ബിഎല്ഒമാര് ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു; സാറന്മാരേ, ഈ 'SIR' വല്ലാതെ വലയ്ക്കുന്നു
അനുവദിച്ച സമയപരിധി വളരെ കുറഞ്ഞു പോയതും ഇതിന് കണ്ടെത്തിയ സമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലമായതും ഈ പ്രക്രിയയെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിൽ ശക്തിയുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്രവർത്തിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് പല ബിഎൽഒമാരും പറയുന്നു.
കോഴിക്കോട്: എസ്ഐആര് എന്നത് എട്ടിൻ്റെ പണിയായി മാറുകയാണെന്ന് ഏകസ്വരത്തില് പറയുകയാണ് ബിഎല്ഒമാര്. ഒന്നിനും കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയുമില്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും ലഭിച്ച ഫോമുകൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പണി പാളുമെന്നും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു.
വീട് കയറുന്നവർക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിശീലന ക്ലാസ് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള നിർദേശങ്ങളാണ് മുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഫോം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തുതീർക്കണമെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതിനായി അവർക്ക് മുകളിൽ തഹസിൽദാരുടെ സമ്മർദം ഏറുകയാണ്. തഹസിൽദാർക്ക് ആകട്ടെ സബ് കളക്ടറുടെ സമ്മർദമാണ്. ആത്യന്തികമായി ജോലിഭാരം അനുഭവിക്കുന്നത് തങ്ങളാണെന്ന് ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ പറയുന്നു. നാല് ദിവസം കൊണ്ട് 600 മുതൽ 1200 ഫോമുകൾ വരെ വിതരണം ചെയ്യണം.
നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ മുതല് ബിഎല്ഒമാര് വീടു കയറുകയാണ്. ചുരുങ്ങിയത് എട്ടര-ഒൻപത് മണിവരെ മാത്രമാണ് 75% വീടുകളിലും ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നീട് അവരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ വീണ്ടും വൈകുന്നേരമോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസമോ ഇറങ്ങണം. ചില വീടുകളിൽ നായയെ അഴിച്ചുവിട്ടാണ് വീട്ടുകാർ ഗേറ്റ് പൂട്ടി പോകുന്നത്. ഫോമുകൾ ഇട്ടുപോയ വീടുകളിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടിയില്ല എന്ന പരാതി വേറെയും. പരാതിയാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് വോട്ടു തേടി വരുന്ന സ്ഥാനാർഥിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കാരോടോ.
പിന്നാലെ അവരുടെ വിളിയെത്തും, അത് മറ്റൊരു സമ്മർദം. 150 മുതൽ 200-ൽ താഴെ വരെ ഫോം വിതരണം മാത്രമാണ് പല ദിവസങ്ങളിലും നടക്കുന്നത്. ഒരേ വീട്ടിലെ ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനായി നൽകുന്നത് പല ഊഴങ്ങളായി. ഒരേ പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതു കാരണം പോകേണ്ടിവരുന്നു. എസ്.ഐ.ആറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ കാരണം ജനങ്ങളുടെ സഹകരണമില്ലായ്മ വേറെയും. താമസം മാറിപ്പോയവർ നിരന്തരം വിളിക്കുകയും ഫോം അവിടെ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളും ഏറെയാണ്.
പൂരിപ്പിച്ച ഫോമുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സ്ഥിതി വീണ്ടും വഷളാവുക. ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർമാർ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ അടക്കമുള്ള ബി.എൽ.ഒമാർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അതിൽ പാകപ്പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചാൽ വോട്ടർ ലിസ്റ്റിനെത്തന്നെ അത് ബാധിക്കും. അതേക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബിഎൽഒമാർ പറയുന്നു.
നിലവിൽ തന്നെ എന്യൂമറേഷൻ ഫോമിൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ്. കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത്ര സഹായം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പട്ടികയിൽനിന്ന് പുറത്താകുമോ, പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്ക വോട്ടർമാർക്കുമുണ്ട്. വീടുകളിലെത്തുന്ന ബിഎൽഒ സംശയങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു തരുമെന്നായിരുന്നു മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ വാദം. എന്നാൽ നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ വോട്ടർമാരെ കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുകയാണ് ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ.
