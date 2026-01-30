ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: നടൻ ജയറാമിന്‍റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി എസ്ഐടി; താരം സാക്ഷിയായേക്കും

ചെന്നൈയിലെ താരത്തിന്‍റെ വസതിയിലെത്തിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്.

Actor Jayaram (Facebook.com)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 30, 2026 at 12:13 PM IST

Updated : January 30, 2026 at 12:32 PM IST

തിരുവനന്തപുരം/ചെന്നൈ: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രമുഖ നടൻ ജയറാമിന്‍റെ മൊഴി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തി. ചെന്നൈയിലെ താരത്തിന്‍റെ വസതിയിലെത്തിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്.

കേസിൽ ജയറാമിനെ സാക്ഷിയാക്കാനാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്‍റെ നീക്കം. ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളികൾ പോറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജയറാമിന്‍റെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് പൂജ നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി താൻ ശബരിമല സന്ദർശിക്കാറുണ്ടെന്നും ആ പരിചയമാണ് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ളതെന്നും ജയറാം മൊഴി നൽകി.

ശബരിമലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നത്. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലേക്ക് പുതുതായി നിർമിച്ച സ്വർണപ്പാളികൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂജിച്ചാൽ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് പോറ്റി വിശ്വസിപ്പിച്ചതിനാലാണ് അതിന് സമ്മതിച്ചതെന്നും ജയറാം വിശദീകരിച്ചു.

അതേസമയം, ജയറാം നേരത്തെ നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ മൊഴിയും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൽ സ്വർണപ്പാളികൾ വെച്ച് നടത്തിയ പൂജ നടന്ന അന്ന് തന്നെയാണ് തന്റെ വീട്ടിലും പൂജ നടന്നതെന്നായിരുന്നു താരം മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.

എന്നാൽ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിലെ പൂജ 2019 ജൂണിലും, ജയറാമിന്‍റെ വീട്ടിലെ ദ്വാരപാലക പാളികളുടെ പൂജ സെപ്റ്റംബറിലുമാണ് നടന്നതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. മാസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുള്ള ഈ രണ്ട് ചടങ്ങുകളും ഒരേ ദിവസമാണ് നടന്നതെന്ന് താരം പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം സംഘം ആരാഞ്ഞു. സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിലെയോ അതിന്‍റെ സ്പോൺസർമാരെയോ തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും പോറ്റി ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പോയതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റി പലതവണ തന്‍റെ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മകരവിളക്ക് സമയത്താണ് ഇയാളെ പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും ജയറാം മൊഴി നൽകി.

സ്വർണപ്പാളികൾക്ക് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് വ്യക്തതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജയറാമിന്‍റെ മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അടുത്ത നീക്കം.

അതേസമയം, ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകുന്നതിനെതിരെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനെ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് രൂക്ഷവിമർശിച്ചിരുന്നു, പ്രതികൾക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നത് അതീവ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്നും ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അന്വേഷണത്തിൽ സംശയം തോന്നാൻ കാരണമാകുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദ്ദീൻ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് സിഇഒയും കേസിലെ പന്ത്രണ്ടാം പ്രതിയുമായ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ തിരിഞ്ഞത്. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 90 ദിവസം തികയാറാകുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം കുറ്റപത്രം നൽകിയാൽ മാത്രമേ പ്രതികൾക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത് തടയാനാകൂ എന്ന് കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. സ്വർണക്കൊള്ള പോലുള്ള അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം കാണിക്കുന്ന മെല്ലെപ്പോക്കിനെ കോടതി കർശനമായി ചോദ്യം ചെയ്തു.

തനിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അറസ്റ്റ് നടപടികളിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കുറ്റപത്രം വൈകുന്നത് കാരണം പ്രധാന പ്രതികൾക്കടക്കം സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത് അന്വേഷണത്തെ തന്നെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, സ്വാഭാവിക ജാമ്യം തടയുന്നതിനായി എത്രയും വേഗം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി.

