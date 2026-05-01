പിതാവ് ഓടിച്ച ഗുഡ്സ് ഓട്ടോറിക്ഷ ശരീരത്തിൽ കയറിയിറങ്ങി; ആറ് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം
Published : May 1, 2026 at 8:39 PM IST
പാലക്കാട്: പിതാവ് ഓടിച്ച വാഹനത്തിൻ്റെ ചക്രങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങി ആറ് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. കോതച്ചിറ പുത്തൻ പീടികയിൽ ഹനീഫയുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഹൈസിനാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ ചാലിശ്ശേരി ആലിക്കരയിൽ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
പിതാവിനൊപ്പം ഗുഡ്സ് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ മുഹമ്മദ് ഹൈസിൻ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വിഴുകയായിരുന്നു. റോഡിൽ വീണ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ അതേ വാഹനത്തിൻ്റെ ചക്രം കയറി ഇറങ്ങിയാണ് അപകടമുണ്ടാവുന്നത്.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഹൈസിനെ ഉടൻ തന്നെ പെരുമ്പിലാവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ചാലിശ്ശേരി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പോസ്റ്റ്മാർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുകൾക്ക് വിട്ടു നൽകുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഇന്നലെ ആലപ്പുഴയിൽ ലോറിയും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ മരിച്ചു. അഖില് കൃഷ്ണയും അച്ചു എസ് ദാസുമാണ് മരിച്ചത്. പെണ്കുട്ടിയെ കായംകുളം റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് ചേർത്തലയിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.
ദേശിയപാതയിൽ നിന്ന് സർവിസ് റോഡിലേക്ക് തിരിയവെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. റോഡിലേക്ക് വീണ അച്ചു എസ് ദാസിൻ്റെ തലയിലൂടെ ലോറിയുടെ പിൻ ചക്രം കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
