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വീടുകൾ കൈമാറാൻ വൈകുന്നു; വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് നിര്‍മാണം മന്ദഗതിയിൽ, ആശങ്കയിൽ ദുരന്തബാധിതർ

വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ വേഗക്കുറവ്. പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് ഒരുങ്ങി ദുരന്തബാധിതർ.

വയനാട് പുനരധിവാസം WAYANAD LANDSLIDE വയനാട് ടൗണ്‍ഷിപ്പ് WAYANAD TOWNSHIP
Wayanad township houses (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 8:56 PM IST

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വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല പുനരധിവാസ പദ്ധതിയിലെ എൽസ്‌റ്റൺ ടൗൺഷിപ്പിൽ വീടുകൾ കൈമാറുന്നത് വൈകുന്നതിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ അമർഷം പുകയുന്നു. നിർമാണം പൂർത്തിയായ വീടുകളുടെ അടുത്ത ഘട്ട ഗുണഭോക്തൃ നറുക്കെടുപ്പും വിതരണവും വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫേസ് 2, ഫേസ് 2B ബാച്ചിലെ ദുരന്തബാധിതരാണ് രംഗത്ത് എത്തിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ടൗൺഷിപ്പിൽ കൺവെൻഷൻ വിളിച്ചുചേർത്തു. ഭാവി പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് കൺവെൻഷൻ രൂപം നൽകും.

മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതർക്കായി കൽപ്പറ്റ എൽസ്‌റ്റൺ എസ്‌റ്റേറ്റിൽ നിർമിക്കുന്ന ടൗൺഷിപ്പിൽ ആകെ 410 വീടുകളാണ് തയാറാകുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയ 173 വീടുകൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറുകയും കുടുംബങ്ങൾ താമസമാക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ വീടുകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയായിട്ടും അടുത്ത ഘട്ട ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് വൈകുന്നതാണ് ദുരന്തബാധിതരെ നിലവിൽ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.

നസീർ ആലക്കൽ സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

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"ദുരന്തബാധിതരായി ആളുകളെ രണ്ട് ലിസ്‌റ്റുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വാട്ടേഴ്‌സ് 13,000 രൂപയാണ് വാടക. അതിൽ ഏഴായിരം രൂപയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കി സർക്കാർ നല്‍കുന്നു. വീടുകളുടെ നിർമാണം വളരെ പതിയെയാണ് നടക്കുന്നത്. മുമ്പ് കലക്‌ടർ പറഞ്ഞത് ഡിസംബറിൽ താക്കോൽ കൈമാറുമെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പത്താം തീയതി പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കാൽനടയാത്ര നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്" ദുരന്തബാധിതരിലൊരാളായ നസീർ ആലക്കൽ പറഞ്ഞു.

കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ടൗൺഷിപ്പിലെ നിർമാണ ജോലികൾ മുമ്പ് മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മഴ മാറിയതോടെ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ എത്തിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി പണികൾ വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയായിരുന്ന കരാർ കാലാവധി ഡിസംബർ 30 വരെ നീട്ടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഡിസംബർ 30-നകം മുഴുവൻ വീടുകളുടെയും നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഉറപ്പ്. എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നറുക്കെടുപ്പും കൈമാറ്റവും ഘട്ടംഘട്ടമായി നടത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

മറ്റന്നാൾ ടൗൺഷിപ്പിൽ ചേരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ യോഗത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ശക്തമായ തുടർസമരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണോ എന്നതിൽ വ്യക്തത വരിക. സ്വന്തം മണ്ണും വീടും നഷ്‌ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വേഗത്തിൽ വിരാമമിടാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഇരകൾ.

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TAGGED:

വയനാട് പുനരധിവാസം
WAYANAD LANDSLIDE
വയനാട് ടൗണ്‍ഷിപ്പ്
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