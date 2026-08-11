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വിജയകരമായ വിക്രം-1 റോക്കറ്റ് ദൗത്യം; മലയാളി സംഘത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ

രാജ്യത്തിന്‍റെ ചരിത്രപരമായ ഈ ബഹിരാകാശ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെ മലയാളികളുടെ വലിയ സംഭാവന കേരളത്തിന് ഏറെ അഭിമാനകരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.

Skyroot Vikram 1 VD Satheesan
alayali Engineers Behind Skyroots Vikram-1 Mission Meet CM (CM Office)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2026 at 6:13 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ സ്‌കൈറൂട്ട് എയറോസ്പേസിന്‍റെ ആദ്യ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണമായ വിക്രം- 1 ദൗത്യത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച മലയാളി എൻജിനീയർമാരുടെ സംഘം മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെ സന്ദർശിച്ചു. 14 അംഗ മലയാളി സംഘത്തിൽ ഏഴുപേരാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോ-മെക്കാനിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച പത്തനംതിട്ട പറക്കോട് സ്വദേശി നിർമൽ നെൽസൺ, ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സ്റ്റേജിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ പങ്കാളിയായ ആലപ്പുഴ വെട്ടിക്കോട് സ്വദേശി അജിത് കുമാർ എസ്, ഫ്ളൂയിഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ രൂപകൽപനയും പരിശോധനയും നിർവഹിച്ച കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി ഡോ. ബിനറ്റ് മോനച്ചൻ, പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ പങ്കാളിയായ കോഴിക്കോട് നടുവണ്ണൂർ സ്വദേശി അജിൻ ഘോഷ് കെ.കെ, കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ രഞ്ജിത് രവി, ഏവിയോണിക്സ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ടീം അംഗങ്ങളായ ലിന്‍റ് സി. തോമസ് (കോഴിക്കോട്), അഞ്ചലി അശോകൻ (എറണാകുളം) എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

Skyroot Vikram 1 VD Satheesan
alayali Engineers Behind Skyroots Vikram-1 Mission Meet CM (CM Office)
രാജ്യത്തിന്‍റെ ചരിത്രപരമായ ഈ ബഹിരാകാശ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെ മലയാളികളുടെ വലിയ സംഭാവന കേരളത്തിന് ഏറെ അഭിമാനകരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. റോക്കറ്റിന്‍റെ നിർമാണം, ഗുണനിലവാര പരിശോധന, സാങ്കേതിക നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിർണായക ചുമതലകൾ വഹിച്ചാണ് ഈ യുവ എൻജിനീയർമാർ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായി മാറിയത്. ഗുരുത്വാകർഷണമില്ലാത്ത ബഹിരാകാശത്തും തടസമില്ലാതെ എഴുതുന്നതിന് പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപന ചെയ്ത സ്പേസ് പേനയും ശുഭാൻഷു ശുക്ല രചിച്ച 'ദ സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ്' എന്ന പുസ്തകവും സംഘം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനിച്ചു.
Skyroot Vikram 1 VD Satheesan
alayali Engineers Behind Skyroots Vikram-1 Mission Meet CM (CM Office)

വൈശാഖ് വി, രംഷീജ് എം, അനന്തകൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു എം.കെ, ശ്രീനാഥ് എസ്, രാഹുൽ രമേഷ്, അലക്സിസ് ജെ. നീരയ്ക്കൽ എന്നിവരായിരുന്നു സംഘത്തിലെ മറ്റു മലയാളികൾ. തിരുവനന്തപുരം ടെക്‌നോപാർക്ക് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്‌പേസ് ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ഹെക്‌സ്20 ഭൂനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹ ദൗത്യങ്ങൾക്കും ഭ്രമണപഥത്തിലെ പേലോഡ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുമായി സ്‌കൈറൂട്ട് എയ്‌റോസ്‌പേസുമായി മൾട്ടി മിഷൻ വിക്ഷേപണ കരാറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒപ്പു വച്ചിരുന്നു. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ റൈഡ്‌ഷെയർ ഉപഗ്രഹം വികസിപ്പിച്ച കമ്പനിയാണ് ഹെക്‌സ്20. ഹെക്‌സ്20 സഹസ്ഥാപകനും സിഒഒയുമായ എം ബി അരവിന്ദും സ്‌കൈറൂട്ട് എയ്‌റോസ്‌പേസ് സഹസ്ഥാപകനും സിടിഒയുമായ നാഗ ഭാരത് ഡാക്കയുമാണ ഇതുസംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടത്.

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TAGGED:

SKYROOT
VIKRAM 1
VD SATHEESAN
വിക്രം 1 റോക്കറ്റ് ദൗത്യം
VIKRAM 1 MISSION MEET CM

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