'വൃണപ്പെട്ടത് പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളവർക്ക്, കേസെടുത്താല്‍ നിയമപരമായി നേരിടും'; 'സ്വർണം കട്ടവനാരപ്പാ' ഗായകൻ ഡാനിഷ്

'സ്വർണം കട്ടവനാരപ്പാ, സഖാക്കളാണേ അയ്യപ്പാ' പാട്ടിനെ ചൊല്ലി വിവാദം; കേസെടുത്താല് നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് ഗായകൻ ഡാനിഷ്
Published : December 17, 2025 at 3:30 PM IST
മലപ്പുറം: പള്ളിക്കെട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് എന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തിഗാനത്തിന്റെ പാരഡി ഗാനം വിഷയത്തില് പ്രതികരണവുമായി ഗായകൻ ഡാനിഷ്. പാട്ടിനെച്ചൊല്ലി ഉയർന്ന വിവാദത്തിൽ കേസ് എടുത്താൽ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് ഡാനിഷ് വ്യക്തമാക്കി. വിശ്വാസികളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും തന്നെ തന്റെ പാട്ടിൽ ഇല്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ട് പാടിയതെന്നും ഡാനിഷ് പറഞ്ഞു.
വിശ്വാസികൾക്ക് പാട്ട് വ്രണമായിട്ടില്ല. നിരവധി പേർ തന്നെ വിളിച്ച് പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാട്ട് കാരണം പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ആയവർക്ക് മാത്രമാണ് വ്രണപ്പെട്ടതെന്നും ഡാനിഷ് ആരോപിച്ചു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുമായി മുമ്പും പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിലും അസാധാരണതയൊന്നുമില്ലെന്നും ഡാനിഷ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, വിഷയത്തിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച തുടരുകയാണ്.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ കാലത്താണ് ഡാനിഷിന്റെ പാട്ട് വൈറലായത്. 'പോറ്റിയെ കേറ്റിയേ, സ്വർണം ചെമ്പായി മാറ്റിയേ... സ്വർണപ്പാളികള് മാറ്റിയേ... ശാസ്താവിൻ ധനമൂറ്റിയേ... സ്വർണം കട്ടവനാരപ്പാ, സഖാക്കളാണേ അയ്യപ്പാ... ലോഹം മാറ്റിയതാരപ്പാ, സഖാക്കളാണേ അയ്യപ്പാ... ഇങ്ങനെയാണ് പാട്ടിന്റെ വരികള്.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അടക്കമുള്ള സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് ഈ പാട്ട് വലിയ രീതിയില് വൈറലായിട്ടുണ്ട്. പലരും പാട്ടിനെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ട് രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. അതേസമയം ഭക്തിഗാനത്തെ വികലമാക്കി ഉപയോഗിച്ചു എന്നും രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഭക്തിഗാനം വികലമാക്കി എന്നും കാണിച്ച് പൊലീസ് മേധാവിയ്ക്ക് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവാഭരണ പാത സംരക്ഷണ സമിതി ജനറല് സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് കുഴിക്കാലയാണ് പരാതി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭക്തരെ അപമാനിച്ചു എന്നും പാട്ട് പിൻവലിക്കണമെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു.
