആശ്വാസ നടപടിയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. 5.25 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു കുപ്പി മരുന്ന് 8,500 രൂപയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്.
മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായാലുടൻ കെആർ പദ്ധതി (കേരള എഗൈൻസ്റ്റ് റെയർ ഡിസീസസ്) പ്രകാരം രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് ലഭ്യമാകും. തിരുവനന്തപുരം എസ്എടി ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിലുടെയാണ് എസ്എംഎ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ മരുന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. എസ്എംഎ രോഗികളുടെ ചികിത്സക്കായി കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ സർക്കാർ വകയിരുത്തിയത് 30 കോടിരൂപയാണ്.
വിദേശ കമ്പനിക്ക് പകരം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി
സ്വിസ് കമ്പനിയായ റോചെയുടെ 5.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ റിസ്ഡിപ്ലാം മരുന്നാണ് എസ്എംഎ രോഗബാധിതർക്ക് സർക്കാർ നൽകി വന്നിരുന്നത്. അതിനു പകരം ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ നാറ്റ്കോമെൻ്റ് 8,500 രൂപ വിലയുള്ള മരുന്നുകൾ വാങ്ങാനാണ് സർക്കാർ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ കെആറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരുന്നുകൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് പണം നൽകി മരുന്ന് വാങ്ങാം. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷത്തിനിടെ 107 രോഗബാധിതരായ കുട്ടികൾ സർക്കാർ സഹായത്തിൽ സൗജന്യമായി മരുന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഓരോ വർഷവും രോഗബാധിതരായ 20 വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ അപേക്ഷ സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 70ലധികം പേർ തീവ്രമായ എസ്എംഎ ടൈപ്പ് ഒൺ ബാധിച്ചവരാണ്. സൗജന്യ മരുന്ന് വിതരണത്തിനുള്ള പ്രായപരിധി സർക്കാർ ഈ വർഷം 12 വയസിൽ നിന്നും 25 വയസായി ഉയർത്തിയിരുന്നു. കമ്പനി മരുന്നിന് പകരം ജനറിക് മരുന്ന് നൽകുന്നത് ഗുണനിലവാരത്തെയും ചികിത്സാഫലത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണം.
രാജ്യ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ
എസ്എംഎ രോഗികൾക്ക് വൈകാതെ തന്നെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മരുന്ന് ലഭ്യമാകുമെന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന നടപടിയാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കി മരുന്ന് വിതരണം ആരംഭിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും മരുന്ന് വൈകാതെ കിട്ടിത്തുടങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദ്ധതി വഴി കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർഷത്തിനിടെ 107ലധികം കുട്ടികൾക്ക് പൂർണമായും സൗജന്യമായി വിലകൂടിയ എസ്എംഎ മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏകദേശം 120ലധികം കുട്ടികൾ ഇതുവരെ ഈ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യ മരുന്ന് ലഭിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ 67 പേർ ഏറ്റവും തീവ്രമായ ടൈപ്പ് ഒൺ എസ്എംഎ ബാധിച്ചവരാണ്.
എന്താണ് എസ്എംഎ
ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി (എസ്എംഎ). സ്പൈനൽ കോഡിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീനിൻ്റെ (എസ്എംഎൻ1) കുറവാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം. ചലനത്തിനു സഹായിക്കുന്ന മോട്ടർ നെർവുകളെയാണ് ഇതു ബാധിക്കുന്നത്. ഇതുകാരണം പേശികൾ ദുർബലമാവുകയും നടക്കാനും നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ടൈപ്പ് വൺ മുതൽ ഫോർ വരെ എസ്എംഎയ്ക്കു നാല് വകഭേദങ്ങളുണ്ട്. ടൈപ്പ് വൺ ആണ് ഏറ്റവും മാരകം.
ചില എസ്എംഎ വാഹകർക്കു രോഗമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ, എസ്എംഎ വാഹകർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ച ശേഷമുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്കു രോഗമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എസ്എംഎ ഒരു കുട്ടിക്കു വന്നാൽ അടുത്തകുട്ടിക്കു വരാനുള്ള സാധ്യത 25 ശതമാനമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരം കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായാൽ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയയാകണം. ഗർഭം ധരിച്ച് ആദ്യത്തെ 12 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ എസ്എംഎ ഉണ്ടോയെന്നു കണ്ടേക്കാം.
ചികിത്സക്കുള്ള മരുന്നുകൾ
എസ്എംഎയ്ക്ക് മൂന്നുതരം മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ്. റെസ്ഡീംപ്ലാം എന്ന മരുന്നാണ് ഒന്നാമത്തേത്. ജീൻ തെറപ്പിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചികിത്സ. ഇതിനാണ് 18 കോടി രൂപ വരെ വിലയുള്ള മരുന്ന് വേണ്ടിവരുന്നത്. യുഎസിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സോഡൻഗ്ലൈസ്മ എന്ന ബ്രാൻഡിലുള്ള മരുന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. 2019 ഡിസംബറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചത്. സ്പാൻ്റാസ സ്പൈനൽ ഇൻജക്ഷൻ എന്നതാണ് എസ്എംഎയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള മൂന്നാമത്തെ മരുന്ന്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ജീൻ തെറപ്പി മാത്രമാണ് ഒറ്റത്തവണ നടത്താവുന്ന ചികിത്സ. മറ്റെല്ലാം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീളുന്ന ചികിത്സയാണ്. നിലവിൽ രണ്ടുവയസിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ജീൻ തെറപ്പി നടത്താൻ അനുമതിയുള്ളൂ.
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