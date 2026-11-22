ഫെയർനെസ് ക്രീം ഉപയോഗം വൃക്ക രോഗത്തിന് കാരണമായി; അനുഭവം പങ്കുവച്ച് ഗായകൻ സലിം കോടത്തൂർ
ഫെയർനെസ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് പങ്കുവച്ച് സലീം കോടത്തൂര്. വൃക്ക രോഗം കാരണം ഏറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. പല്ലുകള് അടക്കം പറിച്ച് മാറ്റേണ്ടിവന്നൂവെന്നും പ്രതികരണം.
Published : November 22, 2026 at 10:06 AM IST
കോഴിക്കോട്: ഫെയർനെസ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നേരിടേണ്ടിവന്ന ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും മാനസിക-സാമ്പത്തിക തകർച്ചകളും പങ്കുവച്ച് ഗായകൻ സലിം കോടത്തൂർ. മലപ്പുറത്ത് 17കാരിക്ക് ഫെയർനെസ് ക്രീം ഉപയോഗം മൂലം വൃക്കരോഗം പിടിപെട്ട വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്, താൻ നേരിട്ട സമാന അനുഭവം വിശദീകരിച്ച് അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത്.
ക്രീം ഉപയോഗവും ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളും
ഏകദേശം പത്ത് വർഷം മുൻപ് കാസർകോടുള്ള സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് ഇത്തരമൊരു ക്രീം ലഭിച്ചത്. മറ്റൊരു ഗായകൻ നിറം വച്ചത് കണ്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ക്രീമിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. ഒന്നര ബോട്ടിൽ ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതോടെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിറം വച്ചെങ്കിലും ഒന്നൊന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂത്രത്തിൽ അണുബാധ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
ആ സമയത്ത് ക്രീമാണ് കാരണമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി ഡിസ്ചാർജ് ആയതിന് പിന്നാലെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അണുബാധ ആവർത്തിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് കണ്ണിന്റെ പോളയിലും കാലിലും നീരുവരികയും കടുത്ത ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മൂത്രത്തിൽ പത കണ്ടതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അതായത് "ആൽബുമിൻ" ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയത്.
രോഗ നിർണയവും എട്ട് മാസത്തെ ചികിത്സയും
നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിച്ചപ്പോഴാണ് കിഡ്നിയോ ബ്ലഡോ തകരാറിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത്. ബയോപ്സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് 'മെംബ്രണസ് നെഫ്രോപ്പതി' എന്ന രോഗമാണ് ബാധിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായത്. രക്തത്തിൽ മെർക്കുറിയുടെ അളവ് കൂടിയതും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.
തുടക്കത്തിൽ മരുന്നുകൾ ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത്ര ഫലിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടയിലും കൊച്ചിയിലെ നെഫ്രോളജിസ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ സ്റ്റിറോയ്ഡ് അടക്കമുള്ള ചികിത്സകൾ ആരംഭിച്ചു. ഏകദേശം എട്ട് മാസത്തോളം എല്ലാ മാസവും മൂന്ന് ദിവസം വീതം ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചികിത്സ തേടേണ്ടി വന്നു. അണുബാധ ഒഴിവാക്കാൻ ചില പല്ലുകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി. ഒടുവിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പ്രാർഥനയുടെയും ചികിത്സയുടെയും ഫലമായി അസുഖത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമുക്തി നേടാൻ സാധിച്ചതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ആഘാതങ്ങൾ
അസുഖം ഭേദമായെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വേട്ടയാടുന്നുണ്ടെന്ന് സലിം കോടത്തൂർ പറയുന്നു. ചികിത്സയുടെയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോഴും കടുത്ത ക്ഷീണവും ഉറക്കക്കുറവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അച്ചാർ, പപ്പടം, സോഡ, കോള തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും വേദനസംഹാരികൾ കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്.
മുന്നറിയിപ്പ്
പേരുകൾ മാറ്റി സമാനമായ ക്രീമുകൾ ഇപ്പോഴും വിപണിയിലുണ്ടെന്നും സമാന അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് നിരവധി പേർ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെയും മറ്റും പരസ്യങ്ങൾ കണ്ട് ക്രീമുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യോഗ്യനായ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടണമെന്നും സലിം കോടത്തൂർ അഭ്യർഥിച്ചു. നിയമവശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ക്രീമിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്തതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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