രാത്രിയില് കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞു; ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി അമ്മയുടെ കാമുകന്, 3 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം കേസില് വഴിത്തിരിവ്
2023 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഭാഗികമായി അഴുകിയ നിലയിൽ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം വീണ്ടെടുത്തത്.
Published : October 21, 2026 at 11:44 AM IST
പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല പുളിക്കീഴിൽ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം ചതുപ്പിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം. കേസിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയും നാടോടി സ്ത്രീയുമായ പാലക്കാട് മീങ്കര സ്വദേശി മഞ്ജുവിനെ (45) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒന്നാം പ്രതി മഞ്ജുവിൻ്റെ കാമുകനും നാടോടിയുമായ ശിവൻ, ഇയാളുടെ ഇളയ സഹോദരനും രണ്ടാം പ്രതിയുമായ ശക്തി എന്നിവർക്കെതിരെ കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയതായി പുളിക്കീഴ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
2023 ഓഗസ്റ്റ് 12നാണ് സംഭവം. തിരുവല്ല പുളിക്കീഴ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പെട്ട പുളിക്കീഴ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ കാട് നിറഞ്ഞ ചതുപ്പിൽ നിന്നാണ് ആറ് മാസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതശരീരം കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ പുളിക്കീഴ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മീനാക്ഷിപുരം പൊലീസ്, കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയും കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ മാതാവുമായ മഞ്ജുവിനെ പിടികൂടിയത്. മഞ്ജുവിൻ്റെ ആദ്യ ബന്ധത്തിൽ ഉള്ളതാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺ കുട്ടിയെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കുഞ്ഞിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നത് കാമുകനായ ശിവയാണ് എന്നാണ് പിടിയിലായ മഞ്ജു പൊലീസിൽ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ചങ്ങനാശ്ശേരി കെഎസ്ആർടിസി ജങ്ഷനിലുള്ള പൂക്കടയുടെ തിണ്ണയിൽ വച്ചാണ് കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് കാമുകൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൽ പ്രതികൾ മൂവരും ചേർന്ന് അർധരാത്രിയോടെ പുളിക്കീഴിലെ ചതുപ്പിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
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പാലക്കാട് മീനാക്ഷിപുരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ മീൻ കട ഡാമിന് സമീപമുള്ള ചെമ്മണ്ണതോട് പട്ടികവർഗ കോളനി സ്വദേശിനിയായ മഞ്ജു അടുത്തിടെ ചെമ്മണ്ണതോട് കോളനിയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു. ഇവർ നാട് വിടുമ്പോൾ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞ് തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ ഒപ്പമില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട കോളനിയിലെ എസ് ടി പ്രമോട്ടർ കുഞ്ഞ് എവിടെയെന്ന് ഇവരോട് ചോദിച്ചെങ്കിലും കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. സംശയം തോന്നിയ എസ് ടി പ്രമോട്ടർ മീനാക്ഷിപുരം പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു.
മീനാക്ഷിപുരം പൊലീസ് മഞ്ജുവിനെ വിളിച്ച് വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് ഇവർ കൊലപാതക വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് മീനാക്ഷിപുരം പൊലീസ് വിവരമറിയിച്ചതനുസരിച്ച് പുളിക്കീഴ് പൊലീസ് അവിടെയെത്തി ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി. തുടർന്ന് പുളിക്കീഴ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാന്ഡ് ചെയ്തു. നാടോടിയായി അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരിയായ മഞ്ജു 2023ൽ ഇവരുടെ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി 8 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമായി നാട് വിടുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഒരു വർഷം മുൻപ് ഭർത്താവ് മരിച്ചതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അലഞ്ഞുനടന്ന ഇവർ ആലപ്പുഴയിലെത്തി. ഇവിടെ കളർകോട് എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു കടത്തിണ്ണയിൽ കുഞ്ഞുമായി മഞ്ജു ഇരിക്കുമ്പോൾ, നാടോടിയായ ശിവൻ എന്നയാൾ ഇവരുടെ അടുത്തെത്തി. കുട്ടിയെയും മഞ്ജുവിനെയും നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഞ്ജു കുഞ്ഞുമായി ഇയാൾക്കൊപ്പം ചങ്ങനാശേരിയിലേക്ക് പോയി. ചങ്ങനാശ്ശേരി കെഎസ്ആർടിസി ജങ്ഷനിലുള്ള പൂക്കടയുടെ തിണ്ണയിൽ കഴിഞ്ഞ് വരവേ രാത്രി കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞതിൽ പ്രകോപിതനായാണ് കാമുകൻ കുഞ്ഞിനെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് മൊഴി.
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