എസ് ഐ ആര് എന്യൂമറേഷന് ഫോം വിതരണം; കേരളത്തിലും അതിവേഗ മുന്നേറ്റം, പുതിയ കണക്കുകള് പുറത്ത്
ഫോം വിതരണത്തില് ഏറെ പുറകിലായിരുന്ന കേരളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് ഫോം വിതരണം വേഗത്തിലാക്കിയത്.
Published : November 17, 2025 at 1:08 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ബി എല് ഒമാര്ക്ക് വന് ജോലി സമ്മര്ദമെന്ന വ്യാപക പരാതികള്ക്കിടയിലും തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള എന്യൂമറേഷന് ഫോം വിതരണത്തില് കേരളം ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച വരെ എന്യൂമറേഷന് ഫോം വിതരണത്തില് കേരളം പൂര്ത്തിയാക്കിയത് 62.5 ശതമാനമായിരുന്നു.
എന്നാല്, ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പുറത്തു വിട്ട കണക്കുകളനുസരിച്ച് കേരളം 93.72 ശതമാനം വോട്ടര്മാര്ക്കും എന്യൂമറേഷന് ഫോമുകള് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഫോം വിതരണത്തില് ഏറെ പുറകിലായിരുന്ന കേരളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് ഫോം വിതരണം വേഗത്തിലാക്കിയത്.
ഇനിയും അമ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ടര്മാരിലേക്ക് എന്യൂമറേഷന് ഫോം എത്തിക്കാത്ത ബൂത്തുകളില് ബി എല് ഒമാര്ക്ക് ഉടന് വിതരണ പ്രക്രിയ പൂര്ത്തിയാക്കാന് കര്ശന നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ ഫോം വിതരണം ഏതാണ് പൂര്ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി എല് ഒ ജീവനൊടുക്കിയതും സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ വിവാദങ്ങള്ക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരില് ബൂത്ത് ലെവല് ഓഫിസർ അനീഷ് ജോർജായിരുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. അമിത ജോലി സമ്മര്ദമാണ് കാരണമെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്ന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപക-ടീച്ചേഴ്സ് സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും ആക്ഷൻ കൗൺസിലുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്.
എന്നാല് എസ്ഐആറില് നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിലപാട്. SIR ഫോം വിതരണം വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും,അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ വിതരണം ചെയ്ത എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ കുറവെന്ന് കാണിച്ച് കോഴിക്കോട് ബിഎൽഒയ്ക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്. പിഡബ്ല്യൂഡിയിലെ സീനിയർ ക്ലർക്കായ അസ്ലമിനാണ് സബ് കലക്ടര് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അസ്ലമിന് ചുമതലയുള്ള ബൂത്തിലെ 954 വോട്ടർമാരിൽ 390 പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്തതെന്ന് കാണിച്ചാണ് നോട്ടീസ്.
കുതിച്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും
ഫോം എത്തിക്കുന്നതില് പുറകിലായിരുന്ന മധ്യ പ്രദേശും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫോം വിതരണം പൂര്ത്തീകരിക്കുകയാണ്. ഞായറാഴ്ചത്തെ കണക്കുകള് അനുസരിച്ച് മധ്യ പ്രദേശ് 99.45 ശതമാനം വോട്ടര്മാര്ക്കും എന്യൂമറേഷന് ഫോം എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഫോം വിതരണത്തില് പുറകിലായിരുന്ന ഉത്തര് പ്രദേശും അതി വേഗം ഫോം വിതരണം പൂര്ത്തീകരിക്കുകയാണ്.
ഞായറാഴ്ച വരെ 97.64 ശതമാനം വോട്ടര്മാര്ക്കും ഫോം വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്താകെ 9 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 3 കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി നടക്കുന്ന എസ് ഐ ആര് വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തില് 50 കോടി 97 ലക്ഷത്തി നാല്പ്പത്തി മൂവായിരത്തി നൂറ്റിയെണ്പത് വോട്ടര്മാര്ക്കാണ് എന്യൂമറേഷന് ഫോം എത്തിക്കാനുള്ളത്. ഈ പ്രക്രിയയുടെ 97. 52 ശതമാനവും പൂര്ത്തിയായെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
പശ്ചിമ ബംഗാളില് 99.16 ശതമാനം വോട്ടര്മാര്ക്കും ഫോം വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. തമിഴ്നാട് 93.67 ശതമാനം,ഗുജറാത്ത് 99.16 ശതമാനംരാജസ്ഥാന് 98.15 ശതമാനം, പുതുച്ചേരി 94.10 ശതമാനം, ഛത്തീസ്ഗഢ് 96.60 ശതമാനം, ആന്ഡമാന് നിക്കോബര് 99.94 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് എന്യൂമറേഷന് ഫോം വിതരണം പൂര്ത്തിയായത്. ഗോവയിലും ലക്ഷദ്വീപിലും നൂറു ശതമാനം വോട്ടര്മാരിലും ഫോം എത്തി. ഡിസംബര് നാലുവരെയാണ് എന്യൂമറേഷന് ജോലി പൂര്ത്തീകരിച്ച് ഫോമുകള് തിരികെ ഏല്പ്പിക്കാനുള്ള സമയ പരിധി.
ഇതിനു ശേഷം സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയും വോട്ടര്മാരുടെ വാദം കേള്ക്കലും പൂര്ത്തിയാക്കി പരിഷ്കരിച്ച വോട്ടര്പട്ടികയുടെ കരട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഇതിന്മേല് രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള്ക്ക് ആവലാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഉന്നയിക്കാന് അവസരമുണ്ടാവും. പരാതികള് തീര്പ്പാക്കിയ ശേഷം കരട് വോട്ടര്പ്പട്ടിക വീണ്ടും പരിഷ്കരിക്കും ഇതിനു ശേഷമാകും അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
2025 ഒക്ടോബര് 27 വച്ച് നിലവിലുള്ള വോട്ടർമാർക്കാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും എന്യൂമറേഷന് ഫോം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തില് ആകെ രണ്ട് കോടി എഴുപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് (27850855) വോട്ടര്മാരുള്ളതില് 93.72 ശതമാനം പേര്ക്കാണ് എന്യൂമറേഷന് ഫോം വിതരണം ചെയ്തത്. 24468 ബൂത്ത് ലെവല് ഓഫിസര്മാരാണ് ( ബിഎല്ഒ) കേരളത്തില് ഫോം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള് നിയോഗിച്ച 54624 ബൂത്ത് ലെവല് ഏജന്റുമാരും ഇവര്ക്കൊപ്പം എന്യൂമറേഷന് ഫോം വിതരണം ചെയ്യുന്നതില് പങ്കാളികളായുണ്ട്.
