'സോണിയ ഗാന്ധിയോടൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോയും പണം വാങ്ങലും'; സ്വർണക്കടത്ത് അന്വേഷണം കോൺഗ്രസ് ഉന്നതരിലേക്ക്: വി ശിവൻകുട്ടി

സ്വർണക്കടത്ത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് ആൻ്റോ ആൻ്റണി രണ്ട് കോടി രൂപ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മൗനം വെടിയണമെന്ന് വി ശിവൻകുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Sabarimala gold theft investigation Kerala school textbook distribution Sachidanandan controversial remark Congress leaders smuggling link
വി ശിവൻകുട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 10, 2026 at 4:51 PM IST

3 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ അന്വേഷണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നതരായ നേതാക്കന്മാരിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. കേസിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറ്റക്കാർ ആരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് (എസ്ഐടി) കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദികൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണെന്ന് വ്യക്തമായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രസ്താവനയുമായി അവർ രംഗത്തുവന്നത്. സ്വർണക്കടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തമുള്ളതും അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നതും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരാണ്. അന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുകയാണ്. എസ്ഐടി പൂർണമായും കോടതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്.

പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ സുരക്ഷയുള്ള സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ സ്വർണക്കടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരും പണം വാങ്ങിയവരും ഒരുമിച്ച് സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. രണ്ട് എംപിമാരും ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ഒരാളെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആന്റോ ആന്റണി രണ്ട് കോടി രൂപ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു. ഈ പണം ആർക്കുവേണ്ടിയാണ് വാങ്ങിയതെന്നും ഇതിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കോ പങ്കുണ്ടോയെന്നും വ്യക്തമാക്കണം. പണം വാങ്ങിയ കാര്യവും അതിൽ 35-40 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ നൽകിയ കാര്യവും ആന്റോ ആന്റണി തന്നെ സമ്മതിച്ചതായി വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.

സോണിയ ഗാന്ധിക്കൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ ചർച്ചയായിട്ടും ദേശീയ നേതാക്കൾ ആരും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ദിവസവും മൂന്നുനേരം വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുന്ന കെസി വേണുഗോപാൽ പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സർക്കാരിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനോ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ കുറ്റം പറയാനോ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. ആകെയുള്ള പിടിവള്ളി സ്വർണക്കടത്ത് വിവാദമായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.

സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ പ്രസ്താവനയോട് വിയോജിപ്പ്

തുടർഭരണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന സാഹിത്യകാരൻ സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ പ്രസ്താവനയോട് വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ തുടർഭരണത്തിനായി പോരാടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ജനാധിപത്യ കേരളത്തിൽ സൈബർ ആക്രമണം ശരിയായ രീതിയല്ല. എങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടവിധം പഠിക്കാതെയും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വിലയിരുത്താതെയുമാണ് അദ്ദേഹം അത്തരമൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. പാർട്ടിക്ക് ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ ഫലം പരിശോധിച്ചാൽ വോട്ടിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പാഠപുസ്തക വിതരണം ചരിത്രനേട്ടത്തിലേക്ക്

വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ചരിത്രപരമായ നേട്ടമാണ് സർക്കാർ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷവും കൃത്യസമയത്ത് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുൻപേ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളിലെത്തുന്നത്. അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പാഠപുസ്തക വിതരണം മറ്റന്നാൾ മുതൽ ആരംഭിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് (12.02.26) 12 മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും.

ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി കുട്ടികൾക്ക് സമർപ്പിക്കും. എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കൈകളിലെത്തിക്കുന്നത് ചരിത്രസംഭവമാണ്. ഇത്തവണ 3.80 കോടി പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വാർഷിക പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ അടുത്ത വർഷത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണത്തിനായി സജ്ജമായത് വലിയൊരു നേട്ടമാണെന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഇത്രയും മുൻകൂട്ടി വിതരണം നടത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് തന്നെ അപൂർവമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

