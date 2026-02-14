ETV Bharat / state

കൂടെ പിറന്നില്ലെങ്കിലും കൂടപ്പിറപ്പാണ്... ആറ് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഒത്തുകൂടി അലോഷ്യസും സുഹൃത്തുക്കളും

ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ സൗഹൃദം പങ്കുവെച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ.

REUNION FRIENDSHIP KANNUR ALOSIOUS AND FRIENDS COLLEGE REUNION
alosious with friends (ETV Bharat)
കണ്ണൂര്‍: ജില്ലയിലെ കുടിയേറ്റ ഗ്രാമമായ ചെമ്പേരി പുറഞ്ഞാണിലെ മാമ്പുഴ വീട്ടില്‍ എം. വി. അലോഷ്യസിന് ജീവിതത്തില്‍ മതിമറക്കാനാകാത്ത ഒരു ആഘോഷവും ഒത്തുകൂടലുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരങ്ങേറിയത്. ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കാലം കാണാതിരുന്ന കൂത്തുപറമ്പിലെ റിട്ട. ഹൈസ്‌ക്കൂള്‍ അധ്യാപകനായ പി.കെ. വത്സരാജുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയാണ് ആഘോഷവേളയായത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷക്കാലമായുള്ള ഫോണ്‍ വിളിയിലൂടെയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ചക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്.

സഹപാഠിയായിരുന്ന വി.വി.കെ മാധുരിയുടെ വീട്ടില്‍ കൂട്ടുകാര്‍ ഒത്തു ചേര്‍ന്നപ്പോഴാണ് കൂത്തുപറമ്പ് നിര്‍മ്മലഗിരി കോളജിലെ 1965-66 ബാച്ച് പ്രീഡിഗ്രീക്കാരുടെ ഒരു ഒത്തു ചേരലിന് വഴി വച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒക്‌ടോബര്‍ 11 ന് തലശേരിയിലായിരുന്നു കുടുംബസമേതമുള്ള കൂട്ടായ്‌മ ഒരുക്കിയത്.

അലോഷ്യസിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒത്തുകൂടല്‍ (ETV Bharat)

68 പേര്‍ പങ്കെടുത്ത കൂട്ടായ്‌മയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഓര്‍മ്മയുള്ള താരമായിരുന്നു അലോഷ്യസ്. ലോങ്ജമ്പ്, ഹൈജമ്പ്, ഷോട്ട്പുട്ട് എന്നിവയില്‍ ചാമ്പ്യനായ എം. വി. അലോഷ്യസിനെ തിരയുകയായിരുന്നു 77ന് അടുത്ത പ്രായം വരുന്ന പഴയ കൂട്ടുകാര്‍. എന്നാല്‍ അലോഷ്യസിനെ മാത്രം കണ്ടില്ല. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നത്താല്‍ ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് എത്താന്‍ വയ്യെന്ന് ഫോണിലൂടെ മറുപടി വന്നു.

ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിലും മാഹിക്കാരനായ സി. എച്ച് ജയരാജന്‍ അന്നേ ഉറപ്പിച്ചു അടുത്ത വര്‍ഷം എന്തു വന്നാലും അലോഷ്യസിനെ തേടി ചെമ്പേരിയില്‍ പോവുക തന്നെ. പുതുച്ചേരിയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ജയരാജന്‍ മാഹിയില്‍ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് വാഹനമെടുത്ത് അലോഷ്യസിനെ തേടി പോവുകുയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ അതുകൊണ്ട് തീര്‍ന്നില്ല. ഈ വര്‍ഷം കൂത്തുപറമ്പിലെ പി.കെ. വത്സരാജിനേയും ഒപ്പം കൂട്ടി ഇന്നലെ അലോഷ്യസിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെത്തി.

അലോഷ്യസുമായി ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട് വഴി തെറ്റാതെ ചെമ്പേരിയിലെ പുറഞ്ഞാണിലെത്തി. അവിടെ കൂട്ടുകാരെ കാത്ത് അലോഷ്യസ് നില്‍പ്പുണ്ടായിരുന്നു. മൂവരും വാഹനത്തില്‍ വീട്ടിലേക്ക് കുതിച്ചു. പരസ്‌പരം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോള്‍ വത്സരാജിൻ്റേയും അലോഷ്യസിൻ്റേയും കണ്‌ഠമിടറി. പഴയ ഓര്‍മ്മകള്‍ തികട്ടി വന്നതോടെ അലോഷ്യസിനൊപ്പം സോഫയില്‍ ഇരുന്ന് ആറ് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവെച്ചു.

അലോഷ്യസിൻ്റെ പത്‌നി ഏലിക്കുട്ടി ഉച്ചയൂണ്‍ ഒരുങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ തീന്‍ മേശക്കു ചുറ്റും ഇരുന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയ വര്‍ത്തമാനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. മലയോര തനിമയുളള സദ്യ ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ പ്രായം മറന്നു. വര്‍ത്തമാനത്തിനിടെ അലോഷ്യസിൻ്റെ പ്രശസ്‌തയായ മകള്‍ ബോബി അലോഷ്യസിനെക്കുറിച്ചും ചര്‍ച്ചയായി.

ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഹൈജമ്പില്‍ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ വനിത. രാജ്യത്ത് ഫോസ്ബറി ഫ്‌ളോപ്പ് എന്ന ഹൈജമ്പ് രീതി ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് സ്വയം അഭ്യസിച്ച് ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ മെഡല്‍ നേടിയ ഏക വനിതാ താരം. ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോള്‍ ഏലിക്കുട്ടി പഴയ പത്രവാര്‍ത്തകളുടെ കട്ടിങ്ങുകള്‍ എടുത്തു കാണിച്ചു. വിടപറയാന്‍ നേരമായി. അപ്പോഴേക്കും ചായയും പഴവുമെത്തി. ഉച്ചയൂണിൻ്റെ ആലസ്യം വിട്ടു മാറും മുമ്പ് അടുത്ത വര്‍ഷം വീണ്ടും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചങ്ങാതിമാര്‍ വിടപറഞ്ഞു. ഉറപ്പായും എന്ന് പറഞ്ഞ് ജയരാജന്‍ പുറത്തേക്കിറങ്ങി. അലോഷ്യസും ഭാര്യയും സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം അവരെ യാത്രയാക്കി.

