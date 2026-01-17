ETV Bharat / state

കേരളക്കര ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ചു; വേദന കടിച്ചമര്‍ത്തിയവള്‍ വരച്ചു, കലോത്സവ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതി 'സിയാ ഫാത്തിമ'

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഓണ്‍ലൈനായി സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് വിദ്യാര്‍ഥി. കാസർകോട് നിന്നുള്ള സിയാ ഫാത്തിമയാണ് ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ മത്സരിക്കുന്നത്. വാസ്‌കുലൈറ്റിസ് ബാധിതയായ സിയയ്‌ക്ക് നേരിട്ടെത്താന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു സൗകര്യമൊരുക്കിയത്.

SIYA FATHIMA MINISTER V SIVANKUTTY SIYA ARABIC POSTER DESIGNING ONLINE SCHOOL KALOLSAVAM IN ONLINE
Siya Fathima,Poster designed by Siya (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 17, 2026 at 1:15 PM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: ചരിത്രം തിരുത്തിയായിരുന്നു സിയാ ഫാത്തിമ എഴുതി തുടങ്ങിയത്. എഴുത്തും വരയും പൂർണതയിൽ എത്തിയപ്പോൾ വേദനകൾക്കിടയിലും അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു. സിയാ ഫാത്തിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നത്. എന്നാൽ രോഗം അവളെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന് എത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന അവസ്ഥ ആയി.

ആംബുലൻസിൽ എങ്കിലും തനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അവൾ തന്നോട് ചോദിച്ചെങ്കിലും രോഗ അവസ്ഥ കാരണം സാധിക്കില്ലെന്നു സങ്കടത്തോടെ ആണ് താൻ മറുപടി പറഞ്ഞതെന്ന് പിതാവ് മുനീർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതോടെ സിയാ ഫാത്തിമ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് കത്ത് അയച്ചു. അങ്ങനെ 64 വർഷത്തെ കലോത്സവ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൺലൈനിലൂടെ മത്സരത്തിൽ കുട്ടിക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി.

സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിലെ അറബിക് പോസ്‌റ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ മത്സരം ഇന്ന് തൃശൂർ സിഎംഎസ് എച്ച്എസ്എസിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതേസമയം പടന്നയിൽ നിന്ന് സിയയും ഓൺലൈനായി മത്സരിച്ചു. കലോത്സവ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു മത്സരാർഥി ഓൺലൈൻ ആയി പങ്കെടുക്കുന്നത്. വാസ്‌കുലൈറ്റിസ് രോഗം ബാധിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് പടന്ന വികെപികെഎച്ച് എംഎംആർവിഎച്ച്എസ്എസിലെ സിയ ഫാത്തിമ നാട്ടിലിരുന്ന് പോസ്‌റ്റർ രചനയിൽ പങ്കെടുത്തത്. സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വീട്ടിൽ എത്തി. വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് സിയ മത്സരിച്ചത്.

വേദനയെ തോൽപ്പിക്കുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം:

"എൻ്റെ ശരീരം രോഗം കാർന്നുതിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്‌ ശമനം മരണമായാൽ എന്നുവരെ ഞാൻ ഉമ്മയോടുപറയും. എന്നാലും പ്രോഗ്രാമിന്‌ പങ്കെടുക്കാനാണ്‌ ആഗ്രഹം. എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം സാറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുമോ?...

ശരീരം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയിലും മത്സരിക്കണമെന്ന മോഹമറിയിച്ച്‌ സിയ ഫാത്തിമ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക്‌ കത്തെഴുതുകയായിരുന്നു. പടന്ന വികെപികെഎച്ച്എംഎംആർവിഎച്ച്എസ്എസിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർഥികളിലൊരാളാണ് സിയ. രണ്ടര മാസം മുമ്പാണ് 'വാസ്‌കുലൈറ്റിസ്' എന്ന ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ചത്. രക്തക്കുഴലുകൾക്കുണ്ടായ വീക്കമാണ് വാസ്‌കുലൈറ്റിസ്. ഇത് ധമനികളെയും സിരകളെയും ബാധിച്ചേക്കാം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളിലേക്കും കോശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള സാധാരണ രക്തപ്രവാഹത്തെ ഇത് തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ അറബിക് പോസ്‌റ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാനുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ വലിയ ആഗ്രഹം നമുക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻ കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം.

യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാം എന്ന ഡോക്‌ടർമാരുടെ കർശന നിർദ്ദേശമുള്ളതിനാൽ തൃശൂരിലെ വേദിയിലെത്തി മത്സരിക്കാൻ സിയയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ മാനുഷിക പരിഗണന നൽകി പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ഓൺലൈനായി മത്സരം നിരീക്ഷിക്കുകയും മൂല്യനിർണയം നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. രോഗപീഡകൾക്കിടയിലും കലയെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന സിയ ഫാത്തിമയുടെ അതിജീവന പോരാട്ടത്തിന് ഇതൊരു കൈത്താങ്ങാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും വേഗത്തിലുള്ള രോഗശമനവും നേരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കാൽ മുറിഞ്ഞത് രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞു:

പടന്ന തെക്കേപ്പുറത്തെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അബ്‌ദുൾ മുനീറിൻ്റെയും എൽകെ സാറുവിൻ്റെയും മകളായ സിയ്യ്‌ക്ക് രണ്ടരമാസം മുമ്പ് കാൽ മുറിഞ്ഞതോടെ കടുത്ത വേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. അസുഖം അൽപം ഭേദപ്പട്ടതോടെ മൊഗ്രാലിൽ നടന്ന ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും എ ഗ്രേഡോടെ സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് ‍യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നീട് കാലിലെ വേദന വീണ്ടും കലശലായി. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കെത്തിച്ചു.

അപ്പോഴാണ് വാസ്‌കുലൈറ്റിസ് എന്ന ഗുരുതര രോഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് വീക്കം സംഭവിക്കുന്ന അസുഖമാണിത്. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ആരോഗ്യമുള്ള രക്തക്കുഴലുകളെ ആക്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. രക്തയോട്ടം തടസപ്പെടുകയും അവയവങ്ങൾക്ക് ഓക്‌സിജൻ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും അതുമൂലം അവയവങ്ങൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. രണ്ടാഴ്‌ചയായി കണ്ണൂരിൽ കിടത്തി ചികിത്സയായിരുന്നു.

മൂന്ന് ദിവസമായി പടന്നയിലെ വീട്ടിൽ ക്വാറൻ്റെയിനിലാണ്. ജീവിതത്തിലാദ്യമായി കലോത്സവത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലേയെന്ന ആശങ്ക സ്‌കൂളിലെ അറബിക് അധ്യാപികമാരുമായി സിയ ഫാത്തിമ പങ്കുവച്ചതാണ് സ്വപ്‌ന തുല്യമായ അവസരം തുറന്ന് കിട്ടിയത്. പ്രധാനാധ്യാപിക വികെ ശശികല, പ്രിൻസിപ്പൽ എംസി ശിഹാബ്, അധ്യാപികമാരായ എൻബി ഫെബീന, വികെപി ഖദീജ എന്നിവർ ചേർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ നിവേദനവും സിയ ഫാത്തിമ വാട്‌സാപ്പിലൂടെ നൽകിയ അപേക്ഷയും പരിഗണിച്ചാണ് സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മന്ത്രി പ്രത്യേക അനുമതി നൽകിയത്.

Also Read: മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസ്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ജാമ്യമില്ല; എംഎൽഎ ജയിലിൽ തുടരും

Last Updated : January 17, 2026 at 2:31 PM IST

TAGGED:

SIYA FATHIMA
MINISTER V SIVANKUTTY
SIYA ARABIC POSTER DESIGNING ONLINE
SCHOOL KALOLSAVAM IN ONLINE
KERALA SCHOOL KALOLSAVAM 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.