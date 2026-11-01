വീണാ ജോർജിനെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല, അവരുടെ അടുത്തുപോലും എത്തിയില്ല, കെ.എസ്.യു. പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടിക്ക് ശുപാർശയില്ലെന്ന് എസ്.ഐ.ടി. റിപ്പോർട്ട്
കരിങ്കൊടി കാണിച്ച സംഭവത്തെ വീണാ ജോർജും ഗൺമാനും പെരുപ്പിച്ചുകാണിച്ച രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു
Published : November 1, 2026 at 9:23 AM IST
കണ്ണൂർ: മുൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ കെ.എസ്.യു. പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം റിപ്പോർട്ട് നൽകി. കെ.എസ്.യു. പ്രവർത്തകർക്ക് മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് എത്താൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തൽ. കരിങ്കൊടി കാണിച്ച സംഭവത്തെ വീണാ ജോർജും ഗൺമാനും പെരുപ്പിച്ചുകാണിച്ച രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഡി.ജി.പി.ക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ, ഗൺമാനെതിരായ നടപടി ഡി.ജി.പി.യുടെ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീണാ ജോർജിൻ്റെ പേരിലും ഗൺമാൻ്റെ പേരിലും കോൺഗ്രസ് നൽകിയ പരാതിയിൽ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നതിനാൽ അത്തരം നടപടികൾക്ക് എസ്.ഐ.ടി. ശുപാർശ നൽകിയിട്ടില്ല.
കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഉന്തുംതള്ളും; പുറത്ത് പരിക്കില്ല
മന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടിയുമായി എത്തിയ കെ.എസ്.യു. പ്രവർത്തകരും പൊലീസും തമ്മിൽ ഉന്തുംതള്ളുമുണ്ടായി. ഇതിനിടയിൽ മന്ത്രിയും ഉൾപ്പെട്ടതോടെയാണ് കഴുത്തിന് വേദനയുണ്ടായത്. സംഭവത്തിന് ശേഷം വീണാ ജോർജ് മൂന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നടന്നുപോകുകയും ചെയ്തു. കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം മാത്രമാണ് നടന്നതെന്നും ആക്രമിച്ചെന്ന ക്രിമിനൽ കേസ് ഗൺമാൻ മൊഴി മാറ്റിയതോടെ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വീണാ ജോർജിനെ ചികിത്സിച്ച പരിയാരം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്ന് അന്വേഷണസംഘം മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ ശരീരത്തിൽ പുറത്തുകാണാവുന്ന പരിക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. സംഭവത്തിൽ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കെ.എസ്.യു. പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്താൻ നിർദേശം നൽകിയത് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താനും എസ്.ഐ.ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഗൺമാൻ്റെയും ദൃക്സാക്ഷികളുടെയും മൊഴികൾ വഴിത്തിരിവായി
എസ്.ഐ.ടി. തലവൻ കെ.എ.പി. നാലാം ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡൻ്റ് യു. പ്രേമൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എട്ടംഗ സംഘമാണ് തുടരന്വേഷണം നടത്തിയത്. സമരക്കാർ ആയുധമുപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആദ്യമൊഴി വീണാ ജോർജിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് നൽകിയതെന്ന് മുൻ ഗൺമാൻ അഭിലാഷ് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. സമരക്കാർ തന്നെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആക്രമണം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊഴി. ഇത് കേസിൽ പ്രധാന വഴിത്തിരിവായി.
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന മുൻ കണ്ണൂർ ടൗൺ എസ്.ഐ. വി.വി. ദീപ് യും മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. തൻ്റെ പേരിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കള്ളമൊഴിയാണെന്നും കെ.എസ്.യു. ആക്രമണത്തിനിടെ മന്ത്രി തെറിച്ചുപോയെന്ന് അന്വേഷണസംഘം വ്യാജമായി എഴുതിച്ചേർത്തതാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ആദ്യ അന്വേഷണസംഘം തൻ്റെ മൊഴിയെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ദീപ്തി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.
Also Read: കേരളം പിറന്ന അതേ പുലരിയിൽ ജനനം; ആരാണ് ഈ കേരളകൃഷ്ണൻ?