ആറാം ക്ലാസിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയർ... സ്വന്തമായി വാഹനങ്ങള് രൂപകൽപന ചെയ്ത് ശിവനന്ദ്
Published : March 11, 2026 at 3:06 PM IST
കണ്ണൂർ: ചെറുകുന്ന് സർക്കാർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡിറി സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസിൽ ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കനുണ്ട്. ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം മാത്തമാറ്റിക്സിലാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവന് ഉത്തരമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ 11 വയസുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാലും ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയും കണ്ടു പിടിത്തങ്ങളോ..?
കണ്ടു പിടിത്തമെന്നൊക്കെപ്പറഞ്ഞാൽ ആശാന് താത്പര്യം വണ്ടികളും കാറുകളുമൊക്കെയാണ്. അതും തന്നെ അങ്ങ് നിർമിക്കും. ശിവനന്ദിന് കളിക്കാൻ അച്ഛൻ വലിയ കാശ് മുടക്കി മ്യൂസിക് കേള്ക്കുന്നതും ലൈറ്റ് കത്തുന്നതുമായി കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ഇതൊക്കെ അവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കോളും.
ബസ്, ഓട്ടോ, ലോറി എന്നുവേണ്ട ബ്ലൂട്ടൂത്തിൽ പാട്ട് പാടുന്ന വാഹനങ്ങൾ. ലൈറ്റ് കുത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഈ പ്രായത്തിൽ മനസിൽ തോന്നുന്ന കൗതുകങ്ങളെല്ലാം അവൻ തനിയെ നിർമിക്കുകയാണ്. ഇലക്ട്രിക് വർക്കിനോടും ഇലക്ട്രോണിക്സിനോടുമുള്ള മകൻ്റെ താത്പര്യത്തിന് ഒപ്പമുണ്ട് പിതാവ് ശശിയും. ഈ വീട്ടിലൊരു ചാക്കോ മാഷ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ അവന് അവൻ്റെ കഴിവിനൊത്ത് വളരാനും തടസമില്ല.
അച്ഛൻ ഇലക്ട്രിക് പ്ലംബിങ് തൊഴിലാളിയാണ്. അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബാലപാഠങ്ങളാണ് ശിവനന്ദ് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് വയറിങ് രംഗത്ത് മകൻ ചെറുപ്പം മുതൽ മിടുക്കനായിരുന്നു എന്ന് അച്ഛനും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ചെറുപ്പം മുതൽ വാഹനങ്ങളോടും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളോടും താത്പര്യമുള്ള ശിവനന്ദ് കുട്ടിക്കാലത്ത് വാങ്ങിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ച് അതിന് മറ്റൊരു രൂപം നൽകാൻ നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.
സാധാര എല്ലാ കുട്ടികളിലും കാണുന്ന കൗതുക സ്വഭാവമാണെങ്കിലും ശിവനന്ദ് മറ്റു കുട്ടികളെപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല. പൊളിച്ച വാഹനങ്ങളൊക്കെ മിനുക്കിയെടുത്ത് അതിലെ മോട്ടോറുകളും മറ്റുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് പുതിയ വാഹനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കും. മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ശാസ്ത്രമേളയിൽ സജീവമായ ശിവന്ദ് ഇന്നേവരെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ആർക്കും വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല.
കണ്ടുപിടിത്തത്തിനൊപ്പം പഠനത്തിനും കൃത്യമായ സമയക്രമം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കളുടെ നിബന്ധനകളൊക്കെപ്പാലിച്ചാണ് പുത്തൻ നിർമിതികള്ക്ക് സമയം ചെലവാക്കുന്നത്. ഒരു വാഹനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആറുമാസം വേണമെന്നാണ് ശിവനന്ദ് പറയുന്നത്. വാഹനത്തിനു വേണ്ട ബ്ലൂടൂത്ത് ബാറ്ററി ലൈറ്റ് എന്നീ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതും ശിവനന്ദ് തന്നെ.
ബസിൻ്റെ പേരും മറ്റു ഡിസൈനുകളും ഒക്കെയും വരച്ച് നൽകുന്നത് സഹോദരി ശിവാനിയാണ്. ശിവാനി മികച്ചൊരു ചിത്രകാരി കൂടിയാണ്. പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയാണ് ശിവാനി. അച്ഛൻ പ്ലംബിങ് രംഗത്തും തൊഴിലിടങ്ങളിലും ചെയ്യുന്ന പണികള് കണ്ടും സഹായിച്ചുമൊക്കെ ഇവനിന്നൊരു കുട്ടി എഞ്ചിനീയറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
