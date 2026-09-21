കലൂർ ഫ്ലാറ്റിലെ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ വീണ് ആറുവയസുകാരൻ മരിച്ച സംഭവം; ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ
കേവലം ഒരു അപകടമരണമായി ഇതിനെ കാണാനാവില്ലെന്നും അസോസിയേഷൻ്റെ അനാസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ എറണാകുളം ടൗൺ നോർത്ത് പൊലീസിന് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.
Published : September 21, 2026 at 5:17 PM IST
എറണാകുളം: കലൂരിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ വീണ് ആറുവയസ്സുകാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപമുള്ള 'കെൻ്റ് ഹെയിൽ ഗാർഡൻ' ഫ്ലാറ്റിലാണ് കമ്മീഷൻ അംഗം കെ കെ ഷാജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല സംഘം സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ദുരന്തത്തിന് വഴിവെച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഫ്ലാറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ സുരക്ഷാവീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും സംഘം വിലയിരുത്തി.
സംഭവിച്ചത് ഗുരുതര വീഴ്ച
അപകടം നടന്ന സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലവും പരിശോധിച്ച കമ്മീഷൻ, ഫ്ലാറ്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ഇടത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളോ കൃത്യമായ പരിപാലനമോ ഇല്ലാതെയാണ് പൂൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. കേവലം ഒരു അപകടമരണമായി ഇതിനെ കാണാനാവില്ലെന്നും അസോസിയേഷൻ്റെ അനാസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ എറണാകുളം ടൗൺ നോർത്ത് പൊലീസിന് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.
ഫ്ലാറ്റുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ബഹുനില ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സുരക്ഷാവീഴ്ചകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ സംഭവമെന്ന് കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഫ്ലാറ്റുകളിൽ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പരിശോധനകളും അനിവാര്യമാണ്. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകളിലും നിർബന്ധമാക്കണമെന്നന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
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അപകടത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ വസതി സന്ദർശിച്ച അന്വേഷണ സംഘം കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. കേസിൻ്റെ പുരോഗതിയും നിയമനടപടികളും വിശദീകരിച്ച സംഘം, ബന്ധുക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ പിന്തുണ ലഭ്യമാക്കാൻ ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി പരാതിക്കാരെയും ഫ്ലാറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളെയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഉടൻ തന്നെ ഔദ്യോഗിക ഹിയറിങ് നടത്താനും കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഉല്ലാസ് മധു, അംഗം ജിൻസിമോൾ കുര്യൻ, ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ ഡോ. ജയന്തി പി. നായർ, നോർത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒ മനോജ് എം. എന്നിവരും പരിശോധനാ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് പതിനേഴിനായിരുന്നു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ വീണ് ആറു വയസുകാരൻ മരണപ്പെട്ടത്.
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