വോട്ടറുടെ പേര്, വോട്ടർ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് നമ്പർ, വിലാസം, സീരിയൽ നമ്പർ, പാർട്ട് നമ്പറും പേരും, നിയമസഭാ മണ്ഡലം നമ്പർ, സംസ്ഥാനം, ഇത്രയും വിവരങ്ങളും ക്യൂ.ആർ. കോഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്യൂമറേഷൻ ഫോം. ഫോമിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഒൻപത് വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കണം. ജനന തീയതി, ആധാർ നമ്പർ (നിർബന്ധമില്ല), മൊബൈൽ നമ്പർ, പിതാവിൻ്റെ/രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ പേര്, പിതാവിൻ്റെ/രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ എപിക് നമ്പർ (ലഭ്യമെങ്കിൽ), മാതാവിൻ്റെ പേര്, മാതാവിൻ്റെ എപിക് നമ്പർ (ലഭ്യമെങ്കിൽ), പങ്കാളിയുടെ പേര് (ബാധകമെങ്കിൽ), പങ്കാളിയുടെ എപിക് നമ്പർ (ലഭ്യമെങ്കിൽ) എന്നിവയാണ് നൽകേണ്ടത്. സമീപകാല കളർ ഫോട്ടോ പതിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിർബന്ധമല്ല.
2002-നു ശേഷം പേരിൽ മാറ്റം വന്നവർ ഏത് പേര് നൽകണമെന്ന് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. പേര് മാറിയാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മറുപടിയില്ല. അനാഥരായവർ മാതാപിതാക്കളുടെ കോളത്തിൽ ആരുടെ പേര് നൽകുമെന്നതിലും വ്യക്തതയില്ല. മുൻ എസ്ഐആറിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് രണ്ടാമതായി പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്.
രണ്ട് കോളങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് ചോദ്യങ്ങൾ. ആദ്യ കോളത്തിൽ അവസാന എസ്.ഐ.ആറിലെ വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വോട്ടറുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്കാം. വോട്ടറുടെ പേര്, എപിക് നമ്പർ, ബന്ധുവിൻ്റെ പേര്, ബന്ധം, ജില്ല, സംസ്ഥാനം, നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തി ൻ്റെ പേര്, പാർട്ട് നമ്പർ, സീരിയൽ നമ്പർ എന്നിങ്ങനെയാണ് നൽകേണ്ടത്. അവസാന എസ്.ഐ.ആറിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരു ടെ വിവരങ്ങളാണ് രണ്ടാം കോളത്തിൽ നൽകേണ്ടത്. ഈ ഭാഗത്തെ പ്രധാന സംശയം 'ബന്ധുക്കൾ' എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത് ആരെയൊക്കെ എന്നതിലാണ്. വീടുകളിലെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരണയില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് എന്തായിത്തീരും എന്നതിൽ ആർക്കും ഒരു ബോധ്യവുമില്ല.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രാദേശിക പ്രതിനിധിയാണ് ബിഎൽഒ. ഒരു ബൂത്തിലെ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം ബിഎൽഒയ്ക്കാണ്. കമ്മീഷൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസറാണ് ബിഎൽഒമാരെ നിയമിക്കുന്നത്.
അധ്യാപകർ, അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർ, വില്ലേജ് ലെവൽ വർക്കർമാർ തുടങ്ങിയവരെ എല്ലാം ബിഎൽഒ ആയി നിയമിക്കും. വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ, വോട്ടർമാരെ ചേർക്കൽ, ഒഴിവാക്കൽ, തിരുത്തലുകൾ വരുത്തൽ എന്നിവയുടെ ചുമതല ബി.എൽ.ഒയ്ക്കാണ്. വോട്ടർപട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പരിശോധന നടത്തുക, വോട്ടർമാരെ സഹായിക്കുക, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം ബൂത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക എന്നിവയും ബിഎൽഒയുടെ ചുമതലയിൽ വരും.
