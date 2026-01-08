ETV Bharat / state

പത്മകുമാറും മുരാരി ബാബുവും പുറത്തിറങ്ങുമോ? ജാമ്യാപേക്ഷ തിങ്കളാഴ്ച; നിർണായക നീക്കവുമായി ഹൈക്കോടതി

ഡി മണിക്ക് എസ്‌ഐടി ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി. ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രതിയാക്കാൻ തെളിവില്ലെന്നും വിഗ്രഹക്കടത്തുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

Sabarimala gold theft bail plea Murari Babu bail hearing A Padmakumar Sabarimala case Govardhan gold theft case
പത്മകുമാർ, ഗോവർധൻ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 8, 2026 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിലെ പ്രതികളായ മുരാരി ബാബു, എ പത്മകുമാർ, ഗോവർധൻ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷകൾ തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതി ഒരുമിച്ച് പരിഗണിക്കും. മുരാരി ബാബുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് (എസ്‌ഐടി) ഹൈക്കോടതി റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനിടെ, ഡി മണിക്ക് എസ്‌ഐടി ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ഡി മണിക്ക് സ്വർണക്കവർച്ചയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും കേസിൽ പ്രതിയാക്കാൻ മതിയായ തെളിവുകളില്ലെന്നുമാണ് എസ്‌ഐടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. രാജ്യാന്തര വിഗ്രഹക്കടത്തുമായി ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ചയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണി എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഡി മണിയുടെ പേര് ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നത്.

എന്നാൽ, ഡി മണിയെയും പ്രവാസി വ്യവസായിയെയും ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകളില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ വകയിൽ ഡി മണിയും ശബരിമലയിലെ ഭരണച്ചുമതലയുള്ള ഉന്നതനും ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും 2020ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് പണം കൈമാറ്റം നടത്തിയതായി പ്രവാസി വ്യവസായി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.

എന്നാൽ, ആ സമയത്ത് ഡി മണി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയത് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിനാണെന്ന് എസ്‌ഐടി കണ്ടെത്തി. കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നുവെന്ന് പറയുന്ന സമയത്തെ മണിയുടെ മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷനും മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിഗ്രഹക്കടത്ത് സംഘവുമായി ശബരിമല കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും അവസാനമായി.

തിങ്കളാഴ്ച ജാമ്യാപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാട് നിർണായകമാകും. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നും പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്ന വാദം എസ്‌ഐടി കോടതിയിൽ ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുരാരി ബാബു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും സാക്ഷിമൊഴികളും അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനകം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് വിശദമായ കേസ് ഡയറി ഹാജരാക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും. മുരാരി ബാബുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് തേടിയത് കോടതി ഈ വിഷയത്തെ എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി, ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ, തൊണ്ടിമുതൽ കണ്ടെടുക്കൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും.

മണിയെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതോടെ, കേസിലെ മറ്റു പ്രതികളായ മുരാരി ബാബു, എ പത്മകുമാർ, ഗോവർധൻ എന്നിവരുടെ പങ്ക് തെളിയിക്കുന്നതിലായിരിക്കും ഇനി പ്രോസിക്യൂഷൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. പ്രവാസി വ്യവസായി ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്തത് പരാതിക്കാരൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം.

ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാണ്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികളെ ഇനിയും ജയിലിൽ പാർപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്ന വാദം പ്രതിഭാഗം ഉയർത്തും. എന്നാൽ, ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീവ സെൻസിറ്റീവായ കേസായതിനാൽ, ജാമ്യം നൽകിയാൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും തെളിവ് നശിപ്പിക്കലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജാമ്യത്തെ എതിർക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഫോറൻസിക് ഫലങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചേക്കും.

Also Read:- വയനാട് തുരങ്കപാത: മലതുരക്കാൻ വമ്പൻ യന്ത്രങ്ങളെത്തി; നിർമാണം ഈ മാസം അവസാനം തുടങ്ങും

TAGGED:

SABARIMALA GOLD THEFT BAIL PLEA
MURARI BABU BAIL HEARING
A PADMAKUMAR SABARIMALA CASE
GOVARDHAN GOLD THEFT CASE
SIT CLEARS D MANI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.