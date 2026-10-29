മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീര്ത്ഥാടനം: കാനനപാത 24 മണിക്കൂറും അയ്യപ്പന്മാര്ക്കായി തുറന്നുനല്കണമെന്ന് ശിവസേന
പരമ്പരാഗത കാനനപാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അയ്യപ്പന്മാരെ നിങ്ങൾ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീതിയിലാഴ്ത്തി തിരിച്ചയക്കുകയാണ്.
Published : October 29, 2026 at 4:44 PM IST
കോട്ടയം: മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലത്ത് പരമ്പരാഗത കാനന പാത അയ്യപ്പന്മാർക്കായി 24 മണിക്കൂറും തുറന്നു നൽകണമെന്ന് ശിവസേന നേതാക്കൾ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടന്നുവരുന്ന ആചാരവൃതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആണ് സർക്കാരും വനം വകുപ്പും ചേർന്ന് തടയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത കാനനപാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അയ്യപ്പന്മാരെ നിങ്ങൾ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീതിയിലാഴ്ത്തി തിരിച്ചയക്കുകയാണ് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യുന്നത്.
കാടും മലയും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും എല്ലാം ശരണമന്ത്രങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ നിശ്ചലമായി നിൽക്കും എന്നാണ് പ്രമാണം. സർക്കാർ തെറ്റ് തിരുത്തി കാനന പാതയിലൂടെ തീർഥാടന സൗകര്യം മുൻകാലങ്ങളിലെപോലെ പൂർണ്ണ സമയവും ഒരുക്കണമെന്ന് ശിവസേന ആവശ്യപ്പെട്ടു. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനം തുടങ്ങാൻ നാളുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ശബരിമലയുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളമായ എരുമേലിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഭക്തർക്ക് അടിസ്ഥാനസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിൽ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
എരുമേലിയിലെ വലിയ അമ്പലത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ദേവസ്വം ബിൽഡിങ്ങിന് സമീപമുള്ള പിൽഗ്രിം ഷെൽട്ടറുകൾ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപയോഗത്തിനുവേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കാനായിട്ടില്ല. ഇതിന് പിന്നിൽ ഹോട്ടൽ ലോഡ്ജ് മാഫിയകൾ ആണ്. നിലക്കലിലും എരുമേലിയിലും പമ്പാ മാതൃകയിൽ പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യം സൗജന്യമായി ഒരുക്കണം. ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് പാർക്കിംഗ് കരാറെടുത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് കൂടിയ കരാറുകാർ ഭക്തജനങ്ങളുടെ നിരക്ക് അനധികൃതമായി ഈടാക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ സീസണിലും പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു.
കൂടാതെ സ്വകാര്യ പാർക്കിങ് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നവർ തീർത്ഥാടകരെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന സംഭവും തീർത്ഥാടന മേഖലയിൽ സർവസാധാരണമാണ്. ഇതിന് അറുതി വരുത്താൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണം. എരുമേലിയിൽ നിന്നും നിലക്കൽ നിന്നും പ്രിയദർശിനി മാതൃകയിൽ അയ്യപ്പഭക്തന്മാർക്ക് കെഎസ്ആർടിസി സൗജന്യ യാത്ര സൗകര്യം ഒരുക്കണം. അയ്യപ്പന്മാരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം പമ്പയിൽ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കണം. അപകട മേഖലകളായ കണ്ണിമല, കണമല, അട്ടിവളവ്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വടശ്ശേരിക്കര പെരുനാട് ളാഹ എന്നീ മേഖലകളിൽ വാഹന സുരക്ഷ പരിശോധന കർശനമാക്കണമെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ശിവസേന സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. പേരൂർക്കട ഹരികുമാർ, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണമേനോൻ, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മോഹൻകുമാർ നായർ, സംസ്ഥാന ട്രഷററും കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്പർക്ക പ്രമുഖമായ എസ് ജയശേഖർ, നയരൂപീകരണ സമിതി ചെയർമാൻ വിനു ദാസ് കഴക്കൂട്ടം, കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അജിത് കുമാർ കൈലാത്ത്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് സുധീപ്, ജില്ലാ നേതാക്കളായ രാധാകൃഷ്ണൻ, രാജേഷ് ചങ്ങനാശ്ശേരി പ്രസാദ്, എന്നിവർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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