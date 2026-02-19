ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: മാർച്ച് 31നകം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് എസ്ഐടി, സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധന ജംഷഡ്പൂരിൽ
പ്രതികളുടെ ഫോൺ കോൾ വിശദാംശങ്ങൾ, ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനായി ജിയോ, ബിഎസ്എൻഎൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൊബൈൽ സേവന ദാതാക്കൾക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി.
Published : February 19, 2026 at 8:26 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ മാർച്ച് 31നകം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് എസ്ഐടി. ഹൈക്കോടതിയിലാണ് എസ്ഐടി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ജംഷഡ്പൂരിലെ നാഷണൽ മെറ്റലേർജിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം വരുന്നത് അനുസരിച്ചാവും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക.
ജംഷഡ്പൂരിലെ നാഷണൽ മെറ്റലേർജിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ അയച്ചിട്ടുള്ള സ്വർണപ്പാളികളുടെ 36 സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലമാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത്. സൗജന്യമായി പരിശോധന നടത്താമെന്ന് ലബോറട്ടറി അധികൃതർ അറിയിച്ചതായും എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രതികളുടെ ഫോൺ കോൾ വിശദാംശങ്ങൾ, ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനായി ജിയോ, ബിഎസ്എൻഎൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൊബൈൽ സേവന ദാതാക്കൾക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി.
കൊടി മരം പുനപ്രതിഷ്ഠ ക്രമക്കേടിൽ കേസന്വേഷണം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി. ഡിവൈഎസ്പി ഹരി സി എസിനാണ് അന്വേഷണച്ചുമതലയെന്നും പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചതായും വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്വർണപ്പാളികളുടെ അത്യാധുനിക ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന അനിവാര്യമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവർത്തിച്ചു. കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരശേഖരണത്തിന് ഫോൺ കോൾ വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രണ്ട് വർഷത്തെ ഫോൺ കോൾ വിശദാംശങ്ങളാണ് എസ്ഐ ടി മൊബൈൽ ഫോൺ സേവനദാതാക്കളിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുക.
അതേസമയം ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ റിമാൻഡിലായിരുന്ന തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര്ക്ക് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്നലെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. കട്ടിളപ്പാളി, ദ്വാരക, പാലപ്പാളി, ദ്വാരപാലക ശിൽപ പാളി തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് തന്ത്രിക്ക് കോടതി ജാമ്യം നൽകിയത്.
41 ദിവസം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. വിവിധ കേസുകളിലായി സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷകളിൽ ഒരുമിച്ചാണ് കോടതി വിധി പറഞ്ഞത്. സ്വാഭാവിക ജാമ്യമല്ല തന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തന്ത്രി നൽകിയ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. ജയിൽ വാസത്തിനിടെ പലതവണ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
കീഴ്ക്കോടതിയിൽ നിന്നും ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പ്രതിഭാഗം തയ്യാറെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും വിജിലൻസ് കോടതി തന്നെ ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആറാമത്തെ ആളാണ് കണ്ഠര് രാജീവര്.
