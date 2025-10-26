ETV Bharat / state

കേരളത്തിൽ തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്‌കരണം അടുത്ത മാസം മുതൽ; അംഗീകരിക്കുക ഈ രേഖകള്‍

2026ൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് എസ്‌ഐആർ ആദ്യംഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

SPECIAL INTENSIVE REVISION ELECTION COMMISSION OF INDIA SIR Documents SIR kerala
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 26, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിലടക്കം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്‌കരണം അടുത്ത മാസം മുതൽ ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. 2026 ൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ആദ്യംഘട്ടത്തിൽ എസ്‌ഐആർ നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങുകയെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അസം, തമിഴ്‌നാട്, പതുച്ചേരി, കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ അഞ്ചിടങ്ങളിലാണ് അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എസ്ഐആർ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. കാരണം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലായിരിക്കും എസ്‌ഐആർ നടപ്പിലാക്കുക എന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിന് വേണ്ട രേഖകൾ

2025 ജൂൺ 24 ന് ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തെളിവായി താഴെ പറയുന്ന 11 രേഖകളിൽ എതെങ്കിലും ഒന്ന് സമർപ്പിക്കണം.

  1. തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് (കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ/പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്ഥിരം ജിവനക്കാർ/പെൻഷൻകാർക്ക് എന്നിവർക്ക് നൽകുന്നത്)
  2. 01.07.1987 ന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ സർക്കാർ/തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ബാങ്കുകൾ/പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ്/എൽഐസി/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയ തിരിച്ചറിയൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  3. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  4. പാസ്പോർട്ട്
  5. അംഗീകൃത ബോർഡുകളിൽ നിന്നോ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നോ ലഭിച്ച മെട്രിക്കുലേഷൻ/ വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  6. വനാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  7. ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  8. ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്‌റ്റർ
  9. സംസ്ഥാന/തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ കുടുംബ രജിസ്‌റ്റർ
  10. ഭൂമി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  11. സംസ്ഥാന അധികാരികൾ നൽകുന്ന സ്ഥിര താമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രേഖ തെളിവായി സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും.

ഇന്ത്യയിലുടനീളം വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്‌കരണം നടത്തും

ഇന്ത്യയിലുടനീളം വോട്ടർപട്ടിക പരിഷകരണം നടത്തുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് പരിഷ്‌കരണം നടപ്പാക്കുക. അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പരിഷ്‌കരണം നടത്തുന്നത്. പിന്നീട് ഇത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി രാജ്യം ഒട്ടാകെ പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

എസ്‌ഐആർ പൂർത്തിയാക്കി ബിഹാർ

2025 നവംബർ 6, 11 തീയതികളിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ ബിഹാറിൽ പരിഷ്‌കരിച്ച വോട്ടർപട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 74.2 ദശലക്ഷം പേരുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക സെപ്‌റ്റംബർ 30 നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

Also Read: സ്വയംതൊഴിലിന് പലിശരഹിത വായ്‌പ, ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഇരട്ടിയാക്കും; വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി തേജസ്വി യാദവ്

TAGGED:

SPECIAL INTENSIVE REVISION
ELECTION COMMISSION OF INDIA
SIR DOCUMENTS
SIR KERALA
SIR IN KERALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.