സ്വര്ണക്കൊള്ള; സന്നിധാനത്തെ എസ്ഐടി പരിശോധന പൂർത്തിയായി, അന്തിമപരിശോധന ഫലം കോടതിയെ അറിയിക്കും
Published : November 18, 2025 at 10:34 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സന്നിധാനത്ത് ദ്വാരപാലക ശില്പ പാളികൾ ഇളക്കി നടത്തിയ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി. 10 മണിക്കൂർ നീണ്ട ഈ തീവ്രപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം സോപാനത്തിലെ സ്വർണപ്പാളികൾ പുന:സ്ഥാപിച്ചു.
പുലർച്ചയോടെയാണ് സംഘം പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമുള്ള പരിശോധന ഇന്നലെ ഉച്ചപൂജ കഴിഞ്ഞാണ് ആരംഭിച്ചത്. സാംപിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്വർണപാളികൾ ഇളക്കിമാറ്റിയുള്ള പരിശോധന നടന്നത്. അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം (എസ്ഐടി) ഇന്ന് മടങ്ങുമെന്നാണ് വിവരം.
കട്ടിളപ്പാളികളിൽ നിന്നും ശ്രീകോവിലിനു ചുറ്റുമുള്ള സ്വർണ്ണം പൂശിയ പാളികളിൽനിന്നും വിദഗ്ധ സംഘം സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാളികൾ വ്യാജമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സഹായകമാകുന്ന കാലപ്പഴക്കം പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. 1998-ൽ വിജയ് മല്യയുടെ യുബി ഗ്രൂപ്പ് സ്വർണം പൊതിഞ്ഞു നൽകിയതും 2019-ൽ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെക്കൊണ്ട് സ്വർണ്ണം പൂശിച്ചതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു പരിശോധനയുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യം. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ സാംപിൾ ശേഖരണം നിർദ്ദേശിച്ചത്. പരിശോധനയുടെ അന്തിമഫലം പ്രത്യേക സംഘം കോടതിയെ അറിയിക്കും.
ശബരിമലയിൽ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക്; ഇന്നലെ വരെ ദർശനം നടത്തിയത് 1,36,000 പേർ
മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി നട തുറന്നതു മുതൽ ശബരിമലയിൽ വലിയ ഭക്തജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നട തുറന്ന് ഇതേ വരെ ദർശനം നടത്തിയ ഭക്തരുടെ എണ്ണം ഒന്നര ലക്ഷം കവിഞ്ഞു.പമ്പയിലും, മരക്കൂട്ടത്തും ഭക്തർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.
ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി മലയിറങ്ങാൻ 12 മണിക്കൂറിലേറെ സമയമാണെടുക്കുന്നത്. അതേസമയം, മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി നട തുറന്ന നവംബർ 16 ന് വൈകിട്ട് വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 1,36,000 ത്തിൽ അധികം പേർ ദർശനം നടത്തിയതായി എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത്. സന്നിധാനത്തെ പൊലീസ് ക്രമീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ആദ്യ ദിനം മാത്രം 55,000 ഓളം പേരാണ് ദർശനത്തിന് എത്തിയത്. തീർഥാടനകാലത്തേക്കായി 18,000 പൊലിസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നിയോഗിക്കുക. നിലവിൽ 3500 ഉ ദ്യോഗസ്ഥരെ സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമായ തീർഥാടനത്തിനായി പൊലീസ് എല്ലാവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീർഥാടകർ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ദർശനം നടത്തി മടങ്ങണം.
വിർച്ച്യൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗിലൂടെയുള്ള 70,000 പേരേയും സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗിലൂടെയുള്ള 20,000 പേരേയും ഉൾപ്പടെ പരമാവധി 90,000 തീർഥാടകർക്കാണ് ഒരു ദിവസം ദർശനം അനുവദിക്കുക. എല്ലാവർക്കും സുഗമമായ തീർഥാടനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വിർച്യൽ ക്യൂ പാസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസം തന്നെ ദർശനം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
